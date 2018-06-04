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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/01  107/05/31  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.43410   10.43340   0.00070    0.00671
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.38640    9.40840  -0.02200   -0.23383
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.61980    9.64130  -0.02150   -0.22300
中國信託台灣活力基金                                             17.03000   17.05000  -0.02000   -0.11730
中國信託台灣優勢基金                                             19.48000   19.35000   0.13000    0.67183
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.71990    9.72690  -0.00700   -0.07197
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21010    9.21670  -0.00660   -0.07161
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.16670   10.16540   0.00130    0.01279
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.63070    9.62940   0.00130    0.01350
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.30340   10.30370  -0.00030   -0.00291
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.04140    9.04160  -0.00020   -0.00221
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.33190   11.32600   0.00590    0.05209
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.28830   10.28290   0.00540    0.05251
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
中國信託智能運動基金-美元                                        10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97490   10.97470   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.44360    9.46800  -0.02440   -0.25771
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.20740    9.23110  -0.02370   -0.25674
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.61870    9.63800  -0.01930   -0.20025
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.37290    9.39170  -0.01880   -0.20018
中國信託精穩基金                                                 18.84080   18.83690   0.00390    0.02070
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.44000   11.48000  -0.04000   -0.34843
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
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元大2001基金                                                     71.40000   71.05000   0.35000    0.49261
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.88650   38.05020  -0.16370   -0.43022
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31990   11.31890   0.00100    0.00883
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.88290   10.92300  -0.04010   -0.36712
元大上證50基金                                                   30.73000   30.98000  -0.25000   -0.80697
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.89000   12.78000   0.11000    0.86072
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.99000   11.93000   0.06000    0.50293
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.37000   13.18000   0.19000    1.44158
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.44400   13.26600   0.17800    1.34178
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.64300   17.45000   0.19300    1.10602
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.43100   11.31400   0.11700    1.03412
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.47200   11.39800   0.07400    0.64924
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.23000    3.17000   0.06000    1.89274
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.08000   14.83000   0.25000    1.68577
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.19010   47.30020  -0.11010   -0.23277
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36590   10.35620   0.00970    0.09366
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64080    9.63190   0.00890    0.09240
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.95110    9.97950  -0.02840   -0.28458
元大巴菲特基金                                                   31.39000   31.03000   0.36000    1.16017
元大日經225基金                                                  27.97000   28.01000  -0.04000   -0.14281
元大台商收成基金                                                 24.45000   24.19000   0.26000    1.07482
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.61000   12.67000  -0.06000   -0.47356
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.66000   36.31000   0.35000    0.96392
元大台灣中型100基金                                              34.13000   33.95000   0.18000    0.53019
元大台灣加權股價指數基金                                         25.11000   24.97200   0.13800    0.55262
元大台灣卓越50基金                                               81.33000   80.71000   0.62000    0.76818
元大台灣金融基金                                                 17.47000   17.38000   0.09000    0.51784
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.07000   30.89000   0.18000    0.58271
元大台灣高股息基金                                               26.52000   26.32000   0.20000    0.75988
元大台灣電子科技基金                                             35.99000   35.74000   0.25000    0.69950
元大全球ETF成長組合基金                                          10.33000   10.40000  -0.07000   -0.67308
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.67000   14.72000  -0.05000   -0.33967
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.80000   12.74000   0.06000    0.47096
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.89900   12.85000   0.04900    0.38132
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.36000    9.20000   0.16000    1.73913
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.17000    7.04000   0.13000    1.84659
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.41000    8.43000  -0.02000   -0.23725
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.63000    6.64000  -0.01000   -0.15060
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.87000   13.79000   0.08000    0.58013
元大全球農業商機基金                                             16.49000   16.66000  -0.17000   -1.02041
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
元大印尼指數基金                                                  8.77300    8.88300  -0.11000   -1.23832
元大印度指數基金                                                  9.60100    9.57300   0.02800    0.29249
元大印度基金                                                     12.69000   12.65000   0.04000    0.31621
元大多多基金                                                     22.58000   22.42000   0.16000    0.71365
元大多福基金                                                     61.90000   61.46000   0.44000    0.71591
元大亞太成長基金                                                  9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.64230    8.65370  -0.01140   -0.13174
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.17710    7.18660  -0.00950   -0.13219
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.80900    9.76200   0.04700    0.48146
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.95100    9.89200   0.05900    0.59644
元大卓越基金                                                     53.53000   52.90000   0.63000    1.19093
元大店頭基金                                                      9.77000    9.68000   0.09000    0.92975
元大泛歐成長基金                                                  9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.21810   10.21760   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.25560    9.29110  -0.03550   -0.38209
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.80470   30.93800  -0.13330   -0.43086
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.45160   37.41370   0.03790    0.10130
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.92050   19.02360  -0.10310   -0.54196
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.54850   19.36740   0.18110    0.93508
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.74880   37.81450  -0.06570   -0.17374
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.39250   20.42100  -0.02850   -0.13956
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.10340   18.07050   0.03290    0.18206
元大高科技基金                                                   21.90000   21.81000   0.09000    0.41265
元大得利貨幣市場基金                                             16.23680   16.23660   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97020   11.97010   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.58000   14.59000  -0.01000   -0.06854
元大華夏中小基金                                                  8.41000    8.28000   0.13000    1.57005
元大新中國基金-人民幣                                            10.82000   10.70000   0.12000    1.12150
元大新中國基金-美元                                              10.89100   10.77900   0.11200    1.03906
元大新中國基金-新台幣                                            10.54000   10.46000   0.08000    0.76482
元大新主流基金                                                   31.48000   31.29000   0.19000    0.60722
元大新東協平衡基金-美元                                           9.84500    9.85000  -0.00500   -0.05076
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.50770   10.40400   0.10370    0.99673
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.45540   10.36720   0.08820    0.85076
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.76770   10.70180   0.06590    0.61578
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.51510    9.45690   0.05820    0.61542
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.79930    9.80370  -0.00440   -0.04488
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.49230    9.49660  -0.00430   -0.04528
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.67650    9.70350  -0.02700   -0.27825
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.37850    9.40470  -0.02620   -0.27858
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.56110    9.56800  -0.00690   -0.07212
元大新興亞洲基金                                                 12.04000   11.92000   0.12000    1.00671
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.47020    9.46250   0.00770    0.08137
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.35150    9.34390   0.00760    0.08134
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.46080    9.47510  -0.01430   -0.15092
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.33990    9.35400  -0.01410   -0.15074
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08670   15.08660   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     43.18000   42.77000   0.41000    0.95862
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
元大實質多重資產基金-美元                                         9.63100    9.65500  -0.02400   -0.24858
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.71000   14.66000   0.05000    0.34106
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.69000   15.79000  -0.10000   -0.63331
元大精準中小基金                                                 23.91000   23.49000   0.42000    1.78799
元大摩臺基金                                                     38.08000   37.81000   0.27000    0.71410
元大標普500基金                                                  24.35000   24.62000  -0.27000   -1.09667
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.65000   13.57000   0.08000    0.58954
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.24000   31.73000  -0.49000   -1.54428
元大標智滬深300基金                                              18.41000   18.65000  -0.24000   -1.28686
元大歐洲50基金                                                   24.44000   24.61000  -0.17000   -0.69078
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.55980    9.62930  -0.06950   -0.72176
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15160   10.15130   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     65.12000   64.70000   0.42000    0.64915
元大韓國KOSPI200基金                                             24.00000   23.85000   0.15000    0.62893
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.31000   16.31000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                     36.64000   36.73000  -0.09000   -0.24503
日盛小而美基金                                                   19.95000   19.89000   0.06000    0.30166
日盛中國內需動力基金                                             11.28000   11.07000   0.21000    1.89702
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.57980   11.60060  -0.02080   -0.17930
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.83590    9.85360  -0.01770   -0.17963
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.86320   11.88730  -0.02410   -0.20274
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.07060   10.09110  -0.02050   -0.20315
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.70880   10.74300  -0.03420   -0.31835
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.07450    9.10350  -0.02900   -0.31856
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.23000   11.93000   0.30000    2.51467
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.51000   12.17000   0.34000    2.79376
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.56000   12.25000   0.31000    2.53061
日盛日盛基金                                                     15.49000   15.48000   0.01000    0.06460
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
日盛全球抗暖化基金                                               10.35000   10.44000  -0.09000   -0.86207
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.99070    9.98480   0.00590    0.05909
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.50160    9.49600   0.00560    0.05897
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.76890    9.77300  -0.00410   -0.04195
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29290    9.29680  -0.00390   -0.04195
日盛全球新興債券基金A                                            10.72100   10.74140  -0.02040   -0.18992
日盛全球新興債券基金B                                             8.41980    8.43580  -0.01600   -0.18967
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39980    2.40420  -0.00440   -0.18301
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69170    1.69470  -0.00300   -0.17702
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37360    0.37420  -0.00060   -0.16034
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26420    0.26470  -0.00050   -0.18889
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.33440   12.36610  -0.03170   -0.25635
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.57940    8.60150  -0.02210   -0.25693
日盛亞洲機會基金                                                  7.82000    7.75000   0.07000    0.90323
日盛首選基金                                                     18.73000   18.64000   0.09000    0.48283
日盛高科技基金                                                   19.57000   19.62000  -0.05000   -0.25484
日盛貨幣市場基金                                                 14.75420   14.75400   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   45.14000   45.07000   0.07000    0.15531
日盛精選五虎基金                                                 40.29000   40.29000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47090   13.47080   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               37.16000   36.90000   0.26000    0.70461
台新MSCI中國基金                                                 22.40000   22.17000   0.23000    1.03744
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.29000   18.42000  -0.13000   -0.70575
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.29000   21.18000   0.11000    0.51936
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14720   14.14710   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.89870    9.89070   0.00800    0.08088
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.78980   10.79680  -0.00700   -0.06483
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.06000   10.08990  -0.02990   -0.29634
台新中國通基金                                                   51.15000   50.98000   0.17000    0.33346
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57920    0.56230   0.01690    3.00551
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.34600   16.88000   0.46600    2.76066
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42520    0.41490   0.01030    2.48253
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.75000   12.47000   0.28000    2.24539
台新主流基金                                                     25.74000   25.61000   0.13000    0.50761
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.13000   19.25000  -0.12000   -0.62338
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64190    0.64420  -0.00230   -0.35703
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.45000   14.53000  -0.08000   -0.55058
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48420    0.48590  -0.00170   -0.34987
台新台灣中小基金                                                 40.11000   39.88000   0.23000    0.57673
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.41040    9.42120  -0.01080   -0.11464
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.36220    9.36040   0.00180    0.01923
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.38500   10.38290   0.00210    0.02023
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.56230   10.54790   0.01440    0.13652
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.28640   11.27100   0.01540    0.13663
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
台新印度基金                                                     15.76000   15.75000   0.01000    0.06349
台新亞美短期債券基金                                             10.94470   10.94840  -0.00370   -0.03379
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.64090    8.66060  -0.01970   -0.22747
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29450    0.29440   0.00010    0.03397
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.82870   11.85570  -0.02700   -0.22774
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39720    0.39720   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08050   11.08040   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.03430   29.95700   0.07730    0.25804
台新智慧生活基金-美元                                            10.23500   10.27360  -0.03860   -0.37572
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.92850    8.92650   0.00200    0.02241
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.87190    8.89070  -0.01880   -0.21146
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.45550    9.45350   0.00200    0.02116
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.40360    9.42360  -0.02000   -0.21223
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.45160   10.48390  -0.03230   -0.30809
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34370    0.34400  -0.00030   -0.08721
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.90190    7.92630  -0.02440   -0.30784
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27320    0.27340  -0.00020   -0.07315
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.37000    6.25000   0.12000    1.92000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.23000   20.33000  -0.10000   -0.49188
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.70800   10.79800  -0.09000   -0.83349
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.86000   24.62000   0.24000    0.97482
未來資產全球大消費基金                                           15.24000   15.22000   0.02000    0.13141
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.81190   11.84440  -0.03250   -0.27439
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.64770    9.67430  -0.02660   -0.27496
未來資產亞洲新富基金                                             22.34000   22.08000   0.26000    1.17754
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55410   12.55390   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               15.38000   15.24000   0.14000    0.91864
未來資產新興市場債券基金A                                         8.77320    8.80160  -0.02840   -0.32267
未來資產新興市場債券基金B                                         6.77160    6.79360  -0.02200   -0.32383
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.02160   11.02060   0.00100    0.00907
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.25570   10.24640   0.00930    0.09076
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43610    9.44190  -0.00580   -0.06143
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.61450   10.62100  -0.00650   -0.06120
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.49720    8.48570   0.01150    0.13552
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.61570    9.60250   0.01320    0.13746
永豐中小基金                                                     57.60000   56.99000   0.61000    1.07036
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.78220    1.78650  -0.00430   -0.24069
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.32310    2.32870  -0.00560   -0.24048
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.47320    8.48650  -0.01330   -0.15672
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.71500   10.73180  -0.01680   -0.15654
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.02000    5.01000   0.01000    0.19960
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.53000   23.43000   0.10000    0.42680
永豐主流品牌基金                                                 18.15000   18.11000   0.04000    0.22087
永豐永豐基金                                                     37.21000   36.69000   0.52000    1.41728
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.98070    9.98540  -0.00470   -0.04707
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.98070    9.98540  -0.00470   -0.04707
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.98360   10.00160  -0.01800   -0.17997
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.98360   10.00160  -0.01800   -0.17997
永豐亞洲民生消費基金                                             12.67000   12.44000   0.23000    1.84887
永豐南非幣2021保本基金                                           12.79390   12.80980  -0.01590   -0.12412
永豐高科技基金                                                   28.07000   27.77000   0.30000    1.08030
永豐貨幣市場基金                                                 13.86870   13.86850   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02090    2.02580  -0.00490   -0.24188
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38210    2.37910   0.00300    0.12610
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.79780    7.81020  -0.01240   -0.15877
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.33380   10.35030  -0.01650   -0.15942
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.26520    7.27950  -0.01430   -0.19644
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.04300   11.06480  -0.02180   -0.19702
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.02000    9.78000   0.24000    2.45399
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.46000    8.23000   0.23000    2.79465
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.07000   18.60000   0.47000    2.52688
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.58000   54.23000   0.35000    0.64540
永豐領航科技基金                                                 44.66000   44.30000   0.36000    0.81264
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
永豐趨勢平衡基金                                                 51.81000   51.28000   0.53000    1.03354
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.47920   11.47810   0.00110    0.00958
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.58830    9.60850  -0.02020   -0.21023
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.71250    9.73300  -0.02050   -0.21062
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.56030    9.58320  -0.02290   -0.23896
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.64480    9.66750  -0.02270   -0.23481
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.59270    9.61780  -0.02510   -0.26097
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.84760    9.87330  -0.02570   -0.26030
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.53240    9.56000  -0.02760   -0.28870
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.69990    9.72760  -0.02770   -0.28476
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.69000   11.49000   0.20000    1.74064
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.85000   10.66000   0.19000    1.78236
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.73000   11.51000   0.22000    1.91138
兆豐國際中小基金                                                 16.84000   16.80000   0.04000    0.23810
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.25000   14.85000   0.40000    2.69360
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.10000   20.55000   0.55000    2.67640
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.27000   20.69000   0.58000    2.80329
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.41000   12.41000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.41000   12.41000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                             15.31000   15.35000  -0.04000   -0.26059
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.28060   10.31460  -0.03400   -0.32963
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.65420   10.67310  -0.01890   -0.17708
兆豐國際全球高股息基金                                           11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
兆豐國際全球基金                                                 32.12000   32.11000   0.01000    0.03114
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22470   10.22430   0.00040    0.00391
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.68210    9.71920  -0.03710   -0.38172
兆豐國際國民基金                                                 23.31000   23.13000   0.18000    0.77821
兆豐國際第一基金                                                 13.80000   13.75000   0.05000    0.36364
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.84220    9.87570  -0.03350   -0.33922
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.88480    7.91160  -0.02680   -0.33874
兆豐國際萬全基金                                                 21.30000   21.23000   0.07000    0.32972
兆豐國際電子基金                                                 27.38000   27.23000   0.15000    0.55086
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.12000    8.14000  -0.02000   -0.24570
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.98000   21.75000   0.23000    1.05747
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.94000   17.01000  -0.07000   -0.41152
兆豐國際豐台灣基金                                               32.80000   32.84000  -0.04000   -0.12180
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48960   12.48940   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.47000   11.39000   0.08000    0.70237
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.02630   11.03150  -0.00520   -0.04714
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.90210   11.89240   0.00970    0.08156
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.68050   10.67780   0.00270    0.02529
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.45780   11.45040   0.00740    0.06463
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.17520    8.17900  -0.00380   -0.04646
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.57590    9.56770   0.00820    0.08571
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.08010    9.07770   0.00240    0.02644
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.07660    9.07050   0.00610    0.06725
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.38720    9.38480   0.00240    0.02557
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
合庫全球新興市場基金                                              9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
合庫貨幣市場基金                                                 10.11930   10.11920   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.60150    9.60880  -0.00730   -0.07597
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.86620    9.87160  -0.00540   -0.05470
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.11640   10.13300  -0.01660   -0.16382
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.63010   11.63140  -0.00130   -0.01118
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.56920   13.59520  -0.02600   -0.19124
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.09710    9.10350  -0.00640   -0.07030
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.72790    9.73420  -0.00630   -0.06472
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.05470    8.06800  -0.01330   -0.16485
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.06400    9.06490  -0.00090   -0.00993
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.34380   10.36340  -0.01960   -0.18913
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.91620   10.91640  -0.00020   -0.00183
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.58380   10.55520   0.02860    0.27096
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13290   10.12910   0.00380    0.03752
安聯中國東協基金                                                 16.09000   16.00000   0.09000    0.56250
安聯中國策略基金                                                 15.96000   15.57000   0.39000    2.50482
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.93000   14.72000   0.21000    1.42663
安聯中華新思路基金-美元                                          14.93000   14.68000   0.25000    1.70300
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.62000   13.42000   0.20000    1.49031
安聯台灣大壩基金                                                 28.40000   28.28000   0.12000    0.42433
安聯台灣科技基金                                                 48.50000   47.98000   0.52000    1.08378
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47850   12.47840   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 31.59000   31.39000   0.20000    0.63715
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07800   10.08830  -0.01030   -0.10210
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.01050   15.02690  -0.01640   -0.10914
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66120    9.67170  -0.01050   -0.10856
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.46000   11.49000  -0.03000   -0.26110
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07000   12.07480  -0.00480   -0.03975
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08450   10.09180  -0.00730   -0.07234
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.21190   12.22180  -0.00990   -0.08100
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.53240    9.53640  -0.00400   -0.04194
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38560    9.39240  -0.00680   -0.07240
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.08700    9.09430  -0.00730   -0.08027
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.26000   11.28000  -0.02000   -0.17730
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84430   11.84180   0.00250    0.02111
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88550   10.88470   0.00080    0.00735
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.56100   10.56170  -0.00070   -0.00663
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.94950    8.94700   0.00250    0.02794
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.75470    8.75410   0.00060    0.00685
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46790    8.46850  -0.00060   -0.00709
安聯全球人口趨勢基金                                             11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.53000   34.77000  -0.24000   -0.69025
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.86000    8.93000  -0.07000   -0.78387
安聯全球計量平衡基金                                             12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04850   12.06000  -0.01150   -0.09536
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.48330   10.49340  -0.01010   -0.09625
安聯全球新興市場基金                                             18.46000   18.45000   0.01000    0.05420
安聯全球農金趨勢基金                                              9.40000    9.49000  -0.09000   -0.94837
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
安聯亞洲動態策略基金                                             25.02000   24.85000   0.17000    0.68410
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01550   10.02110  -0.00560   -0.05588
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81880    9.82390  -0.00510   -0.05191
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.20940   83.30780  -0.09840   -0.11812
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.60730   12.62200  -0.01470   -0.11646
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.98600   66.06300  -0.07700   -0.11656
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.91810    9.92980  -0.01170   -0.11783
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.53310    2.53400  -0.00090   -0.03552
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.65760   10.66790  -0.01030   -0.09655
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.11500    2.11600  -0.00100   -0.04726
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90310    8.91390  -0.01080   -0.12116
宏利台灣動力基金                                                 33.48000   33.26000   0.22000    0.66146
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.36580   10.34080   0.02500    0.24176
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.88590    9.88530   0.00060    0.00607
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.25830    8.23840   0.01990    0.24155
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.07260    8.06850   0.00410    0.05081
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
宏利全球債券組合基金                                             12.91310   12.91840  -0.00530   -0.04103
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78350    2.78130   0.00220    0.07910
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.73070   11.73540  -0.00470   -0.04005
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.76150    8.76520  -0.00370   -0.04221
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30080    2.30160  -0.00080   -0.03476
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.76840   10.79010  -0.02170   -0.20111
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.29940    4.25700   0.04240    0.99601
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69710    0.69040   0.00670    0.97045
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.99000   19.82000   0.17000    0.85772
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61380   11.60310   0.01070    0.09222
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35360   10.34760   0.00600    0.05798
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01310   10.01610  -0.00300   -0.02995
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.04980    9.03800   0.01180    0.13056
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58120    8.57610   0.00510    0.05947
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.43210    8.43630  -0.00420   -0.04978
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58040    8.57360   0.00680    0.07931
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.74970    2.75740  -0.00770   -0.27925
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40170    0.40300  -0.00130   -0.32258
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.13290   12.18350  -0.05060   -0.41532
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91900    0.92140  -0.00240   -0.26047
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.49450    7.52500  -0.03050   -0.40532
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.08650    2.09200  -0.00550   -0.26291
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29970    0.30060  -0.00090   -0.29940
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.20830    9.24740  -0.03910   -0.42282
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33770    0.33880  -0.00110   -0.32468
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63130   13.63120   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.90000    2.87000   0.03000    1.04530
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.89000   12.80000   0.09000    0.70313
宏利臺灣股息收益基金                                             30.02000   29.84000   0.18000    0.60322
宏利澳幣保本基金                                                 11.96720   11.96580   0.00140    0.01170
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.87000   11.78000   0.09000    0.76401
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.79850    9.87580  -0.07730   -0.78272
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.74760    9.83880  -0.09120   -0.92694
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.90490    9.00780  -0.10290   -1.14234
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.48120   10.54550  -0.06430   -0.60974
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.99000    9.07000  -0.08000   -0.88203
貝萊德新台幣基金                                                 12.92620   12.92620   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   26.08000   25.82000   0.26000    1.00697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18510   11.18680  -0.00170   -0.01520
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.18690   10.21490  -0.02800   -0.27411
保德信大中華基金                                                 31.35000   30.92000   0.43000    1.39069
保德信中小型股基金                                               49.21000   48.91000   0.30000    0.61337
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.48000   10.34000   0.14000    1.35397
保德信中國中小基金-美元                                          10.83000   10.70000   0.13000    1.21495
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.17000   10.06000   0.11000    1.09344
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.76170    9.68340   0.07830    0.80860
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.75940    9.68280   0.07660    0.79109
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.86560    9.78540   0.08020    0.81959
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.56940   10.48350   0.08590    0.81938
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.24000   10.01000   0.23000    2.29770
保德信中國品牌基金-美元                                          10.09000    9.86000   0.23000    2.33266
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.98000   10.73000   0.25000    2.32992
保德信台商全方位基金                                             39.61000   39.32000   0.29000    0.73754
保德信全球中小基金                                               29.93000   30.11000  -0.18000   -0.59781
保德信全球消費商機基金                                           17.43000   17.57000  -0.14000   -0.79681
保德信全球基礎建設基金                                           12.07000   12.12000  -0.05000   -0.41254
保德信全球資源基金                                                8.16000    8.22000  -0.06000   -0.72993
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.65000   30.90000  -0.25000   -0.80906
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.86260    9.85620   0.00640    0.06493
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57380   10.56720   0.00660    0.06246
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.09840    9.11410  -0.01570   -0.17226
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.74370    9.76040  -0.01670   -0.17110
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.27470    8.28840  -0.01370   -0.16529
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.76930   10.78720  -0.01790   -0.16594
保德信亞太基金                                                   22.24000   22.12000   0.12000    0.54250
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.54120    8.54710  -0.00590   -0.06903
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.17770   11.18540  -0.00770   -0.06884
保德信店頭市場基金                                               36.13000   36.00000   0.13000    0.36111
保德信拉丁美洲基金                                                6.57000    6.60000  -0.03000   -0.45455
保德信金平衡基金                                                 29.85000   29.71000   0.14000    0.47122
保德信金滿意基金                                                 42.99000   42.62000   0.37000    0.86814
保德信科技島基金                                                 26.82000   26.59000   0.23000    0.86499
保德信高成長基金                                                 98.09000   97.37000   0.72000    0.73945
保德信第一基金                                                   28.37000   28.11000   0.26000    0.92494
保德信貨幣市場基金                                               15.75180   15.75160   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.58600   10.61730  -0.03130   -0.29480
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.46600   10.52170  -0.05570   -0.52938
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.85720   10.88090  -0.02370   -0.21781
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.05010   10.09610  -0.04600   -0.45562
保德信新世紀基金                                                 10.41000   10.30000   0.11000    1.06796
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.09210    8.10540  -0.01330   -0.16409
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.75300   10.77080  -0.01780   -0.16526
保德信新興趨勢組合基金                                           11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
保德信瑞騰基金                                                   15.53300   15.53300   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.81450    9.82970  -0.01520   -0.15463
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.96690    9.98240  -0.01550   -0.15527
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.72540    9.74000  -0.01460   -0.14990
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.78970    9.80530  -0.01560   -0.15910
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.84730    9.85260  -0.00530   -0.05379
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.84730    9.85270  -0.00540   -0.05481
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82210    9.83660  -0.01450   -0.14741
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.82220    9.83670  -0.01450   -0.14741
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.86450    9.85460   0.00990    0.10046
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.68610    9.70210  -0.01600   -0.16491
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.62540    9.65010  -0.02470   -0.25596
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96370    1.96560  -0.00190   -0.09666
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63430    2.63680  -0.00250   -0.09481
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30750    0.30770  -0.00020   -0.06500
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44820    0.44860  -0.00040   -0.08917
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.71980    8.73540  -0.01560   -0.17858
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88020   11.90480  -0.02460   -0.20664
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.61690    9.62090  -0.00400   -0.04158
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.62620   11.63020  -0.00400   -0.03439
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.07520    9.07720  -0.00200   -0.02203
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.99910   11.00160  -0.00250   -0.02272
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16140   10.17910  -0.01770   -0.17389
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01430   10.03450  -0.02020   -0.20131
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.16580   10.17970  -0.01390   -0.13655
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.64970   10.66380  -0.01410   -0.13222
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.05030   10.06390  -0.01360   -0.13514
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.86460    9.87640  -0.01180   -0.11948
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09250   10.10440  -0.01190   -0.11777
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.80030    9.81370  -0.01340   -0.13654
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93360    9.94370  -0.01010   -0.10157
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.40830   10.43910  -0.03080   -0.29504
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.38980    6.41940  -0.02960   -0.46110
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.77390   10.82390  -0.05000   -0.46194
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64120   11.64110   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.43000   20.26000   0.17000    0.83909
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4643.510004603.66000  39.85000    0.86562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.80930   10.70510   0.10420    0.97337
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.04230   11.90040   0.14190    1.19240
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.27380   11.14450   0.12930    1.16021
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.69560    9.60220   0.09340    0.97269
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.32500   10.20340   0.12160    1.19176
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.11380    9.99780   0.11600    1.16026
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.10690   10.99990   0.10700    0.97274
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.88230   11.74230   0.14000    1.19227
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.82530   11.68970   0.13560    1.16000
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.62000    6.63000  -0.01000   -0.15083
柏瑞巨人基金                                                     12.93000   12.80000   0.13000    1.01563
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64330   13.64320   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.06000   16.04000   0.02000    0.12469
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.32370   13.34590  -0.02220   -0.16634
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.80610   11.80480   0.00130    0.01101
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.43870   12.44280  -0.00410   -0.03295
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.01930    9.03440  -0.01510   -0.16714
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81990    6.83130  -0.01140   -0.16688
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92040    8.91940   0.00100    0.01121
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.57100    8.56970   0.00130    0.01517
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.91960   10.92330  -0.00370   -0.03387
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.44250    8.44620  -0.00370   -0.04381
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.98120   11.97990   0.00130    0.01085
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.54250   11.56180  -0.01930   -0.16693
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.61470   11.61290   0.00180    0.01550
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32310   11.32680  -0.00370   -0.03267
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.03760    9.05270  -0.01510   -0.16680
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.96630    9.96520   0.00110    0.01104
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.79720    9.79560   0.00160    0.01633
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.71260    9.71580  -0.00320   -0.03294
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.54910    9.55330  -0.00420   -0.04396
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.07800   10.08790  -0.00990   -0.09814
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.00240    9.99580   0.00660    0.06603
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.92610    9.92270   0.00340    0.03426
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01560   10.01040   0.00520    0.05195
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98520    9.99510  -0.00990   -0.09905
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88430    9.87780   0.00650    0.06580
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83410    9.83070   0.00340    0.03459
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92350    9.91840   0.00510    0.05142
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05860   10.06860  -0.01000   -0.09932
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.00250    9.99580   0.00670    0.06703
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92610    9.92260   0.00350    0.03527
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01560   10.01040   0.00520    0.05195
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98530    9.99520  -0.00990   -0.09905
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88440    9.87790   0.00650    0.06580
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83410    9.83070   0.00340    0.03459
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92360    9.91840   0.00520    0.05243
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.58310   10.61660  -0.03350   -0.31554
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.80480   11.82530  -0.02050   -0.17336
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.25830   11.28190  -0.02360   -0.20918
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.13340    9.16240  -0.02900   -0.31651
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.90940    9.92650  -0.01710   -0.17227
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.76580    9.78620  -0.02040   -0.20846
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.29830   10.33090  -0.03260   -0.31556
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.99160   11.01060  -0.01900   -0.17256
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.87670   10.89950  -0.02280   -0.20918
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.13360    9.16250  -0.02890   -0.31542
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.90970    9.92690  -0.01720   -0.17327
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.76620    9.78660  -0.02040   -0.20845
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.48000   13.36000   0.12000    0.89820
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.56000   14.41000   0.15000    1.04094
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.69000    9.58000   0.11000    1.14823
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.95000    8.87000   0.08000    0.90192
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.15000   10.04000   0.11000    1.09562
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.81000   11.71000   0.10000    0.85397
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.16000   12.03000   0.13000    1.08063
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.51000   12.38000   0.13000    1.05008
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.84000   13.65000   0.19000    1.39194
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.71000   13.56000   0.15000    1.10619
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.39010   11.38620   0.00390    0.03425
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.52850    7.52590   0.00260    0.03455
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.31440   11.33750  -0.02310   -0.20375
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.00480   11.01360  -0.00880   -0.07990
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.18150   10.19310  -0.01160   -0.11380
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.40350    8.42070  -0.01720   -0.20426
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.51350    9.52110  -0.00760   -0.07982
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.53810    9.54900  -0.01090   -0.11415
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.58590   10.59440  -0.00850   -0.08023
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.93610    9.95650  -0.02040   -0.20489
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.16510   10.17670  -0.01160   -0.11399
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.85620    9.86410  -0.00790   -0.08009
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.08000    9.09860  -0.01860   -0.20443
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.02810    9.03710  -0.00900   -0.09959
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.56010    9.57100  -0.01090   -0.11389
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.01750   12.04190  -0.02440   -0.20263
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.54520   11.55100  -0.00580   -0.05021
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.00510   11.01420  -0.00910   -0.08262
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.27350    7.28830  -0.01480   -0.20307
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.19150    9.19610  -0.00460   -0.05002
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.82470    9.83280  -0.00810   -0.08238
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.33040   10.35150  -0.02110   -0.20384
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.02260   11.03170  -0.00910   -0.08249
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.94570    9.95070  -0.00500   -0.05025
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.27550    9.29440  -0.01890   -0.20335
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.03380   10.04210  -0.00830   -0.08265
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.08900   11.13860  -0.04960   -0.44530
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.68400   11.71870  -0.03470   -0.29611
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.76910   10.80430  -0.03520   -0.32580
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.17890    9.22000  -0.04110   -0.44577
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.77180    9.80080  -0.02900   -0.29589
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.76880    9.80070  -0.03190   -0.32549
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.01310   11.04580  -0.03270   -0.29604
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.89380    9.93810  -0.04430   -0.44576
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.26140   10.29490  -0.03350   -0.32540
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.50190    9.54440  -0.04250   -0.44529
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.33140    9.37310  -0.04170   -0.44489
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.99060   10.02030  -0.02970   -0.29640
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.53060    9.56170  -0.03110   -0.32526
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.17000   18.14000   0.03000    0.16538
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.96000   16.93000   0.03000    0.17720
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.87130   12.88540  -0.01410   -0.10943
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.81210   10.82200  -0.00990   -0.09148
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.60100   11.60350  -0.00250   -0.02155
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.15730   12.16300  -0.00570   -0.04686
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.24610   11.24970  -0.00360   -0.03200
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.94940    9.95850  -0.00910   -0.09138
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.41150   10.41380  -0.00230   -0.02209
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.33830   10.34310  -0.00480   -0.04641
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.36740   10.37080  -0.00340   -0.03278
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.20910   10.21140  -0.00230   -0.02252
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.30840   10.31170  -0.00330   -0.03200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.73000   13.70000   0.03000    0.21898
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.38000   30.56000  -0.18000   -0.58901
國泰大中華基金                                                   21.98000   21.90000   0.08000    0.36530
國泰小龍基金                                                     16.34000   16.22000   0.12000    0.73983
國泰中小成長基金                                                 47.34000   46.94000   0.40000    0.85215
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.47750    4.36430   0.11320    2.59377
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.95000   20.50000   0.45000    2.19512
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80500    0.78580   0.01920    2.44337
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76320    0.74500   0.01820    2.44295
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09260    2.09260   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.67890    9.71060  -0.03170   -0.32645
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.34510    8.37240  -0.02730   -0.32607
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32200    0.32240  -0.00040   -0.12407
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.41700   11.41600   0.00100    0.00876
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.77740    1.77990  -0.00250   -0.14046
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.18800   10.20630  -0.01830   -0.17930
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34470    0.34450   0.00020    0.05806
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.86810    4.76730   0.10080    2.11440
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.76000   22.37000   0.39000    1.74341
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75300    0.73850   0.01450    1.96344
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.59570    3.53310   0.06260    1.77182
國泰中港台基金台幣級別                                           16.82000   16.59000   0.23000    1.38638
國泰中港台基金美元級別                                            0.56310    0.55410   0.00900    1.62426
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.09000   27.20000  -0.11000   -0.40441
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.34000   35.38000  -0.04000   -0.11306
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.01580   10.03390  -0.01810   -0.18039
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.01580   10.03390  -0.01810   -0.18039
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.01580   10.03390  -0.01810   -0.18039
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33380    0.33360   0.00020    0.05995
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33380    0.33360   0.00020    0.05995
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33380    0.33360   0.00020    0.05995
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40180   12.40160   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     30.19000   29.98000   0.21000    0.70047
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.22890    2.24280  -0.01390   -0.61976
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.45000   10.55000  -0.10000   -0.94787
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34810    0.35070  -0.00260   -0.74137
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46220    0.46520  -0.00300   -0.64488
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.24000   13.20000   0.04000    0.30303
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46970    0.46700   0.00270    0.57816
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.82000    5.85000  -0.03000   -0.51282
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19130    0.19160  -0.00030   -0.15658
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41140    0.41170  -0.00030   -0.07287
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37430    0.37460  -0.00030   -0.08009
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43480    0.43510  -0.00030   -0.06895
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49140    0.49120   0.00020    0.04072
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.91000   20.03000  -0.12000   -0.59910
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.04000   20.94000   0.10000    0.47755
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.41960    2.39330   0.02630    1.09890
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.45480   11.36750   0.08730    0.76798
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.43120   10.35170   0.07950    0.76799
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37880    0.37520   0.00360    0.95949
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34500    0.34170   0.00330    0.96576
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49980    0.49450   0.00530    1.07179
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.08000   11.93000   0.15000    1.25733
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41630    0.41000   0.00630    1.53659
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.51000   18.49000   0.02000    0.10817
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61750    0.61530   0.00220    0.35755
國泰科技生化基金                                                 39.34000   39.31000   0.03000    0.07632
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.57000   25.90000  -0.33000   -1.27413
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.99000   13.85000   0.14000    1.01083
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.05780   38.96320   0.09460    0.24279
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.32710   19.43840  -0.11130   -0.57258
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.83180   19.64150   0.19030    0.96887
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.51440   39.49150   0.02290    0.05799
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.39400   39.57930  -0.18530   -0.46817
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.55340   41.64840  -0.09500   -0.22810
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00720   12.01920  -0.01200   -0.09984
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28900   12.29880  -0.00980   -0.07968
國泰紐幣保本基金                                                 12.31910   12.32080  -0.00170   -0.01380
國泰高科技基金                                                   14.58000   14.44000   0.14000    0.96953
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.08000   25.05000   0.03000    0.11976
國泰國泰基金台幣級別                                             25.08000   25.05000   0.03000    0.11976
國泰富時中國A50基金                                              20.03000   20.24000  -0.21000   -1.03755
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33780    0.33770   0.00010    0.02961
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45520    0.45460   0.00060    0.13198
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.99000   11.04000  -0.05000   -0.45290
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36500    0.36590  -0.00090   -0.24597
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49200    0.49260  -0.00060   -0.12180
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34980    0.34970   0.00010    0.02860
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47150    0.47080   0.00070    0.14868
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.57630   10.58490  -0.00860   -0.08125
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.70730    7.71370  -0.00640   -0.08297
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35740    0.35750  -0.00010   -0.02797
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25710    0.25670   0.00040    0.15582
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.18000   12.07000   0.11000    0.91135
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40650    0.40170   0.00480    1.19492
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.12530    2.12610  -0.00080   -0.03763
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42380    1.42430  -0.00050   -0.03510
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34200    0.34270  -0.00070   -0.20426
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36710    0.36780  -0.00070   -0.19032
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23140    0.23190  -0.00050   -0.21561
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.49370   10.51740  -0.02370   -0.22534
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.89950    6.91510  -0.01560   -0.22559
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.25000   14.32000  -0.07000   -0.48883
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.68000   34.37000   0.31000    0.90195
國泰價值卓越基金                                                 17.49000   17.38000   0.11000    0.63291
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38900    0.38760   0.00140    0.36120
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.97810   39.90960   0.06850    0.17164
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.03270   12.04550  -0.01280   -0.10626
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40140    0.40080   0.00060    0.14970
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.61760    9.62100  -0.00340   -0.03534
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.59140    8.62140  -0.03000   -0.34797
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57380   10.57750  -0.00370   -0.03498
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.54020    9.57340  -0.03320   -0.34679
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11290   11.11190   0.00100    0.00900
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17480   10.17120   0.00360    0.03539
第一金大中華基金                                                 30.38000   30.18000   0.20000    0.66269
第一金小型精選基金                                               43.69000   43.58000   0.11000    0.25241
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.50000   14.21000   0.29000    2.04082
第一金中國世紀基金-美元                                           9.71070    9.52920   0.18150    1.90467
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.71220    9.53070   0.18150    1.90437
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.10000   10.92000   0.18000    1.64835
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.10000   10.92000   0.18000    1.64835
第一金中概平衡基金                                               27.51000   27.59000  -0.08000   -0.28996
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23540   15.23520   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.68100  177.67900   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.99960    0.00000   9.99960    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.06110   14.00760   0.05350    0.38194
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.06150   14.00790   0.05360    0.38264
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.13000   13.11000   0.02000    0.15256
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.13000   13.11000   0.02000    0.15256
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.87080    9.86950   0.00130    0.01317
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.87280    9.87140   0.00140    0.01418
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.41970    9.43160  -0.01190   -0.12617
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.44360    9.45560  -0.01200   -0.12691
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.24250   10.24080   0.00170    0.01660
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.77940    9.79190  -0.01250   -0.12766
第一金全球大趨勢基金                                             23.50000   23.57000  -0.07000   -0.29699
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.10280    8.08430   0.01850    0.22884
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.81380    5.80050   0.01330    0.22929
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.23000    9.25840  -0.02840   -0.30675
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.23100    9.25950  -0.02850   -0.30779
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.46230    9.49140  -0.02910   -0.30659
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.46350    9.49260  -0.02910   -0.30655
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.58390    8.62550  -0.04160   -0.48229
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.04280   10.09150  -0.04870   -0.48258
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.74920    9.73730   0.01190    0.12221
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.74950    9.73750   0.01200    0.12323
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.03540    8.02930   0.00610    0.07597
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.86400    8.86640  -0.00240   -0.02707
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.86420    8.86660  -0.00240   -0.02707
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.01660   11.00310   0.01350    0.12269
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01740   11.00390   0.01350    0.12268
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.93250    9.92510   0.00740    0.07456
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.60560   14.60960  -0.00400   -0.02738
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.63210   14.64630  -0.01420   -0.09695
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.65000   14.66430  -0.01430   -0.09752
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.42000   13.47000  -0.05000   -0.37120
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.45000   13.49000  -0.04000   -0.29652
第一金亞洲科技基金                                               20.94000   20.86000   0.08000    0.38351
第一金亞洲新興市場基金                                           13.80000   13.81000  -0.01000   -0.07241
第一金店頭市場基金                                               11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
第一金創新趨勢基金                                               28.41000   28.29000   0.12000    0.42418
第一金電子基金                                                   37.78000   37.67000   0.11000    0.29201
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.64000   19.41000   0.23000    1.18496
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.68000   19.78000  -0.10000   -0.50556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.88000    9.75000   0.13000    1.33333
統一大中華中小基金(美元)                                          9.71000    9.55000   0.16000    1.67539
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.95000   13.74000   0.21000    1.52838
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
統一大東協高股息基金(新台幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金                                                   35.26000   34.93000   0.33000    0.94475
統一大龍印基金                                                   16.64000   16.50000   0.14000    0.84848
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.07000    9.93000   0.14000    1.40987
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.89000    9.73000   0.16000    1.64440
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.93000   10.77000   0.16000    1.48561
統一中小基金                                                     29.70000   29.43000   0.27000    0.91743
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.52060    9.55490  -0.03430   -0.35898
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.54770    9.55250  -0.00480   -0.05025
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.13090    9.14450  -0.01360   -0.14872
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.14470   11.18490  -0.04020   -0.35941
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.09820   11.10370  -0.00550   -0.04953
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.61630   10.63210  -0.01580   -0.14861
統一台灣動力基金                                                 20.03000   19.72000   0.31000    1.57201
統一全天候基金                                                  124.35000  123.39000   0.96000    0.77802
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.57030    8.62260  -0.05230   -0.60655
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.90100    8.92760  -0.02660   -0.29795
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.79730    8.83120  -0.03390   -0.38387
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.76640    8.81990  -0.05350   -0.60658
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.10460    9.13170  -0.02710   -0.29677
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.99840    9.03310  -0.03470   -0.38414
統一全球債券組合基金                                             11.95010   11.95630  -0.00620   -0.05186
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.77000   15.85000  -0.08000   -0.50473
統一全球新科技基金(美元)                                         15.94000   15.96000  -0.02000   -0.12531
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.85000   14.90000  -0.05000   -0.33557
統一亞太基金                                                     27.48000   27.19000   0.29000    1.06657
統一亞洲大金磚基金                                               13.24000   13.11000   0.13000    0.99161
統一奔騰基金                                                     67.05000   66.08000   0.97000    1.46792
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64350   16.64330   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.28000   10.18000   0.10000    0.98232
統一強漢基金(美元)                                                9.95000    9.81000   0.14000    1.42712
統一強漢基金(新台幣)                                             25.42000   25.13000   0.29000    1.15400
統一統信基金                                                     35.69000   35.42000   0.27000    0.76228
統一黑馬基金                                                     67.46000   66.37000   1.09000    1.64231
統一新亞洲科技能源基金                                           19.90000   19.69000   0.21000    1.06653
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.15120    8.16810  -0.01690   -0.20690
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.22280   10.24400  -0.02120   -0.20695
統一經建基金                                                     52.62000   52.21000   0.41000    0.78529
統一龍馬基金                                                     76.66000   75.88000   0.78000    1.02794
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.57000   25.41000   0.16000    0.62967
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.45000   52.14000   0.31000    0.59455
野村中國機會基金                                                 14.85000   14.67000   0.18000    1.22699
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.31000   12.27000   0.04000    0.32600
野村台灣高股息基金                                               22.71000   22.50000   0.21000    0.93333
野村台灣運籌基金                                                 39.52000   39.18000   0.34000    0.86779
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.69890    9.71010  -0.01120   -0.11534
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.68170    9.69670  -0.01500   -0.15469
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.68620    9.70100  -0.01480   -0.15256
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.78040    9.79170  -0.01130   -0.11540
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.74630    9.76140  -0.01510   -0.15469
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.71280    9.72760  -0.01480   -0.15214
野村平衡基金                                                     20.35000   20.23000   0.12000    0.59318
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.96000   13.02000  -0.06000   -0.46083
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
野村全球生技醫療基金                                             16.46000   16.53000  -0.07000   -0.42347
野村全球品牌基金                                                 28.71000   28.69000   0.02000    0.06971
野村全球氣候變遷基金                                              8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.02000   13.12000  -0.10000   -0.76220
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.26000   11.32000  -0.06000   -0.53004
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.23000   19.38000  -0.15000   -0.77399
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.17000   12.24000  -0.07000   -0.57190
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.47980   10.48470  -0.00490   -0.04673
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.34390   10.35540  -0.01150   -0.11105
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.60610    9.62510  -0.01900   -0.19740
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.35510    9.37710  -0.02200   -0.23461
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.85610    8.88650  -0.03040   -0.34209
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.06120   11.08300  -0.02180   -0.19670
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.57980   10.60480  -0.02500   -0.23574
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.06760   10.10200  -0.03440   -0.34053
野村成長基金                                                     28.80000   28.61000   0.19000    0.66410
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.54500    9.52380   0.02120    0.22260
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.54630    9.52850   0.01780    0.18681
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.51760    9.51840  -0.00080   -0.00840
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.79360    9.77180   0.02180    0.22309
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.74330    9.72520   0.01810    0.18611
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.71760    9.71840  -0.00080   -0.00823
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.45000    9.30000   0.15000    1.61290
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.41000   13.19000   0.22000    1.66793
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.84410    9.86230  -0.01820   -0.18454
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.79120    9.81590  -0.02470   -0.25163
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.74340    9.78320  -0.03980   -0.40682
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.24800   10.26700  -0.01900   -0.18506
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.12720   10.15270  -0.02550   -0.25116
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.08340   10.12470  -0.04130   -0.40791
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.84090    8.88820  -0.04730   -0.53217
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.54110    9.57730  -0.03620   -0.37798
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.41790    9.45640  -0.03850   -0.40713
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.25320   13.32420  -0.07100   -0.53287
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.35970   12.40640  -0.04670   -0.37642
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.11410   10.15550  -0.04140   -0.40766
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.22540   10.22080   0.00460    0.04501
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.90890    9.90760   0.00130    0.01312
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.37330    9.38050  -0.00720   -0.07675
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.00280   11.01120  -0.00840   -0.07629
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.02740   10.03500  -0.00760   -0.07573
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.18620   11.17960   0.00660    0.05904
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.75640   10.75390   0.00250    0.02325
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.37720   10.38580  -0.00860   -0.08281
野村泰國基金                                                     42.29000   42.26000   0.03000    0.07099
野村高科技基金                                                   13.11000   13.02000   0.09000    0.69124
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.03990   10.06500  -0.02510   -0.24938
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.40500   10.40370   0.00130    0.01250
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.50360   10.49730   0.00630    0.06002
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.83680    9.83870  -0.00190   -0.01931
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.56460    9.58480  -0.02020   -0.21075
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.64330    9.64940  -0.00610   -0.06322
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.83850   11.83700   0.00150    0.01267
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.75120   12.74100   0.01020    0.08006
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.89230   10.89440  -0.00210   -0.01928
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.59530   10.61770  -0.02240   -0.21097
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.91720   10.92390  -0.00670   -0.06133
野村貨幣市場基金                                                 16.25060   16.25040   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.24000   16.23000   0.01000    0.06161
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.96560    7.97090  -0.00530   -0.06649
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.67440   11.68220  -0.00780   -0.06677
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.45000    7.49000  -0.04000   -0.53405
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
野村精選貨幣市場基金                                             12.07150   12.07150   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.23000   12.19000   0.04000    0.32814
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.96000    7.99000  -0.03000   -0.37547
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.24000   11.29000  -0.05000   -0.44287
野村積極成長基金                                                 12.16000   12.08000   0.08000    0.66225
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.91000   35.56000   0.35000    0.98425
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.61950    8.60980   0.00970    0.11266
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.01580    8.01160   0.00420    0.05242
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82540    7.82340   0.00200    0.02556
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.49800   11.48510   0.01290    0.11232
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.48830   10.48290   0.00540    0.05151
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.26860   10.26600   0.00260    0.02533
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
野村環球基金-人民幣計價                                          15.55000   15.56000  -0.01000   -0.06427
野村環球基金-美元計價                                            12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  16.79000   16.84000  -0.05000   -0.29691
野村鴻利基金                                                     23.29000   23.11000   0.18000    0.77888
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85050   16.85040   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.46000   21.29000   0.17000    0.79850
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.04000   12.98000   0.06000    0.46225
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.87000   14.86000   0.01000    0.06729
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.00650   10.01560  -0.00910   -0.09086
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.12800   13.14110  -0.01310   -0.09969
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.71740    9.73520  -0.01780   -0.18284
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.71190    9.72290  -0.01100   -0.11313
凱基台商天下基金                                                 13.51000   13.42000   0.09000    0.67064
凱基台灣精五門基金                                               21.30000   21.20000   0.10000    0.47170
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.66980   10.71150  -0.04170   -0.38930
凱基亞太高股息基金                                               13.34000   13.17000   0.17000    1.29081
凱基亞洲四金磚基金                                               18.18000   17.90000   0.28000    1.56425
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.84000   13.65000   0.19000    1.39194
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.40670   13.20530   0.20140    1.52515
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.86000   12.69000   0.17000    1.33964
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53260   11.53240   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     27.88000   27.73000   0.15000    0.54093
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.47000   21.49000  -0.02000   -0.09307
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.37930   21.35190   0.02740    0.12833
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.37000   18.19000   0.18000    0.98955
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.03100   17.81900   0.21200    1.18974
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.11000   11.20000  -0.09000   -0.80357
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.60650   11.68300  -0.07650   -0.65480
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.80000   10.90000  -0.10000   -0.91743
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.27250   11.33460  -0.06210   -0.54788
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.24000   11.33000  -0.09000   -0.79435
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.88000   12.92000  -0.04000   -0.30960
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.97030   12.97590  -0.00560   -0.04316
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.53000   14.52000   0.01000    0.06887
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.85000   31.99000  -0.14000   -0.43764
富邦NASDAQ-100基金                                               28.64000   28.80000  -0.16000   -0.55556
富邦上証180基金                                                  30.81000   31.18000  -0.37000   -1.18666
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23970    0.23670   0.00300    1.26743
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.19000    7.12000   0.07000    0.98315
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.18000    7.15000   0.03000    0.41958
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.46000   41.76000  -0.30000   -0.71839
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.95260   11.80170   0.15090    1.27863
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.27520   11.13890   0.13630    1.22364
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.01920   10.92000   0.09920    0.90842
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.53650   10.40350   0.13300    1.27842
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.85920    9.74000   0.11920    1.22382
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.64390    9.55710   0.08680    0.90823
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.66980   20.76140  -0.09160   -0.44120
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.25550   11.25440   0.00110    0.00977
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.73780   10.77650  -0.03870   -0.35911
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.84790   12.86600  -0.01810   -0.14068
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90040    1.90390  -0.00350   -0.18383
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.52100    9.53450  -0.01350   -0.14159
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45570    1.45850  -0.00280   -0.19198
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.59680   11.60110  -0.00430   -0.03707
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73840    1.74020  -0.00180   -0.10344
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09160   10.09530  -0.00370   -0.03665
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53200    1.53360  -0.00160   -0.10433
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.57000   14.65000  -0.08000   -0.54608
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.85000   23.63000   0.22000    0.93102
富邦日本東証基金                                                 22.26000   22.23000   0.03000    0.13495
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.76000   42.58000   0.18000    0.42273
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.43000   47.87000   0.56000    1.16983
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.39000   50.04000   0.35000    0.69944
富邦台灣心基金                                                   24.20000   24.07000   0.13000    0.54009
富邦台灣釆吉50基金                                               47.17000   46.81000   0.36000    0.76907
富邦台灣科技指數基金                                             50.82000   50.64000   0.18000    0.35545
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.88890   39.99960  -0.11070   -0.27675
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.88880   39.99950  -0.11070   -0.27675
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29580    0.29470   0.00110    0.37326
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.34640    2.34560   0.00080    0.03411
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34140    0.34180  -0.00040   -0.11703
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.67130   10.68170  -0.01040   -0.09736
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.04260    2.04200   0.00060    0.02938
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32860    0.32890  -0.00030   -0.09121
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.23910    9.24810  -0.00900   -0.09732
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.02000   22.88000   0.14000    0.61189
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.70000   14.85000  -0.15000   -1.01010
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.87000   28.48000   0.39000    1.36938
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62550   15.62530   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     70.13000   69.90000   0.23000    0.32904
富邦科技基金                                                     27.36000   27.22000   0.14000    0.51433
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.40930   39.57740  -0.16810   -0.42474
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.12970   39.22740  -0.09770   -0.24906
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.31190   38.42640  -0.11450   -0.29797
富邦恒生國企ETF基金                                              21.49000   21.50000  -0.01000   -0.04651
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.90000   12.95000  -0.05000   -0.38610
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.22000   33.07000   0.15000    0.45358
富邦高成長基金                                                   26.65000   26.54000   0.11000    0.41447
富邦基金                                                         14.29000   14.23000   0.06000    0.42164
富邦深証100基金                                                  11.04000   11.21000  -0.17000   -1.51650
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.32000   20.40000  -0.08000   -0.39216
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40170    0.40200  -0.00030   -0.07463
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.17000   12.16900   0.00100    0.00822
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.51520    9.51440   0.00080    0.00841
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30150    0.30170  -0.00020   -0.06629
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.88900    8.88830   0.00070    0.00788
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.74100    9.71290   0.02810    0.28931
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99970    9.99420   0.00550    0.05503
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.74100    9.71290   0.02810    0.28931
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.99970    9.99420   0.00550    0.05503
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.78000   19.59000   0.19000    0.96988
富邦精準基金                                                     50.69000   50.34000   0.35000    0.69527
富邦精銳中小基金                                                 13.10000   12.98000   0.12000    0.92450
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     21.10000   20.99000   0.11000    0.52406
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.17000   21.04000   0.13000    0.61787
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.73000    7.76000  -0.03000   -0.38660
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.01000   14.87000   0.14000    0.94149
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.62000   19.72000  -0.10000   -0.50710
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.27690   10.21820   0.05870    0.57447
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.08150   11.03750   0.04400    0.39864
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.89160   10.87800   0.01360    0.12502
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.07630   10.01870   0.05760    0.57492
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.82080   10.77790   0.04290    0.39804
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.61420   10.60090   0.01330    0.12546
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.26000   29.98000   0.28000    0.93396
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.95120    8.96150  -0.01030   -0.11494
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.46050    9.47450  -0.01400   -0.14777
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.25370    9.26870  -0.01500   -0.16183
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.76600    9.77710  -0.01110   -0.11353
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.74740    9.76170  -0.01430   -0.14649
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.53380    9.54910  -0.01530   -0.16022
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.59010    9.60490  -0.01480   -0.15409
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.59360    8.58940   0.00420    0.04890
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.59330    9.59190   0.00140    0.01460
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.15040    9.15040   0.00000    0.00000
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.52160   10.51640   0.00520    0.04945
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.25800   10.25650   0.00150    0.01462
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.84160    9.84160   0.00000    0.00000
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.26150    9.26110   0.00040    0.00432
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.65630    9.65640  -0.00010   -0.00104
富達卓越領航全球組合基金                                         14.91000   14.95000  -0.04000   -0.26756
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.81630    8.81540   0.00090    0.01021
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.49350    9.49580  -0.00230   -0.02422
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.25430    9.25760  -0.00330   -0.03565
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.88550    9.88450   0.00100    0.01012
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.82250    9.82490  -0.00240   -0.02443
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.60720    9.61070  -0.00350   -0.03642
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.32840    9.33160  -0.00320   -0.03429
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.65290    9.65680  -0.00390   -0.04039
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.56000   10.29000   0.27000    2.62391
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.15000   11.85000   0.30000    2.53165
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.38000   10.15000   0.23000    2.26601
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.96000    8.78000   0.18000    2.05011
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.01000   10.80000   0.21000    1.94444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.46000   10.28000   0.18000    1.75097
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.56660    9.57350  -0.00690   -0.07207
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.25410    9.26650  -0.01240   -0.13382
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.77530    8.79810  -0.02280   -0.25915
富蘭克林華美中華基金                                             14.70000   14.41000   0.29000    2.01249
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.24000   21.02000   0.22000    1.04662
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.72000   20.52000   0.20000    0.97466
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.88860    7.87950   0.00910    0.11549
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.09930    9.07950   0.01980    0.21807
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.68640    9.66530   0.02110    0.21831
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.17000    9.15950   0.01050    0.11464
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.98890   10.97880   0.01010    0.09200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.83360    8.82550   0.00810    0.09178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.31510    9.30660   0.00850    0.09133
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.01130   12.99680   0.01450    0.11157
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.40830   10.39670   0.01160    0.11157
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.06950   10.06320   0.00630    0.06260
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.74430    7.73940   0.00490    0.06331
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.25850    9.25270   0.00580    0.06268
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55050   10.55550  -0.00500   -0.04737
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57910    7.58270  -0.00360   -0.04748
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.07780    9.08210  -0.00430   -0.04735
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.36620   10.36160   0.00460    0.04439
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.79290    7.78940   0.00350    0.04493
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.25400    8.25680  -0.00280   -0.03391
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.36710    9.36080   0.00630    0.06730
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.02400   10.01730   0.00670    0.06688
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.58510   12.58930  -0.00420   -0.03336
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.45000   10.32000   0.13000    1.25969
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.43000   10.33000   0.10000    0.96805
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.58000    8.48000   0.10000    1.17925
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.60000   10.47000   0.13000    1.24164
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.71000    8.75000  -0.04000   -0.45714
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.06200   13.06990  -0.00790   -0.06044
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美第一富基金                                           44.14000   43.53000   0.61000    1.40133
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29260   10.29250   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.47000   13.50000  -0.03000   -0.22222
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.44000   13.49000  -0.05000   -0.37064
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.15000   15.25000  -0.10000   -0.65574
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.95670    7.92410   0.03260    0.41140
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.21070   11.17710   0.03360    0.30061
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.79610    9.80280  -0.00670   -0.06835
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.00470   11.01230  -0.00760   -0.06901
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.07040    7.08310  -0.01270   -0.17930
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.34050    9.34990  -0.00940   -0.10054
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.27530   10.28560  -0.01030   -0.10014
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.63450   10.65370  -0.01920   -0.18022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.89000   19.97000  -0.08000   -0.40060
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.55250   11.55150   0.00100    0.00866
復華人生目標基金                                                 41.29900   41.15240   0.14660    0.35624
復華大中華中小策略基金                                           10.54000   10.42000   0.12000    1.15163
復華中小精選基金                                                 83.19000   82.76000   0.43000    0.51957
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.02000    9.77000   0.25000    2.55885
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.31000    9.11000   0.20000    2.19539
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.36000   12.34000   0.02000    0.16207
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
復華台灣智能基金                                                 12.58000   12.54000   0.04000    0.31898
復華全方位基金                                                   33.80000   33.67000   0.13000    0.38610
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.22000   14.25000  -0.03000   -0.21053
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.70000   21.80000  -0.10000   -0.45872
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.34000   20.31000   0.03000    0.14771
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.67000   17.90000  -0.23000   -1.28492
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.51000   16.76000  -0.25000   -1.49165
復華全球原物料基金                                                9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.08000   14.02000   0.06000    0.42796
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45910   11.46210  -0.00300   -0.02617
復華全球債券基金                                                 13.49670   13.48640   0.01030    0.07637
復華全球債券組合基金                                             14.63000   14.64000  -0.01000   -0.06831
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.31000   14.35000  -0.04000   -0.27875
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
復華有利貨幣市場基金                                             13.42450   13.42430   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.10000   14.08000   0.02000    0.14205
復華亞太成長基金                                                 16.75000   16.94000  -0.19000   -1.12161
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.47000   10.51000  -0.04000   -0.38059
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.77000   10.83000  -0.06000   -0.55402
復華東協世紀基金                                                 13.13000   13.13000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                          13.16000   13.21000  -0.05000   -0.37850
復華南非幣長期收益基金B                                           8.34000    8.37000  -0.03000   -0.35842
復華南非幣短期收益基金A                                          13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
復華南非幣短期收益基金B                                           9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
復華美國新星基金-美元                                            13.14000   13.15000  -0.01000   -0.07605
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.91000   12.95000  -0.04000   -0.30888
復華恒生基金                                                     21.92000   21.96000  -0.04000   -0.18215
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.16000    8.13000   0.03000    0.36900
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.68000   36.96000  -0.28000   -0.75758
復華神盾基金                                                     28.95000   28.88540   0.06460    0.22364
復華高成長基金                                                   73.77000   73.28000   0.49000    0.66867
復華高益策略組合基金                                             12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38460   14.38440   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         18.93000   19.24000  -0.31000   -1.61123
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.60000   50.16000   0.44000    0.87719
復華復華基金                                                     23.15000   23.01000   0.14000    0.60843
復華華人世紀基金                                                 20.61000   20.58000   0.03000    0.14577
復華傳家二號基金                                                 32.42100   32.33950   0.08150    0.25201
復華傳家基金                                                     27.55960   27.53980   0.01980    0.07190
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.83000   14.85000  -0.02000   -0.13468
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.29000   14.24000   0.05000    0.35112
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.70000   18.81000  -0.11000   -0.58480
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.86000    5.87000  -0.01000   -0.17036
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.85000   12.88000  -0.03000   -0.23292
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.49000   13.51000  -0.02000   -0.14804
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
復華滬深300 A股基金                                              23.45000   23.74000  -0.29000   -1.22157
復華數位經濟基金                                                 66.71000   66.64000   0.07000    0.10504
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.78320    9.80180  -0.01860   -0.18976
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.62790    9.65200  -0.02410   -0.24969
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.93690    9.95580  -0.01890   -0.18984
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.74900    9.77340  -0.02440   -0.24966
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.73190    9.75140  -0.01950   -0.19997
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.95730   10.00050  -0.04320   -0.43198
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.75130    9.76640  -0.01510   -0.15461
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.97610   10.01490  -0.03880   -0.38742
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.75010    9.76510  -0.01500   -0.15361
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.97910   10.01790  -0.03880   -0.38731
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29030    9.29420  -0.00390   -0.04196
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.99130    9.00740  -0.01610   -0.17874
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.71450    8.75050  -0.03600   -0.41141
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.41400   11.41790  -0.00390   -0.03416
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.05870   11.07860  -0.01990   -0.17963
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.84140   10.88620  -0.04480   -0.41153
景順主流基金                                                     19.33000   19.09000   0.24000    1.25720
景順台灣科技基金                                                 34.20000   33.84000   0.36000    1.06383
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
景順全球科技基金                                                 21.48000   21.50000  -0.02000   -0.09302
景順全球康健基金                                                 17.57000   17.73000  -0.16000   -0.90243
景順貨幣市場基金                                                 15.92460   15.92450   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.59000   35.21000   0.38000    1.07924
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.46000   15.41000   0.05000    0.32446
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.03000   14.02000   0.01000    0.07133
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.55000   10.62000  -0.07000   -0.65913
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.65000   10.71000  -0.06000   -0.56022
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.52000   10.60000  -0.08000   -0.75472
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.67190    8.67330  -0.00140   -0.01614
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.31120    8.30620   0.00500    0.06020
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99610   10.99790  -0.00180   -0.01637
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.51360   10.50720   0.00640    0.06091
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.27000    8.14000   0.13000    1.59705
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.53000    8.35000   0.18000    2.15569
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.15000   11.91000   0.24000    2.01511
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.52010    9.53100  -0.01090   -0.11436
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.44190    9.47480  -0.03290   -0.34724
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.73350    9.74470  -0.01120   -0.11493
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.65510    9.68880  -0.03370   -0.34782
華南永昌永昌基金                                                 20.07000   19.94000   0.13000    0.65196
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.26080   14.27870  -0.01790   -0.12536
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.94000   10.08000  -0.14000   -1.38889
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
華南永昌全球精品基金                                             16.03000   16.06000  -0.03000   -0.18680
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.08000   12.02000   0.06000    0.49917
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.71000   11.68000   0.03000    0.25685
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.18000   14.10000   0.08000    0.56738
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.73000   13.69000   0.04000    0.29218
華南永昌物聯網精選基金                                           12.40000   12.34000   0.06000    0.48622
華南永昌策略報酬基金                                             10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18830   16.18820   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.07220   24.94130   0.13090    0.52483
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92610   11.92590   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.16580   10.18220  -0.01640   -0.16107
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.50100   10.55770  -0.05670   -0.53705
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.92300    9.93900  -0.01600   -0.16098
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.21810   10.27330  -0.05520   -0.53732
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.02290   10.03920  -0.01630   -0.16236
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.29190   10.34770  -0.05580   -0.53925
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.88090    9.89700  -0.01610   -0.16268
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.13960   10.19460  -0.05500   -0.53950
華頓中小型基金                                                   28.08000   27.81000   0.27000    0.97087
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.81180   12.69380   0.11800    0.92959
華頓台灣基金                                                     34.23000   34.04000   0.19000    0.55817
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50830   11.50820   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.18000   18.05000   0.13000    0.72022
華頓全球高收益債券基金A                                          13.31990   13.33820  -0.01830   -0.13720
華頓全球高收益債券基金B                                           8.39370    8.40530  -0.01160   -0.13801
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.05000    6.06000  -0.01000   -0.16502
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.96280    2.89670   0.06610    2.28191
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.85720   13.59850   0.25870    1.90242
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46220    0.45250   0.00970    2.14365
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.82140   11.73620   0.08520    0.72596
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.76360   10.67960   0.08400    0.78655
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.99190   10.95320   0.03870    0.35332
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.99720    9.96200   0.03520    0.35334
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.53940   11.47190   0.06750    0.58839
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.57660   10.51150   0.06510    0.61932
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.01000   11.92000   0.09000    0.75503
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.94000   11.86000   0.08000    0.67454
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.43140    2.43310  -0.00170   -0.06987
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97500    1.97210   0.00290    0.14705
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.11970   12.14600  -0.02630   -0.21653
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.96330    9.98500  -0.02170   -0.21733
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37870    0.37940  -0.00070   -0.18450
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32110    0.32150  -0.00040   -0.12442
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.52000    3.46000   0.06000    1.73410
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.46000   16.24000   0.22000    1.35468
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.54000   0.01000    1.85185
匯豐太平洋精典基金                                               18.21000   18.10000   0.11000    0.60773
匯豐台灣精典基金                                                 24.69000   24.48000   0.21000    0.85784
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.12000   12.19000  -0.07000   -0.57424
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.27000    8.30000  -0.03000   -0.36145
匯豐安富基金                                                     25.67000   25.56000   0.11000    0.43036
匯豐成功基金                                                     40.13000   39.70000   0.43000    1.08312
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.33000   11.29000   0.04000    0.35430
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45660    2.45240   0.00420    0.17126
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25310    2.24860   0.00450    0.20012
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.66820   11.67300  -0.00480   -0.04112
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.13050    8.13520  -0.00470   -0.05777
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38400    0.38380   0.00020    0.05211
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34670    0.34660   0.00010    0.02885
匯豐金磚動力基金                                                 14.38000   14.31000   0.07000    0.48917
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97390   14.97380   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.17000    5.18000  -0.01000   -0.19305
匯豐新鑽動力基金                                                 11.13000   11.06000   0.07000    0.63291
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.46610    5.51600  -0.04990   -0.90464
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.99100    9.04100  -0.05000   -0.55304
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.08000   52.60000   0.48000    0.91255
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.08000   52.60000   0.48000    0.91255
匯豐龍騰電子基金                                                 38.98000   38.69000   0.29000    0.74955
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.23630   12.25310  -0.01680   -0.13711
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.38000   22.31000   0.07000    0.31376
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.84000   11.62000   0.22000    1.89329
新光中國成長基金(美元)                                           12.74000   12.48000   0.26000    2.08333
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.36000   12.13000   0.23000    1.89613
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.02100   10.04260  -0.02160   -0.21508
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.97640    9.96700   0.00940    0.09431
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.98870   10.00880  -0.02010   -0.20082
新光台灣富貴基金                                                 23.57000   23.48000   0.09000    0.38330
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98110    9.98340  -0.00230   -0.02304
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.48120    9.51130  -0.03010   -0.31647
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.67160    9.67180  -0.00020   -0.00207
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.17760    9.20670  -0.02910   -0.31607
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42960   15.42950   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.86000   24.43000   0.43000    1.76013
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.48000   24.14000   0.34000    1.40845
新光兩岸優勢基金                                                 13.85000   13.64000   0.21000    1.53959
新光店頭基金                                                     27.83000   27.69000   0.14000    0.50560
新光南非幣保本基金                                               11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
新光創新科技基金                                                 16.60000   16.54000   0.06000    0.36276
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.75680    9.76910  -0.01230   -0.12591
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.04120   10.05420  -0.01300   -0.12930
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.70160    9.72150  -0.01990   -0.20470
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.33660    9.34840  -0.01180   -0.12622
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.62180    9.63490  -0.01310   -0.13596
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.28860    9.30730  -0.01870   -0.20092
新光澳幣八年期保本基金                                           10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.95080    9.96270  -0.01190   -0.11945
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.87080    9.88260  -0.01180   -0.11940
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.78910    9.80080  -0.01170   -0.11938
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.85480    9.86660  -0.01180   -0.11960
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84290    9.84490  -0.00200   -0.02032
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.77440    9.77650  -0.00210   -0.02148
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.75590    9.75860  -0.00270   -0.02767
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82470    9.82750  -0.00280   -0.02849
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.41000    7.42000  -0.01000   -0.13477
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.82280    9.88220  -0.05940   -0.60108
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.55690    9.61470  -0.05780   -0.60116
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.79150    9.84060  -0.04910   -0.49895
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.56790    9.61590  -0.04800   -0.49917
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.62350    9.67720  -0.05370   -0.55491
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.91150    9.96660  -0.05510   -0.55285
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.74670   13.83420  -0.08750   -0.63249
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.57820    8.63280  -0.05460   -0.63247
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.77370   36.64860   0.12510    0.34135
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.89090   37.84210   0.04880    0.12896
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.91910   38.82500   0.09410    0.24237
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.11390   11.11290   0.00100    0.00900
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.34370   10.34000   0.00370    0.03578
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    14.03600   13.80020   0.23580    1.70867
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.27820   11.05990   0.21830    1.97380
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.34000   11.15000   0.19000    1.70404
群益大印度基金-人民幣                                            13.14630   13.03950   0.10680    0.81905
群益大印度基金-美元                                              13.29120   13.14890   0.14230    1.08222
群益大印度基金-新臺幣                                            12.25000   12.15000   0.10000    0.82305
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.01780   12.10310  -0.08530   -0.70478
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.45860   12.51440  -0.05580   -0.44589
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.37000   11.45000  -0.08000   -0.69869
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.21960   11.29930  -0.07970   -0.70535
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.61410   10.66170  -0.04760   -0.44646
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.71000    9.78000  -0.07000   -0.71575
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.64360    9.71210  -0.06850   -0.70531
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.15970    9.20070  -0.04100   -0.44562
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.41000    9.47000  -0.06000   -0.63358
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.36980    9.43640  -0.06660   -0.70578
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.19770    9.23890  -0.04120   -0.44594
群益中小型股基金                                                 52.46000   51.93000   0.53000    1.02060
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.90320    9.87180   0.03140    0.31808
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.88360    9.82670   0.05690    0.57903
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.01120    8.98020   0.03100    0.34520
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.81260    8.78460   0.02800    0.31874
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.79480    8.74420   0.05060    0.57867
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.01930    7.99170   0.02760    0.34536
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.39040   11.39130  -0.00090   -0.00790
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.18240   11.18280  -0.00040   -0.00358
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.52170   10.52380  -0.00210   -0.01995
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.91350    9.74850   0.16500    1.69257
群益中國新機會基金N-美元                                          9.78600    9.59800   0.18800    1.95874
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.17000    9.99000   0.18000    1.80180
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.79210    8.64570   0.14640    1.69333
群益中國新機會基金-美元                                          10.46370   10.26270   0.20100    1.95855
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.70000    9.54000   0.16000    1.67715
群益平衡王基金                                                   19.53670   19.44120   0.09550    0.49122
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.11000    8.13000  -0.02000   -0.24600
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.90000    5.91000  -0.01000   -0.16920
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.15020   10.14630   0.00390    0.03844
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.41510   10.38400   0.03110    0.29950
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.21660    9.21300   0.00360    0.03908
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.45710    9.42880   0.02830    0.30014
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.98740    9.98390   0.00350    0.03506
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.80600    9.80550   0.00050    0.00510
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.48130    9.47810   0.00320    0.03376
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.39070    9.39020   0.00050    0.00532
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.04480   10.04140   0.00340    0.03386
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.11330   10.11280   0.00050    0.00494
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.64820    9.64490   0.00330    0.03421
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.03030   10.02970   0.00060    0.00598
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.06850   10.10520  -0.03670   -0.36318
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.39020    7.41710  -0.02690   -0.36268
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.01310   10.00250   0.01060    0.10597
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.93890    9.93290   0.00600    0.06041
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                    9.99970   10.00650  -0.00680   -0.06796
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.01300   10.00240   0.01060    0.10597
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.93890    9.93290   0.00600    0.06041
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.99970   10.00650  -0.00680   -0.06796
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.01310   10.00250   0.01060    0.10597
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.93900    9.93300   0.00600    0.06040
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                   9.99970   10.00650  -0.00680   -0.06796
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.01310   10.00250   0.01060    0.10597
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.93900    9.93300   0.00600    0.06040
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.99970   10.00650  -0.00680   -0.06796
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.37000   10.43000  -0.06000   -0.57526
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.00590   15.05750  -0.05160   -0.34269
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.39000   14.47000  -0.08000   -0.55287
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
群益印度中小基金N-美元                                            9.96570    9.95200   0.01370    0.13766
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
群益印度中小基金-人民幣                                          14.95020   14.96860  -0.01840   -0.12292
群益印度中小基金-美元                                            14.25360   14.23400   0.01960    0.13770
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.02000   16.04000  -0.02000   -0.12469
群益多利策略組合基金                                             11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.55000   15.51000   0.04000    0.25790
群益安家基金                                                     27.40170   27.22980   0.17190    0.63129
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06830   16.06810   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.64000   21.72000  -0.08000   -0.36832
群益亞太中小基金                                                 13.88000   13.78000   0.10000    0.72569
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.51000   17.47000   0.04000    0.22896
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.62430    9.64740  -0.02310   -0.23944
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47330    7.49120  -0.01790   -0.23895
群益店頭市場基金                                                115.10000  113.85000   1.25000    1.09794
群益東方盛世基金                                                  9.43000    9.35000   0.08000    0.85561
群益東協成長基金-人民幣                                          13.74140   13.74180  -0.00040   -0.00291
群益東協成長基金-美元                                            12.96610   12.93280   0.03330    0.25748
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.46000   12.46000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.20100   11.19420   0.00680    0.06075
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.72290   10.71630   0.00660    0.06159
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.08980   10.09560  -0.00580   -0.05745
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.97800    9.97190   0.00610    0.06117
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.55540    9.54950   0.00590    0.06178
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.98900    8.99420  -0.00520   -0.05782
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.06080   10.05470   0.00610    0.06067
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.76420    9.75830   0.00590    0.06046
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.72520    9.71920   0.00600    0.06173
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.04210   10.04790  -0.00580   -0.05772
群益長安基金                                                     31.68000   31.05000   0.63000    2.02899
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.57370   14.65630  -0.08260   -0.56358
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.68000   13.79000  -0.11000   -0.79768
群益真善美基金                                                   18.20840   18.11280   0.09560    0.52780
群益馬拉松基金                                                  135.88000  135.13000   0.75000    0.55502
群益深証中小板基金                                               14.97000   15.26000  -0.29000   -1.90039
群益創新科技基金                                                 36.51000   36.25000   0.26000    0.71724
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.32030   10.04850   0.27180    2.70488
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.21040    9.91560   0.29480    2.97309
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.33000   10.05000   0.28000    2.78607
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.23880   10.94280   0.29600    2.70497
群益華夏盛世基金-美元                                            11.25840   10.93340   0.32500    2.97254
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          18.04000   17.56000   0.48000    2.73349
群益奧斯卡基金                                                   30.73000   30.52000   0.21000    0.68807
群益新興金鑽基金-美元                                            13.20640   13.16900   0.03740    0.28400
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                   26.77000   26.51000   0.26000    0.98076
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.18000   19.30000  -0.12000   -0.62176
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.43000    8.47000  -0.04000   -0.47226
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.19000   13.07000   0.12000    0.91813
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.65620   11.62160   0.03460    0.29772
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.38750   11.34930   0.03820    0.33658
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.26760   11.24470   0.02290    0.20365
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.68960    8.66380   0.02580    0.29779
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.33370    9.30240   0.03130    0.33647
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.92320    8.90510   0.01810    0.20325
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.16000   30.92000   0.24000    0.77620
德信中國精選成長基金                                             12.39000   12.24000   0.15000    1.22549
德信台灣主流中小基金                                             20.78000   20.62000   0.16000    0.77595
德信新興股票組合基金                                             11.46000   11.41000   0.05000    0.43821
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92190   11.92170   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.73270   10.74380  -0.01110   -0.10332
德信數位時代基金                                                 28.80000   28.50000   0.30000    1.05263
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64940   11.64930   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.95000   16.78000   0.17000    1.01311
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.28000   19.42000  -0.14000   -0.72091
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.32000  -0.02000   -0.27322
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.91080    9.89480   0.01600    0.16170
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.97890   13.95630   0.02260    0.16193
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.14910    8.15500  -0.00590   -0.07235
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.22100   11.21910   0.00190    0.01694
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.36730   11.36530   0.00200    0.01760
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.84540   12.85620  -0.01080   -0.08401
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摩根大歐洲基金                                                   18.08000   18.07000   0.01000    0.05534
摩根中小基金                                                     26.13000   25.84000   0.29000    1.12229
摩根中國A股基金                                                  15.47000   15.02000   0.45000    2.99601
摩根中國A股基金(美元)                                            12.50000   12.11000   0.39000    3.22048
摩根中國亮點基金                                                 14.62000   14.42000   0.20000    1.38696
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.92100   11.73500   0.18600    1.58500
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.86480   12.64830   0.21650    1.71169
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.27040   10.09330   0.17710    1.75463
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.24130   13.03470   0.20660    1.58500
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.75120   14.50300   0.24820    1.71137
摩根台灣金磚基金                                                 21.55000   21.32000   0.23000    1.07880
摩根台灣增長基金                                                 52.34000   51.86000   0.48000    0.92557
摩根平衡基金                                                     28.25000   28.12000   0.13000    0.46230
摩根全球α基金                                                   18.82000   18.92000  -0.10000   -0.52854
摩根全球平衡基金                                                 15.17970   15.13060   0.04910    0.32451
摩根全球發現基金                                                 12.23000   12.30000  -0.07000   -0.56911
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.73020    9.72200   0.00820    0.08434
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.58130   10.56460   0.01670    0.15808
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.11170   10.09730   0.01440    0.14261
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.27940   11.27000   0.00940    0.08341
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.89770    9.88360   0.01410    0.14266
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.81020   10.78520   0.02500    0.23180
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.68810   13.65650   0.03160    0.23139
摩根亞洲基金                                                     58.24000   57.63000   0.61000    1.05848
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.68750    8.69130  -0.00380   -0.04372
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.05250   10.04580   0.00670    0.06669
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.99560    8.99120   0.00440    0.04894
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.41240   12.41880  -0.00640   -0.05153
摩根東方內需機會基金                                             18.44000   18.25000   0.19000    1.04110
摩根東方科技基金                                                 36.98000   36.78000   0.20000    0.54377
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.43000   10.36000   0.07000    0.67568
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.64000   11.59000   0.05000    0.43141
摩根金龍收成基金                                                 23.55000   23.26000   0.29000    1.24678
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06730   15.06720   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 15.04000   14.86000   0.18000    1.21131
摩根新金磚五國基金                                               11.43000   11.39000   0.04000    0.35119
摩根新絲路基金                                                   10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
摩根新興35基金                                                   13.61000   13.56000   0.05000    0.36873
摩根新興日本基金                                                 25.17000   24.93000   0.24000    0.96270
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.62050    7.64370  -0.02320   -0.30352
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.83600    9.86780  -0.03180   -0.32226
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.68080    9.70340  -0.02260   -0.23291
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.75430   10.78600  -0.03170   -0.29390
摩根新興科技基金                                                 61.54000   60.83000   0.71000    1.16719
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.34630    8.36110  -0.01480   -0.17701
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.48200   10.50060  -0.01860   -0.17713
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.69780    8.68490   0.01290    0.14853
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.49370    9.45880   0.03490    0.36897
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.09090    9.05770   0.03320    0.36654
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.87570    9.86020   0.01550    0.15720
摩根龍揚基金                                                     35.21000   34.78000   0.43000    1.23634
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.32380    9.33090  -0.00710   -0.07609
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.18200   11.19050  -0.00850   -0.07596
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.73000   27.27000   0.46000    1.68684
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.72650   11.73170  -0.00520   -0.04432
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.09280   11.10320  -0.01040   -0.09367
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.95260    9.97280  -0.02020   -0.20255
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.36610   10.37070  -0.00460   -0.04436
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.84130    9.85060  -0.00930   -0.09441
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.82390    8.84180  -0.01790   -0.20245
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.49290   10.49170   0.00120    0.01144
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.26100   10.28370  -0.02270   -0.22074
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.87990    9.87950   0.00040    0.00405
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.75280    9.77520  -0.02240   -0.22915
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.70840    9.70800   0.00040    0.00412
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58330    9.60530  -0.02200   -0.22904
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.46900   11.48490  -0.01590   -0.13844
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.27330   11.29290  -0.01960   -0.17356
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.17760   10.21450  -0.03690   -0.36125
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.96080   10.97600  -0.01520   -0.13848
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.75720   10.77590  -0.01870   -0.17354
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.71440    9.74960  -0.03520   -0.36104
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.68210   25.32940   0.35270    1.39245
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15050   13.15040   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.01000   13.79000   0.22000    1.59536
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.84620   15.87040  -0.02420   -0.15249
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.64060   12.62380   0.01680    0.13308
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.52930   12.53240  -0.00310   -0.02474
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.05800   12.06100  -0.00300   -0.02487
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.76110   11.75250   0.00860    0.07318
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.99170   11.00780  -0.01610   -0.14626
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.62720   10.61940   0.00780    0.07345
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65510    8.66780  -0.01270   -0.14652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.70000   37.39000   0.31000    0.82910
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.44000   15.44000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.69000   12.79000  -0.10000   -0.78186
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.34000   13.46000  -0.12000   -0.89153
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.54000   12.63000  -0.09000   -0.71259
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.98000    8.05000  -0.07000   -0.86957
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.21000   12.30000  -0.09000   -0.73171
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.13000   12.10000   0.03000    0.24793
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.72000   15.77000  -0.05000   -0.31706
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.66000   15.69000  -0.03000   -0.19120
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.47000   20.49000  -0.02000   -0.09761
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.64000   18.67000  -0.03000   -0.16069
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.70000   12.74000  -0.04000   -0.31397
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.65000   15.76000  -0.11000   -0.69797
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.35000   16.49000  -0.14000   -0.84900
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.44000   15.53000  -0.09000   -0.57952
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.13000   10.21000  -0.08000   -0.78355
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.64000   15.74000  -0.10000   -0.63532
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.12000   14.26000  -0.14000   -0.98177
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.12000   14.25000  -0.13000   -0.91228
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.48000    9.58000  -0.10000   -1.04384
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.81000   14.95000  -0.14000   -0.93645
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.32000   18.31000   0.01000    0.05461
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.21000   17.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.52000   13.61000  -0.09000   -0.66128
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.26000   14.38000  -0.12000   -0.83449
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.38000   13.45000  -0.07000   -0.52045
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.25000    8.31000  -0.06000   -0.72202
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.33000   13.41000  -0.08000   -0.59657
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.54000   14.63000  -0.09000   -0.61517
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.51000   14.59000  -0.08000   -0.54832
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
聯博貨幣市場基金                                                 14.98680   14.98670   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.39450   10.42080  -0.02630   -0.25238
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.90340   13.99050  -0.08710   -0.62257
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.60620    7.66860  -0.06240   -0.81371
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.27000  -0.09000   -0.63069
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.21000   14.29000  -0.08000   -0.55983
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.79000   24.49000   0.30000    1.22499
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.37000   13.15000   0.22000    1.67300
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.60000   14.38000   0.22000    1.52990
瀚亞外銷基金                                                     45.97000   45.50000   0.47000    1.03297
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.45580   10.46850  -0.01270   -0.12132
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.24960   10.25830  -0.00870   -0.08481
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.10620   12.12580  -0.01960   -0.16164
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.04150   10.07290  -0.03140   -0.31173
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.56970    7.57890  -0.00920   -0.12139
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07410    8.08100  -0.00690   -0.08539
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11370    8.12680  -0.01310   -0.16120
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.21770    7.24030  -0.02260   -0.31214
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92040    8.93480  -0.01440   -0.16117
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.30970    9.32110  -0.01140   -0.12230
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.43840    9.44640  -0.00800   -0.08469
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.29810    9.31310  -0.01500   -0.16106
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.41000   13.33000   0.08000    0.60015
瀚亞印度基金-美元                                                13.57000   13.47000   0.10000    0.74239
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.27000   29.13000   0.14000    0.48060
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.40000   12.40000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.41000   15.32000   0.09000    0.58747
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.46000    9.40000   0.06000    0.63830
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.70000   11.65000   0.05000    0.42918
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.72120   11.67880   0.04240    0.36305
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.78940   12.79510  -0.00570   -0.04455
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.15370   11.10990   0.04380    0.39424
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.73970   10.71540   0.02430    0.22678
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.70220   11.72610  -0.02390   -0.20382
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.23050    9.19720   0.03330    0.36207
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.64440    9.64860  -0.00420   -0.04353
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.40940    9.37230   0.03710    0.39585
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.05120    9.03070   0.02050    0.22700
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.31990    9.33890  -0.01900   -0.20345
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.25060   14.26100  -0.01040   -0.07293
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.54760   10.54030   0.00730    0.06926
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.78430   10.77490   0.00940    0.08724
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.55000   12.55920  -0.00920   -0.07325
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.10000   11.01000   0.09000    0.81744
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.90000   21.69000   0.21000    0.96819
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54870   13.54850   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.87000   26.02000  -0.15000   -0.57648
瀚亞高科技基金                                                   64.22000   64.20000   0.02000    0.03115
瀚亞理財通基金                                                   27.13000   27.03000   0.10000    0.36996
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.37000    9.43000  -0.06000   -0.63627
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.84000    8.88000  -0.04000   -0.45045
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.83000    8.87000  -0.04000   -0.45096
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
瀚亞菁華基金                                                     24.74000   24.70000   0.04000    0.16194
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.09290   13.12720  -0.03430   -0.26129
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.40260    9.42720  -0.02460   -0.26095
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.46500   10.46470   0.00030    0.00287
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.93290    9.96760  -0.03470   -0.34813
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.74770   10.73810   0.00960    0.08940
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.87530    9.88900  -0.01370   -0.13854
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.95190   10.01130  -0.05940   -0.59333
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.49140    8.49120   0.00020    0.00236
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.76670    7.79380  -0.02710   -0.34771
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.33580    9.32740   0.00840    0.09006
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.46140    8.47320  -0.01180   -0.13926
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.01450    8.06230  -0.04780   -0.59288
瀚亞電通網基金                                                   16.66000   16.66000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.59080   13.60570  -0.01490   -0.10951
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.12470   10.14150  -0.01680   -0.16566
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.05470   10.05650  -0.00180   -0.01790
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.50570   11.51830  -0.01260   -0.10939
瀚亞歐洲基金                                                     11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
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