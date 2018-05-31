〈每日外資外匯觀點〉ADS唱衰歐元漲勢難持續、英鎊兌歐元趨貶至0.89

ADS 唱衰歐元漲勢難持續

受到義大利最大政黨將再次嘗試組建聯合政府，結束數月來政治動盪的激勵，歐元兌美元周三大反彈，漲幅 1.07% 為今年以來第二大。

全球外匯資本（AmpGFX）指出，5 月份個別國家初步通膨數據顯示，歐元區的經濟數據反彈超出預期，若無義大利的政治動盪，這些經濟數據將引導量化寬鬆更明確的退場道路，並支持歐元大幅回升。

但儘管義大利政治不確定性獲得緩解，歐元反彈，但走勢仍然不穩。ADS Securities 研究主管 Konstantinos Anthis 表示，歐元周四試圖站穩 1.16 之上，但市場看空氣氛仍瀰漫，任何漲勢都不太可能持續。

歐元兌美元企圖站穩在 1.16 之上。

Markets.com 的首席市場分析師 Neil Wilson 表示，歐元區有能力承受失去希臘，但無法在義大利脫離歐元區的情況下存活下來。

美元指數上檔 95 遇壓

美元指數本周創下六個半月來的高點 95.05 回落，周四進一步回測 94 整數關卡，從技術面來看，美元指數上檔壓力位於 95 附近，下檔支撐位於 94.20-94.00 區間，預期進一步下跌的空間有限。

法國興業銀行指出，美元避險資產的地位毋庸置疑，若今晚公布的美國 ADP 數據優於預期，美元指數有望恢復上漲動能，進一步挑戰 96。

美元指數衝高到 95 後回測 94。

荷蘭合作銀行：英鎊兌歐元趨貶至 0.89

三菱日聯銀行倫敦辦公室的外匯交易策略師 Lee Hardman 表示，六月英國脫歐進入更關鍵的階段，此一不確定因素擴大對英鎊走勢的影響。

荷蘭合作銀行分析師 Jane Foley 認為，以 3 個月走勢來看，歐元兌英鎊有升向 0.8900 水平的風險，受到英國脫歐最終談判協議將在明年 3 月達成的影響，預期歐元兌英鎊未來 12 個月目標價或將跌到 0.84。