因使用留學生肖像推廣小黃車 ofo百度被訴侵犯肖像權

據海澱法院網6月4日消息，因認為ofo共享單車在宣傳廣告和百度百科ofo詞條中未經同意擅自使用其肖像，一名沙特留學生以侵犯肖像權為由，將北京拜克洛克科技有限公司、北京百度網訊科技有限公司訴至法院，要求二被告立即删除百度百科ofo詞條中有原告肖像的照片；在全國公開發行的報紙上公開賠禮道歉；賠償精神損害撫慰金30萬元。

原告訴稱，其系沙特阿拉伯王國公民， 2011年來到中國留學生活。近日，朋友突然聯系原告，稱在一款遊戲中彈出了ofo的推送廣告，廣告圖片上有原告的肖像，用於推廣ofo小黃車。原告上網查詢，在百度百科的ofo詞條中，拜克洛克公司也使用了上述有原告肖像的照片，借原告外國人的特殊身份，宣傳推廣ofo共享單車海外戰略，以突出強調其全球性，但原告對該情況併不知情。

原告的朋友均認為原告在為拜克洛克公司拍攝廣告，併從中獲得利益。但在原告的國家，留學生不允許打工，且印有留學生肖像的照片如要用於廣告宣傳等行為，需經大使館同意。如留學生未經大使館同意，將有其肖像的照片用於商業行為，則違反國家法律規定，會受到相應處罰。拜克洛克公司未經原告同意，擅自將包含原告肖像的照片用於企業宣傳，獲取商業利益;百度網訊公司未盡到審核義務，與拜克洛克公司構成共同侵權。兩公司的行為侵犯了原告的肖像權，給原告造成損失，故原告起訴至法院。

日前，海澱法院受理了此案，正在進一步審理中。

來源：TechWeb

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