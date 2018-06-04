全球同步復甦的故事告終 美國經濟一家獨大

年初以來，全球同步復甦告終成為市場新的話題。

今年第一季，除了印度 GDP 增速加快至年增率 7.56%，主流經濟體的經濟擴張步伐均未提速，各地區的製造業 PMI 也有下滑。

歐洲面臨政局動盪和近期一系列德法罷工的拖累，日本經濟重回萎縮，美國鋼鋁關稅打壓加拿大和墨西哥，美元走強施壓新興市場國家的融資。華爾街見聞此前提到，全球甚至有從「同步復甦」轉向「同步放緩」的趨勢。

不過，意外的是，上周五的一系列經濟數據顯示，美國經濟維持了強勁的增勢，在一眾國家中表現出色。

儘管有貿易戰的擔憂，但美國經濟基本面穩固，在全球範圍內出現一家獨大的勢頭。第一季 2.2% 的 GDP 增速，有可能竟是年內低點。

在連續兩個月新增非農不及預期後，就業市場在 5 月份終於回歸正軌，新增 22.3 萬人，失業率降至 18 年低位的 3.8%。

周五公布的其他美國數據顯示，住宅營建活躍，4 月美國營建支出環比上升 1.8%，足足比市場預期的 0.8% 高了一個百分點，創下 24 年以來的最高增速。ISM 製造業指數也攀高至 58.7，同樣高於分析師預期的中值。

即使是被認為會在年內下滑的汽車銷量，也在稅改和經濟增長的支撐下，仍然維持了不錯的表現。通用、菲亞特克萊斯勒 5 月的汽車銷量年增率都獲得了兩位數增長，福特、本田、日產、悅達起亞等其他車企多數也都交出了超預期的成績單。

美國亞特蘭大聯儲 GDPNow 模型 6 月 1 日的最新數據顯示，該模型對美國第二季 GDP 年化季環比增長的預期，已經升至 4.8%。英國《獨立報》提到，儘管亞特蘭大聯儲的預期或許偏高，但消費、建築業和汽車產量等數據都顯示，美國經濟正以 4% 左右的速度增長。

高增長能維持多久？摩根大通 CEO Jamie Dimon 認為，美國經濟的增長勢頭可以「輕鬆地持續下去」。Dimon 上周五稱，美國經濟這一輪的擴張可能剛走到三分之二的位置。

貿易戰的負面影響不可小覷，但出口貿易在美國經濟中的占比相對較小，ISM 的調查也顯示，美國公司目前暫時還沒有受到具體的影響。

周五 ISM 發布美國 5 月製造業指數，報告中提到，運輸器械行業人士稱，「我們現在的銷量超出預期，也暫時沒有看到業務擴張的盡頭。不過我們非常擔心 301 條款指導下的關稅，在着重尋找中國商品的替代。」

出口貿易在美國經濟中的占比只有 12.4%，而全球範圍內，這一比重超過 28%。標普的數據顯示，標普 500 公司的營收，約有 70% 都來自美國本土。

聯準會的 6 月升息已經板上釘釘，對於升息有可能會提速，CNBC 援引 PNC 首席經濟學家 Gus Faucher 觀點稱，目前美國的經濟有足夠的韌性來對抗升息以及其他負面影響。

「我認為今年後三個季度，我們會看到超過 3% 的經濟增長。」 Gus Faucher 對 CNBC 稱。