〈每日外資外匯觀點〉高盛、法農調降歐元目標價、富國看好貿易戰為美元鋪道

市場對意大利政局憂慮緩解，周四歐元兌美元走強；貿易戰疑慮則引發美元兌加元、美元兌墨西哥比索上漲，避險情緒推動瑞郎上揚。

高盛、法國農業信貸銀行調降歐元預期

儘管高盛仍對歐元持有結構性看多的立場，但認為很難預見歐元短期內大幅升值， 在預期歐元兌美元下跌 500 個基點後，將未來 3 個月歐元兌美元的目標價從 1.20 調降至 1.15；未來 6 個月和 12 個月的目標價分別從 1.27、1.30 調降至 1.20 及 1.25。

高盛調降歐元兌美元 3 個月目標價至 1.15。

反映義大利、西班牙引發的政治風險，將不利歐元走勢，法國農業信貸銀行（Credit Agricole）外匯分析師 Valentin Marinov 表示，受此影響，目前最佳操作策略是作空歐元，並作多日元，周四下調歐元目標價，將歐元兌美元 1 個月目標價從 1.23 降至 1.18；未來 3 個月的目標價從 1.25 降至 1.22。

富國銀行：貿易戰若全面升級 為美元長多鋪道

美國最近調升關稅的動作積極，富國銀行（Well Fargo）策略分析師 Erik Nelson 最新報告中指出，若此舉升級成更廣泛的貿易戰，將為美元長期走強鋪好道路。

由於對新興市場經濟體的擔憂，市場轉而購買美元，加上美國經濟不斷成長，失業率創下歷史新低，企業從減稅政策中獲利，使得美元近期表現強勁。

Nelson 認為，全面貿易戰的情境下將更有利美元走強，特別是美元兌風險敏感的新興市場貨幣，例如：墨西哥披索、馬來西亞令吉（Ringgit）、韓元和哥倫比亞披索。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 執行長 James Gorman 表示，10 年期美債殖利率仍處於上升趨勢線之上，預期年底可能會再次高於 3%，同時意味著美元期間將同步走高。

至於花旗和法國農貸則看空美元。花旗周四開始做空美元，買入其他貨幣，並指出，歐股和歐債的表現不佳，使得 5 月底出現做多歐元兌美元的強烈信號。

法國農貸也表示，根據其模型預估 5 月底資金流出，賣出美元的趨勢會更為明顯建議做空美元兌歐元。