[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/01 107/05/31 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.43410 10.43340 0.00070 0.00671 大華銀多元特別收益平衡基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.38640 9.40840 -0.02200 -0.23383 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.61980 9.64130 -0.02150 -0.22300 中國信託台灣活力基金 17.03000 17.05000 -0.02000 -0.11730 中國信託台灣優勢基金 19.48000 19.35000 0.13000 0.67183 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.71990 9.72690 -0.00700 -0.07197 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21010 9.21670 -0.00660 -0.07161 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.16670 10.16540 0.00130 0.01279 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.63070 9.62940 0.00130 0.01350 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30340 10.30370 -0.00030 -0.00291 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.04140 9.04160 -0.00020 -0.00221 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.33190 11.32600 0.00590 0.05209 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.28830 10.28290 0.00540 0.05251 中國信託智能運動基金-台幣 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 中國信託智能運動基金-美元 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97490 10.97470 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.44360 9.46800 -0.02440 -0.25771 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.20740 9.23110 -0.02370 -0.25674 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61870 9.63800 -0.01930 -0.20025 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.37290 9.39170 -0.01880 -0.20018 中國信託精穩基金 18.84080 18.83690 0.00390 0.02070 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.44000 11.48000 -0.04000 -0.34843 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 71.40000 71.05000 0.35000 0.49261 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.88650 38.05020 -0.16370 -0.43022 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31990 11.31890 0.00100 0.00883 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88290 10.92300 -0.04010 -0.36712 元大上證50基金 30.73000 30.98000 -0.25000 -0.80697 元大大中華TMT基金-人民幣 12.89000 12.78000 0.11000 0.86072 元大大中華TMT基金-新台幣 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.37000 13.18000 0.19000 1.44158 元大大中華價值指數基金-美元 13.44400 13.26600 0.17800 1.34178 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.64300 17.45000 0.19300 1.10602 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.43100 11.31400 0.11700 1.03412 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.47200 11.39800 0.07400 0.64924 元大中國平衡基金-人民幣 3.23000 3.17000 0.06000 1.89274 元大中國平衡基金-新台幣 15.08000 14.83000 0.25000 1.68577 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.19010 47.30020 -0.11010 -0.23277 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36590 10.35620 0.00970 0.09366 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64080 9.63190 0.00890 0.09240 元大中國機會債券基金-新台幣 9.95110 9.97950 -0.02840 -0.28458 元大巴菲特基金 31.39000 31.03000 0.36000 1.16017 元大日經225基金 27.97000 28.01000 -0.04000 -0.14281 元大台商收成基金 24.45000 24.19000 0.26000 1.07482 元大台灣50單日反向1倍基金 12.61000 12.67000 -0.06000 -0.47356 元大台灣50單日正向2倍基金 36.66000 36.31000 0.35000 0.96392 元大台灣中型100基金 34.13000 33.95000 0.18000 0.53019 元大台灣加權股價指數基金 25.11000 24.97200 0.13800 0.55262 元大台灣卓越50基金 81.33000 80.71000 0.62000 0.76818 元大台灣金融基金 17.47000 17.38000 0.09000 0.51784 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.07000 30.89000 0.18000 0.58271 元大台灣高股息基金 26.52000 26.32000 0.20000 0.75988 元大台灣電子科技基金 35.99000 35.74000 0.25000 0.69950 元大全球ETF成長組合基金 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308 元大全球ETF穩健組合基金 14.67000 14.72000 -0.05000 -0.33967 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096 元大全球不動產證券化基金-美元 12.89900 12.85000 0.04900 0.38132 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.36000 9.20000 0.16000 1.73913 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.17000 7.04000 0.13000 1.84659 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.41000 8.43000 -0.02000 -0.23725 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.64000 -0.01000 -0.15060 元大全球股票入息基金-美元配息 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.87000 13.79000 0.08000 0.58013 元大全球農業商機基金 16.49000 16.66000 -0.17000 -1.02041 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 元大印尼指數基金 8.77300 8.88300 -0.11000 -1.23832 元大印度指數基金 9.60100 9.57300 0.02800 0.29249 元大印度基金 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621 元大多多基金 22.58000 22.42000 0.16000 0.71365 元大多福基金 61.90000 61.46000 0.44000 0.71591 元大亞太成長基金 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.64230 8.65370 -0.01140 -0.13174 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.17710 7.18660 -0.00950 -0.13219 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.80900 9.76200 0.04700 0.48146 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95100 9.89200 0.05900 0.59644 元大卓越基金 53.53000 52.90000 0.63000 1.19093 元大店頭基金 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975 元大泛歐成長基金 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 元大美元貨幣市場基金-美元 10.21810 10.21760 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.25560 9.29110 -0.03550 -0.38209 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.80470 30.93800 -0.13330 -0.43086 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.45160 37.41370 0.03790 0.10130 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.92050 19.02360 -0.10310 -0.54196 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.54850 19.36740 0.18110 0.93508 元大美國政府7至10年期債券基金 37.74880 37.81450 -0.06570 -0.17374 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.39250 20.42100 -0.02850 -0.13956 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.10340 18.07050 0.03290 0.18206 元大高科技基金 21.90000 21.81000 0.09000 0.41265 元大得利貨幣市場基金 16.23680 16.23660 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97020 11.97010 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.58000 14.59000 -0.01000 -0.06854 元大華夏中小基金 8.41000 8.28000 0.13000 1.57005 元大新中國基金-人民幣 10.82000 10.70000 0.12000 1.12150 元大新中國基金-美元 10.89100 10.77900 0.11200 1.03906 元大新中國基金-新台幣 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 元大新主流基金 31.48000 31.29000 0.19000 0.60722 元大新東協平衡基金-美元 9.84500 9.85000 -0.00500 -0.05076 元大新東協平衡基金-新台幣 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.50770 10.40400 0.10370 0.99673 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.45540 10.36720 0.08820 0.85076 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.76770 10.70180 0.06590 0.61578 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.51510 9.45690 0.05820 0.61542 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.79930 9.80370 -0.00440 -0.04488 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.49230 9.49660 -0.00430 -0.04528 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.67650 9.70350 -0.02700 -0.27825 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.37850 9.40470 -0.02620 -0.27858 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.56110 9.56800 -0.00690 -0.07212 元大新興亞洲基金 12.04000 11.92000 0.12000 1.00671 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.47020 9.46250 0.00770 0.08137 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.35150 9.34390 0.00760 0.08134 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.46080 9.47510 -0.01430 -0.15092 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.33990 9.35400 -0.01410 -0.15074 元大萬泰貨幣市場基金 15.08670 15.08660 0.00010 0.00066 元大經貿基金 43.18000 42.77000 0.41000 0.95862 元大實質多重資產基金-人民幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 元大實質多重資產基金-美元 9.63100 9.65500 -0.02400 -0.24858 元大實質多重資產基金-新台幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 元大滬深300單日反向1倍基金 14.71000 14.66000 0.05000 0.34106 元大滬深300單日正向2倍基金 15.69000 15.79000 -0.10000 -0.63331 元大精準中小基金 23.91000 23.49000 0.42000 1.78799 元大摩臺基金 38.08000 37.81000 0.27000 0.71410 元大標普500基金 24.35000 24.62000 -0.27000 -1.09667 元大標普500單日反向1倍基金 13.65000 13.57000 0.08000 0.58954 元大標普500單日正向2倍基金 31.24000 31.73000 -0.49000 -1.54428 元大標智滬深300基金 18.41000 18.65000 -0.24000 -1.28686 元大歐洲50基金 24.44000 24.61000 -0.17000 -0.69078 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55980 9.62930 -0.06950 -0.72176 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15160 10.15130 0.00030 0.00296 元大績效基金 65.12000 64.70000 0.42000 0.64915 元大韓國KOSPI200基金 24.00000 23.85000 0.15000 0.62893 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.31000 16.31000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 36.64000 36.73000 -0.09000 -0.24503 日盛小而美基金 19.95000 19.89000 0.06000 0.30166 日盛中國內需動力基金 11.28000 11.07000 0.21000 1.89702 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.57980 11.60060 -0.02080 -0.17930 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.83590 9.85360 -0.01770 -0.17963 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.86320 11.88730 -0.02410 -0.20274 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07060 10.09110 -0.02050 -0.20315 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.70880 10.74300 -0.03420 -0.31835 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07450 9.10350 -0.02900 -0.31856 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.23000 11.93000 0.30000 2.51467 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.51000 12.17000 0.34000 2.79376 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.56000 12.25000 0.31000 2.53061 日盛日盛基金 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460 日盛目標收益組合基金(美元) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 日盛全球抗暖化基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99070 9.98480 0.00590 0.05909 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.50160 9.49600 0.00560 0.05897 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.76890 9.77300 -0.00410 -0.04195 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29290 9.29680 -0.00390 -0.04195 日盛全球新興債券基金A 10.72100 10.74140 -0.02040 -0.18992 日盛全球新興債券基金B 8.41980 8.43580 -0.01600 -0.18967 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39980 2.40420 -0.00440 -0.18301 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69170 1.69470 -0.00300 -0.17702 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37360 0.37420 -0.00060 -0.16034 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26420 0.26470 -0.00050 -0.18889 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.33440 12.36610 -0.03170 -0.25635 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.57940 8.60150 -0.02210 -0.25693 日盛亞洲機會基金 7.82000 7.75000 0.07000 0.90323 日盛首選基金 18.73000 18.64000 0.09000 0.48283 日盛高科技基金 19.57000 19.62000 -0.05000 -0.25484 日盛貨幣市場基金 14.75420 14.75400 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 45.14000 45.07000 0.07000 0.15531 日盛精選五虎基金 40.29000 40.29000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47090 13.47080 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 37.16000 36.90000 0.26000 0.70461 台新MSCI中國基金 22.40000 22.17000 0.23000 1.03744 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.29000 18.42000 -0.13000 -0.70575 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.29000 21.18000 0.11000 0.51936 台新大眾貨幣市場基金 14.14720 14.14710 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.89870 9.89070 0.00800 0.08088 台新中美貨幣市場基金-美元 10.78980 10.79680 -0.00700 -0.06483 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06000 10.08990 -0.02990 -0.29634 台新中國通基金 51.15000 50.98000 0.17000 0.33346 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57920 0.56230 0.01690 3.00551 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.34600 16.88000 0.46600 2.76066 台新中國精選中小基金-美元 0.42520 0.41490 0.01030 2.48253 台新中國精選中小基金-新台幣 12.75000 12.47000 0.28000 2.24539 台新主流基金 25.74000 25.61000 0.13000 0.50761 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.13000 19.25000 -0.12000 -0.62338 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64190 0.64420 -0.00230 -0.35703 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.45000 14.53000 -0.08000 -0.55058 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48420 0.48590 -0.00170 -0.34987 台新台灣中小基金 40.11000 39.88000 0.23000 0.57673 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.41040 9.42120 -0.01080 -0.11464 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.36220 9.36040 0.00180 0.01923 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.38500 10.38290 0.00210 0.02023 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.56230 10.54790 0.01440 0.13652 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.28640 11.27100 0.01540 0.13663 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 台新印度基金 15.76000 15.75000 0.01000 0.06349 台新亞美短期債券基金 10.94470 10.94840 -0.00370 -0.03379 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64090 8.66060 -0.01970 -0.22747 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29450 0.29440 0.00010 0.03397 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82870 11.85570 -0.02700 -0.22774 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39720 0.39720 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.08050 11.08040 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.03430 29.95700 0.07730 0.25804 台新智慧生活基金-美元 10.23500 10.27360 -0.03860 -0.37572 台新智慧生活基金-新台幣 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.92850 8.92650 0.00200 0.02241 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.87190 8.89070 -0.01880 -0.21146 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.45550 9.45350 0.00200 0.02116 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40360 9.42360 -0.02000 -0.21223 台新新興市場債券基金(A類型) 10.45160 10.48390 -0.03230 -0.30809 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34370 0.34400 -0.00030 -0.08721 台新新興市場債券基金(B類型) 7.90190 7.92630 -0.02440 -0.30784 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27320 0.27340 -0.00020 -0.07315 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.37000 6.25000 0.12000 1.92000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.23000 20.33000 -0.10000 -0.49188 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.70800 10.79800 -0.09000 -0.83349 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.86000 24.62000 0.24000 0.97482 未來資產全球大消費基金 15.24000 15.22000 0.02000 0.13141 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.81190 11.84440 -0.03250 -0.27439 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.64770 9.67430 -0.02660 -0.27496 未來資產亞洲新富基金 22.34000 22.08000 0.26000 1.17754 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55410 12.55390 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 15.38000 15.24000 0.14000 0.91864 未來資產新興市場債券基金A 8.77320 8.80160 -0.02840 -0.32267 未來資產新興市場債券基金B 6.77160 6.79360 -0.02200 -0.32383 未來資產閣來寶全球組合基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.02160 11.02060 0.00100 0.00907 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25570 10.24640 0.00930 0.09076 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43610 9.44190 -0.00580 -0.06143 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61450 10.62100 -0.00650 -0.06120 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.49720 8.48570 0.01150 0.13552 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61570 9.60250 0.01320 0.13746 永豐中小基金 57.60000 56.99000 0.61000 1.07036 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78220 1.78650 -0.00430 -0.24069 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32310 2.32870 -0.00560 -0.24048 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.47320 8.48650 -0.01330 -0.15672 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.71500 10.73180 -0.01680 -0.15654 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.02000 5.01000 0.01000 0.19960 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.53000 23.43000 0.10000 0.42680 永豐主流品牌基金 18.15000 18.11000 0.04000 0.22087 永豐永豐基金 37.21000 36.69000 0.52000 1.41728 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.98070 9.98540 -0.00470 -0.04707 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.98070 9.98540 -0.00470 -0.04707 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.98360 10.00160 -0.01800 -0.17997 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.98360 10.00160 -0.01800 -0.17997 永豐亞洲民生消費基金 12.67000 12.44000 0.23000 1.84887 永豐南非幣2021保本基金 12.79390 12.80980 -0.01590 -0.12412 永豐高科技基金 28.07000 27.77000 0.30000 1.08030 永豐貨幣市場基金 13.86870 13.86850 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02090 2.02580 -0.00490 -0.24188 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38210 2.37910 0.00300 0.12610 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79780 7.81020 -0.01240 -0.15877 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.33380 10.35030 -0.01650 -0.15942 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.26520 7.27950 -0.01430 -0.19644 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04300 11.06480 -0.02180 -0.19702 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.02000 9.78000 0.24000 2.45399 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.46000 8.23000 0.23000 2.79465 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.07000 18.60000 0.47000 2.52688 永豐臺灣加權ETF基金 54.58000 54.23000 0.35000 0.64540 永豐領航科技基金 44.66000 44.30000 0.36000 0.81264 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.63000 11.61000 0.02000 0.17227 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 永豐趨勢平衡基金 51.81000 51.28000 0.53000 1.03354 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.47920 11.47810 0.00110 0.00958 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.58830 9.60850 -0.02020 -0.21023 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.71250 9.73300 -0.02050 -0.21062 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.56030 9.58320 -0.02290 -0.23896 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64480 9.66750 -0.02270 -0.23481 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.59270 9.61780 -0.02510 -0.26097 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84760 9.87330 -0.02570 -0.26030 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.53240 9.56000 -0.02760 -0.28870 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.69990 9.72760 -0.02770 -0.28476 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.69000 11.49000 0.20000 1.74064 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.85000 10.66000 0.19000 1.78236 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.73000 11.51000 0.22000 1.91138 兆豐國際中小基金 16.84000 16.80000 0.04000 0.23810 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.25000 14.85000 0.40000 2.69360 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.10000 20.55000 0.55000 2.67640 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.27000 20.69000 0.58000 2.80329 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.31000 15.35000 -0.04000 -0.26059 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28060 10.31460 -0.03400 -0.32963 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.65420 10.67310 -0.01890 -0.17708 兆豐國際全球高股息基金 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 兆豐國際全球基金 32.12000 32.11000 0.01000 0.03114 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22470 10.22430 0.00040 0.00391 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.68210 9.71920 -0.03710 -0.38172 兆豐國際國民基金 23.31000 23.13000 0.18000 0.77821 兆豐國際第一基金 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84220 9.87570 -0.03350 -0.33922 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.88480 7.91160 -0.02680 -0.33874 兆豐國際萬全基金 21.30000 21.23000 0.07000 0.32972 兆豐國際電子基金 27.38000 27.23000 0.15000 0.55086 兆豐國際綠鑽基金 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.98000 21.75000 0.23000 1.05747 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.94000 17.01000 -0.07000 -0.41152 兆豐國際豐台灣基金 32.80000 32.84000 -0.04000 -0.12180 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48960 12.48940 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.47000 11.39000 0.08000 0.70237 合庫全球高收益債券基金A類型 11.02630 11.03150 -0.00520 -0.04714 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.90210 11.89240 0.00970 0.08156 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.68050 10.67780 0.00270 0.02529 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45780 11.45040 0.00740 0.06463 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17520 8.17900 -0.00380 -0.04646 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.57590 9.56770 0.00820 0.08571 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08010 9.07770 0.00240 0.02644 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.07660 9.07050 0.00610 0.06725 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.38720 9.38480 0.00240 0.02557 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 合庫全球新興市場基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 合庫貨幣市場基金 10.11930 10.11920 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.60150 9.60880 -0.00730 -0.07597 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.86620 9.87160 -0.00540 -0.05470 合庫新興多重收益基金A類型 10.11640 10.13300 -0.01660 -0.16382 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.63010 11.63140 -0.00130 -0.01118 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.56920 13.59520 -0.02600 -0.19124 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.09710 9.10350 -0.00640 -0.07030 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.72790 9.73420 -0.00630 -0.06472 合庫新興多重收益基金B類型 8.05470 8.06800 -0.01330 -0.16485 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.06400 9.06490 -0.00090 -0.00993 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.34380 10.36340 -0.01960 -0.18913 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.91620 10.91640 -0.00020 -0.00183 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.58380 10.55520 0.02860 0.27096 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13290 10.12910 0.00380 0.03752 安聯中國東協基金 16.09000 16.00000 0.09000 0.56250 安聯中國策略基金 15.96000 15.57000 0.39000 2.50482 安聯中華新思路基金-人民幣 14.93000 14.72000 0.21000 1.42663 安聯中華新思路基金-美元 14.93000 14.68000 0.25000 1.70300 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.62000 13.42000 0.20000 1.49031 安聯台灣大壩基金 28.40000 28.28000 0.12000 0.42433 安聯台灣科技基金 48.50000 47.98000 0.52000 1.08378 安聯台灣貨幣市場基金 12.47850 12.47840 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.59000 31.39000 0.20000 0.63715 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07800 10.08830 -0.01030 -0.10210 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.01050 15.02690 -0.01640 -0.10914 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66120 9.67170 -0.01050 -0.10856 安聯四季成長組合基金-美元 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07000 12.07480 -0.00480 -0.03975 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08450 10.09180 -0.00730 -0.07234 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21190 12.22180 -0.00990 -0.08100 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53240 9.53640 -0.00400 -0.04194 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38560 9.39240 -0.00680 -0.07240 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08700 9.09430 -0.00730 -0.08027 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84430 11.84180 0.00250 0.02111 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88550 10.88470 0.00080 0.00735 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56100 10.56170 -0.00070 -0.00663 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94950 8.94700 0.00250 0.02794 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.75470 8.75410 0.00060 0.00685 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46790 8.46850 -0.00060 -0.00709 安聯全球人口趨勢基金 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.53000 34.77000 -0.24000 -0.69025 安聯全球油礦金趨勢基金 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387 安聯全球計量平衡基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04850 12.06000 -0.01150 -0.09536 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.48330 10.49340 -0.01010 -0.09625 安聯全球新興市場基金 18.46000 18.45000 0.01000 0.05420 安聯全球農金趨勢基金 9.40000 9.49000 -0.09000 -0.94837 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 安聯亞洲動態策略基金 25.02000 24.85000 0.17000 0.68410 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01550 10.02110 -0.00560 -0.05588 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81880 9.82390 -0.00510 -0.05191 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.20940 83.30780 -0.09840 -0.11812 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.60730 12.62200 -0.01470 -0.11646 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.98600 66.06300 -0.07700 -0.11656 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.91810 9.92980 -0.01170 -0.11783 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53310 2.53400 -0.00090 -0.03552 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65760 10.66790 -0.01030 -0.09655 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11500 2.11600 -0.00100 -0.04726 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90310 8.91390 -0.01080 -0.12116 宏利台灣動力基金 33.48000 33.26000 0.22000 0.66146 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.36580 10.34080 0.02500 0.24176 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88590 9.88530 0.00060 0.00607 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25830 8.23840 0.01990 0.24155 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.07260 8.06850 0.00410 0.05081 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 宏利全球債券組合基金 12.91310 12.91840 -0.00530 -0.04103 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78350 2.78130 0.00220 0.07910 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73070 11.73540 -0.00470 -0.04005 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.76150 8.76520 -0.00370 -0.04221 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30080 2.30160 -0.00080 -0.03476 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.76840 10.79010 -0.02170 -0.20111 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.29940 4.25700 0.04240 0.99601 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69710 0.69040 0.00670 0.97045 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.99000 19.82000 0.17000 0.85772 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61380 11.60310 0.01070 0.09222 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35360 10.34760 0.00600 0.05798 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01310 10.01610 -0.00300 -0.02995 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.04980 9.03800 0.01180 0.13056 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58120 8.57610 0.00510 0.05947 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43210 8.43630 -0.00420 -0.04978 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58040 8.57360 0.00680 0.07931 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74970 2.75740 -0.00770 -0.27925 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40170 0.40300 -0.00130 -0.32258 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.13290 12.18350 -0.05060 -0.41532 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91900 0.92140 -0.00240 -0.26047 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.49450 7.52500 -0.03050 -0.40532 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08650 2.09200 -0.00550 -0.26291 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29970 0.30060 -0.00090 -0.29940 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.20830 9.24740 -0.03910 -0.42282 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33770 0.33880 -0.00110 -0.32468 宏利萬利貨幣市場基金 13.63130 13.63120 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.90000 2.87000 0.03000 1.04530 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.89000 12.80000 0.09000 0.70313 宏利臺灣股息收益基金 30.02000 29.84000 0.18000 0.60322 宏利澳幣保本基金 11.96720 11.96580 0.00140 0.01170 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.87000 11.78000 0.09000 0.76401 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.79850 9.87580 -0.07730 -0.78272 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.74760 9.83880 -0.09120 -0.92694 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.90490 9.00780 -0.10290 -1.14234 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.48120 10.54550 -0.06430 -0.60974 貝萊德亞美利加收益基金 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203 貝萊德新台幣基金 12.92620 12.92620 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 26.08000 25.82000 0.26000 1.00697 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18510 11.18680 -0.00170 -0.01520 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18690 10.21490 -0.02800 -0.27411 保德信大中華基金 31.35000 30.92000 0.43000 1.39069 保德信中小型股基金 49.21000 48.91000 0.30000 0.61337 保德信中國中小基金-人民幣 10.48000 10.34000 0.14000 1.35397 保德信中國中小基金-美元 10.83000 10.70000 0.13000 1.21495 保德信中國中小基金-新臺幣 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.76170 9.68340 0.07830 0.80860 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.75940 9.68280 0.07660 0.79109 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.86560 9.78540 0.08020 0.81959 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.56940 10.48350 0.08590 0.81938 保德信中國品牌基金-人民幣 10.24000 10.01000 0.23000 2.29770 保德信中國品牌基金-美元 10.09000 9.86000 0.23000 2.33266 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.98000 10.73000 0.25000 2.32992 保德信台商全方位基金 39.61000 39.32000 0.29000 0.73754 保德信全球中小基金 29.93000 30.11000 -0.18000 -0.59781 保德信全球消費商機基金 17.43000 17.57000 -0.14000 -0.79681 保德信全球基礎建設基金 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254 保德信全球資源基金 8.16000 8.22000 -0.06000 -0.72993 保德信全球醫療生化基金-美元 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.65000 30.90000 -0.25000 -0.80906 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.86260 9.85620 0.00640 0.06493 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57380 10.56720 0.00660 0.06246 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.09840 9.11410 -0.01570 -0.17226 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74370 9.76040 -0.01670 -0.17110 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.27470 8.28840 -0.01370 -0.16529 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76930 10.78720 -0.01790 -0.16594 保德信亞太基金 22.24000 22.12000 0.12000 0.54250 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.54120 8.54710 -0.00590 -0.06903 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17770 11.18540 -0.00770 -0.06884 保德信店頭市場基金 36.13000 36.00000 0.13000 0.36111 保德信拉丁美洲基金 6.57000 6.60000 -0.03000 -0.45455 保德信金平衡基金 29.85000 29.71000 0.14000 0.47122 保德信金滿意基金 42.99000 42.62000 0.37000 0.86814 保德信科技島基金 26.82000 26.59000 0.23000 0.86499 保德信高成長基金 98.09000 97.37000 0.72000 0.73945 保德信第一基金 28.37000 28.11000 0.26000 0.92494 保德信貨幣市場基金 15.75180 15.75160 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.58600 10.61730 -0.03130 -0.29480 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.46600 10.52170 -0.05570 -0.52938 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85720 10.88090 -0.02370 -0.21781 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.05010 10.09610 -0.04600 -0.45562 保德信新世紀基金 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.09210 8.10540 -0.01330 -0.16409 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75300 10.77080 -0.01780 -0.16526 保德信新興趨勢組合基金 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 保德信瑞騰基金 15.53300 15.53300 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.81450 9.82970 -0.01520 -0.15463 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.96690 9.98240 -0.01550 -0.15527 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.72540 9.74000 -0.01460 -0.14990 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78970 9.80530 -0.01560 -0.15910 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84730 9.85260 -0.00530 -0.05379 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84730 9.85270 -0.00540 -0.05481 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82210 9.83660 -0.01450 -0.14741 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.82220 9.83670 -0.01450 -0.14741 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.86450 9.85460 0.00990 0.10046 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.68610 9.70210 -0.01600 -0.16491 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.62540 9.65010 -0.02470 -0.25596 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96370 1.96560 -0.00190 -0.09666 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63430 2.63680 -0.00250 -0.09481 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30750 0.30770 -0.00020 -0.06500 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44820 0.44860 -0.00040 -0.08917 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.71980 8.73540 -0.01560 -0.17858 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88020 11.90480 -0.02460 -0.20664 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.61690 9.62090 -0.00400 -0.04158 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.62620 11.63020 -0.00400 -0.03439 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07520 9.07720 -0.00200 -0.02203 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.99910 11.00160 -0.00250 -0.02272 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16140 10.17910 -0.01770 -0.17389 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01430 10.03450 -0.02020 -0.20131 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.16580 10.17970 -0.01390 -0.13655 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.64970 10.66380 -0.01410 -0.13222 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05030 10.06390 -0.01360 -0.13514 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.86460 9.87640 -0.01180 -0.11948 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09250 10.10440 -0.01190 -0.11777 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80030 9.81370 -0.01340 -0.13654 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93360 9.94370 -0.01010 -0.10157 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.40830 10.43910 -0.03080 -0.29504 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.38980 6.41940 -0.02960 -0.46110 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77390 10.82390 -0.05000 -0.46194 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64120 11.64110 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.43000 20.26000 0.17000 0.83909 施羅德樂活中小基金-I類型 4643.510004603.66000 39.85000 0.86562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.80930 10.70510 0.10420 0.97337 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.04230 11.90040 0.14190 1.19240 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.27380 11.14450 0.12930 1.16021 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.69560 9.60220 0.09340 0.97269 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.32500 10.20340 0.12160 1.19176 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.11380 9.99780 0.11600 1.16026 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.10690 10.99990 0.10700 0.97274 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.88230 11.74230 0.14000 1.19227 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.82530 11.68970 0.13560 1.16000 柏瑞五國金勢力建設基金 6.62000 6.63000 -0.01000 -0.15083 柏瑞巨人基金 12.93000 12.80000 0.13000 1.01563 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64330 13.64320 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.06000 16.04000 0.02000 0.12469 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.32370 13.34590 -0.02220 -0.16634 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80610 11.80480 0.00130 0.01101 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.43870 12.44280 -0.00410 -0.03295 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.01930 9.03440 -0.01510 -0.16714 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81990 6.83130 -0.01140 -0.16688 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92040 8.91940 0.00100 0.01121 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.57100 8.56970 0.00130 0.01517 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.91960 10.92330 -0.00370 -0.03387 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.44250 8.44620 -0.00370 -0.04381 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98120 11.97990 0.00130 0.01085 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.54250 11.56180 -0.01930 -0.16693 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.61470 11.61290 0.00180 0.01550 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32310 11.32680 -0.00370 -0.03267 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03760 9.05270 -0.01510 -0.16680 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96630 9.96520 0.00110 0.01104 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.79720 9.79560 0.00160 0.01633 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.71260 9.71580 -0.00320 -0.03294 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.54910 9.55330 -0.00420 -0.04396 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.07800 10.08790 -0.00990 -0.09814 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00240 9.99580 0.00660 0.06603 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.92610 9.92270 0.00340 0.03426 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01560 10.01040 0.00520 0.05195 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98520 9.99510 -0.00990 -0.09905 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88430 9.87780 0.00650 0.06580 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83410 9.83070 0.00340 0.03459 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.92350 9.91840 0.00510 0.05142 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.05860 10.06860 -0.01000 -0.09932 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00250 9.99580 0.00670 0.06703 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.92610 9.92260 0.00350 0.03527 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01560 10.01040 0.00520 0.05195 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98530 9.99520 -0.00990 -0.09905 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88440 9.87790 0.00650 0.06580 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83410 9.83070 0.00340 0.03459 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.92360 9.91840 0.00520 0.05243 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58310 10.61660 -0.03350 -0.31554 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80480 11.82530 -0.02050 -0.17336 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25830 11.28190 -0.02360 -0.20918 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13340 9.16240 -0.02900 -0.31651 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.90940 9.92650 -0.01710 -0.17227 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.76580 9.78620 -0.02040 -0.20846 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29830 10.33090 -0.03260 -0.31556 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.99160 11.01060 -0.01900 -0.17256 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87670 10.89950 -0.02280 -0.20918 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13360 9.16250 -0.02890 -0.31542 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90970 9.92690 -0.01720 -0.17327 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.76620 9.78660 -0.02040 -0.20845 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.48000 13.36000 0.12000 0.89820 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.56000 14.41000 0.15000 1.04094 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.81000 11.71000 0.10000 0.85397 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.16000 12.03000 0.13000 1.08063 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.51000 12.38000 0.13000 1.05008 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.84000 13.65000 0.19000 1.39194 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.71000 13.56000 0.15000 1.10619 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.39010 11.38620 0.00390 0.03425 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.52850 7.52590 0.00260 0.03455 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31440 11.33750 -0.02310 -0.20375 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00480 11.01360 -0.00880 -0.07990 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18150 10.19310 -0.01160 -0.11380 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.40350 8.42070 -0.01720 -0.20426 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.51350 9.52110 -0.00760 -0.07982 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.53810 9.54900 -0.01090 -0.11415 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58590 10.59440 -0.00850 -0.08023 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93610 9.95650 -0.02040 -0.20489 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.16510 10.17670 -0.01160 -0.11399 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.85620 9.86410 -0.00790 -0.08009 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08000 9.09860 -0.01860 -0.20443 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.02810 9.03710 -0.00900 -0.09959 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.56010 9.57100 -0.01090 -0.11389 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.01750 12.04190 -0.02440 -0.20263 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.54520 11.55100 -0.00580 -0.05021 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.00510 11.01420 -0.00910 -0.08262 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.27350 7.28830 -0.01480 -0.20307 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.19150 9.19610 -0.00460 -0.05002 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.82470 9.83280 -0.00810 -0.08238 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.33040 10.35150 -0.02110 -0.20384 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.02260 11.03170 -0.00910 -0.08249 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94570 9.95070 -0.00500 -0.05025 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.27550 9.29440 -0.01890 -0.20335 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.03380 10.04210 -0.00830 -0.08265 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.08900 11.13860 -0.04960 -0.44530 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.68400 11.71870 -0.03470 -0.29611 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.76910 10.80430 -0.03520 -0.32580 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.17890 9.22000 -0.04110 -0.44577 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77180 9.80080 -0.02900 -0.29589 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.76880 9.80070 -0.03190 -0.32549 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.01310 11.04580 -0.03270 -0.29604 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89380 9.93810 -0.04430 -0.44576 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26140 10.29490 -0.03350 -0.32540 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.50190 9.54440 -0.04250 -0.44529 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.33140 9.37310 -0.04170 -0.44489 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.99060 10.02030 -0.02970 -0.29640 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.53060 9.56170 -0.03110 -0.32526 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.96000 16.93000 0.03000 0.17720 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87130 12.88540 -0.01410 -0.10943 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.81210 10.82200 -0.00990 -0.09148 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.60100 11.60350 -0.00250 -0.02155 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.15730 12.16300 -0.00570 -0.04686 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.24610 11.24970 -0.00360 -0.03200 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.94940 9.95850 -0.00910 -0.09138 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.41150 10.41380 -0.00230 -0.02209 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.33830 10.34310 -0.00480 -0.04641 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.36740 10.37080 -0.00340 -0.03278 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.20910 10.21140 -0.00230 -0.02252 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.30840 10.31170 -0.00330 -0.03200 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.38000 30.56000 -0.18000 -0.58901 國泰大中華基金 21.98000 21.90000 0.08000 0.36530 國泰小龍基金 16.34000 16.22000 0.12000 0.73983 國泰中小成長基金 47.34000 46.94000 0.40000 0.85215 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.47750 4.36430 0.11320 2.59377 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.95000 20.50000 0.45000 2.19512 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80500 0.78580 0.01920 2.44337 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76320 0.74500 0.01820 2.44295 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09260 2.09260 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.67890 9.71060 -0.03170 -0.32645 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.34510 8.37240 -0.02730 -0.32607 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32200 0.32240 -0.00040 -0.12407 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.41700 11.41600 0.00100 0.00876 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.77740 1.77990 -0.00250 -0.14046 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.18800 10.20630 -0.01830 -0.17930 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34470 0.34450 0.00020 0.05806 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.86810 4.76730 0.10080 2.11440 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.76000 22.37000 0.39000 1.74341 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75300 0.73850 0.01450 1.96344 國泰中港台基金人民幣級別 3.59570 3.53310 0.06260 1.77182 國泰中港台基金台幣級別 16.82000 16.59000 0.23000 1.38638 國泰中港台基金美元級別 0.56310 0.55410 0.00900 1.62426 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.09000 27.20000 -0.11000 -0.40441 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.34000 35.38000 -0.04000 -0.11306 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.01580 10.03390 -0.01810 -0.18039 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01580 10.03390 -0.01810 -0.18039 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01580 10.03390 -0.01810 -0.18039 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33380 0.33360 0.00020 0.05995 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33380 0.33360 0.00020 0.05995 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33380 0.33360 0.00020 0.05995 國泰台灣貨幣市場基金 12.40180 12.40160 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 30.19000 29.98000 0.21000 0.70047 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22890 2.24280 -0.01390 -0.61976 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34810 0.35070 -0.00260 -0.74137 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46220 0.46520 -0.00300 -0.64488 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46970 0.46700 0.00270 0.57816 國泰全球資源基金台幣級別 5.82000 5.85000 -0.03000 -0.51282 國泰全球資源基金美元級別 0.19130 0.19160 -0.00030 -0.15658 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41140 0.41170 -0.00030 -0.07287 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37430 0.37460 -0.00030 -0.08009 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43480 0.43510 -0.00030 -0.06895 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49140 0.49120 0.00020 0.04072 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.91000 20.03000 -0.12000 -0.59910 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.04000 20.94000 0.10000 0.47755 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41960 2.39330 0.02630 1.09890 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.45480 11.36750 0.08730 0.76798 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.43120 10.35170 0.07950 0.76799 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37880 0.37520 0.00360 0.95949 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34500 0.34170 0.00330 0.96576 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49980 0.49450 0.00530 1.07179 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.08000 11.93000 0.15000 1.25733 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41630 0.41000 0.00630 1.53659 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.51000 18.49000 0.02000 0.10817 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61750 0.61530 0.00220 0.35755 國泰科技生化基金 39.34000 39.31000 0.03000 0.07632 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.57000 25.90000 -0.33000 -1.27413 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.99000 13.85000 0.14000 1.01083 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.05780 38.96320 0.09460 0.24279 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.32710 19.43840 -0.11130 -0.57258 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.83180 19.64150 0.19030 0.96887 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.51440 39.49150 0.02290 0.05799 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.39400 39.57930 -0.18530 -0.46817 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.55340 41.64840 -0.09500 -0.22810 國泰紐幣2021保本基金 12.00720 12.01920 -0.01200 -0.09984 國泰紐幣八年期保本基金 12.28900 12.29880 -0.00980 -0.07968 國泰紐幣保本基金 12.31910 12.32080 -0.00170 -0.01380 國泰高科技基金 14.58000 14.44000 0.14000 0.96953 國泰國泰基金台幣I級別 25.08000 25.05000 0.03000 0.11976 國泰國泰基金台幣級別 25.08000 25.05000 0.03000 0.11976 國泰富時中國A50基金 20.03000 20.24000 -0.21000 -1.03755 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33780 0.33770 0.00010 0.02961 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45520 0.45460 0.00060 0.13198 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.99000 11.04000 -0.05000 -0.45290 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36500 0.36590 -0.00090 -0.24597 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49200 0.49260 -0.00060 -0.12180 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34980 0.34970 0.00010 0.02860 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47150 0.47080 0.00070 0.14868 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57630 10.58490 -0.00860 -0.08125 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.70730 7.71370 -0.00640 -0.08297 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35740 0.35750 -0.00010 -0.02797 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25710 0.25670 0.00040 0.15582 國泰新興市場基金台幣級別 12.18000 12.07000 0.11000 0.91135 國泰新興市場基金美元級別 0.40650 0.40170 0.00480 1.19492 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12530 2.12610 -0.00080 -0.03763 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42380 1.42430 -0.00050 -0.03510 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34200 0.34270 -0.00070 -0.20426 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36710 0.36780 -0.00070 -0.19032 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23140 0.23190 -0.00050 -0.21561 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.49370 10.51740 -0.02370 -0.22534 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.89950 6.91510 -0.01560 -0.22559 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.25000 14.32000 -0.07000 -0.48883 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.68000 34.37000 0.31000 0.90195 國泰價值卓越基金 17.49000 17.38000 0.11000 0.63291 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38900 0.38760 0.00140 0.36120 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.97810 39.90960 0.06850 0.17164 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.03270 12.04550 -0.01280 -0.10626 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40140 0.40080 0.00060 0.14970 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61760 9.62100 -0.00340 -0.03534 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.59140 8.62140 -0.03000 -0.34797 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57380 10.57750 -0.00370 -0.03498 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54020 9.57340 -0.03320 -0.34679 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11290 11.11190 0.00100 0.00900 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17480 10.17120 0.00360 0.03539 第一金大中華基金 30.38000 30.18000 0.20000 0.66269 第一金小型精選基金 43.69000 43.58000 0.11000 0.25241 第一金中國世紀基金-人民幣 14.50000 14.21000 0.29000 2.04082 第一金中國世紀基金-美元 9.71070 9.52920 0.18150 1.90467 第一金中國世紀基金-美元-N 9.71220 9.53070 0.18150 1.90437 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.10000 10.92000 0.18000 1.64835 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.10000 10.92000 0.18000 1.64835 第一金中概平衡基金 27.51000 27.59000 -0.08000 -0.28996 第一金台灣貨幣市場基金 15.23540 15.23520 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.68100 177.67900 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.06110 14.00760 0.05350 0.38194 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.06150 14.00790 0.05360 0.38264 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87080 9.86950 0.00130 0.01317 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87280 9.87140 0.00140 0.01418 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41970 9.43160 -0.01190 -0.12617 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.44360 9.45560 -0.01200 -0.12691 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24250 10.24080 0.00170 0.01660 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77940 9.79190 -0.01250 -0.12766 第一金全球大趨勢基金 23.50000 23.57000 -0.07000 -0.29699 第一金全球不動產證券化基金A 8.10280 8.08430 0.01850 0.22884 第一金全球不動產證券化基金B 5.81380 5.80050 0.01330 0.22929 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.23000 9.25840 -0.02840 -0.30675 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.23100 9.25950 -0.02850 -0.30779 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.46230 9.49140 -0.02910 -0.30659 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.46350 9.49260 -0.02910 -0.30655 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58390 8.62550 -0.04160 -0.48229 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04280 10.09150 -0.04870 -0.48258 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.74920 9.73730 0.01190 0.12221 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.74950 9.73750 0.01200 0.12323 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.03540 8.02930 0.00610 0.07597 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86400 8.86640 -0.00240 -0.02707 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86420 8.86660 -0.00240 -0.02707 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.01660 11.00310 0.01350 0.12269 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01740 11.00390 0.01350 0.12268 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.93250 9.92510 0.00740 0.07456 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60560 14.60960 -0.00400 -0.02738 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.63210 14.64630 -0.01420 -0.09695 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.65000 14.66430 -0.01430 -0.09752 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.42000 13.47000 -0.05000 -0.37120 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.45000 13.49000 -0.04000 -0.29652 第一金亞洲科技基金 20.94000 20.86000 0.08000 0.38351 第一金亞洲新興市場基金 13.80000 13.81000 -0.01000 -0.07241 第一金店頭市場基金 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 第一金創新趨勢基金 28.41000 28.29000 0.12000 0.42418 第一金電子基金 37.78000 37.67000 0.11000 0.29201 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.64000 19.41000 0.23000 1.18496 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.68000 19.78000 -0.10000 -0.50556 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.88000 9.75000 0.13000 1.33333 統一大中華中小基金(美元) 9.71000 9.55000 0.16000 1.67539 統一大中華中小基金(新台幣) 13.95000 13.74000 0.21000 1.52838 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 統一大東協高股息基金(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 35.26000 34.93000 0.33000 0.94475 統一大龍印基金 16.64000 16.50000 0.14000 0.84848 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.07000 9.93000 0.14000 1.40987 統一大龍騰中國基金(美元) 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.93000 10.77000 0.16000 1.48561 統一中小基金 29.70000 29.43000 0.27000 0.91743 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.52060 9.55490 -0.03430 -0.35898 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.54770 9.55250 -0.00480 -0.05025 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.13090 9.14450 -0.01360 -0.14872 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.14470 11.18490 -0.04020 -0.35941 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.09820 11.10370 -0.00550 -0.04953 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.61630 10.63210 -0.01580 -0.14861 統一台灣動力基金 20.03000 19.72000 0.31000 1.57201 統一全天候基金 124.35000 123.39000 0.96000 0.77802 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.57030 8.62260 -0.05230 -0.60655 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.90100 8.92760 -0.02660 -0.29795 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.79730 8.83120 -0.03390 -0.38387 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.76640 8.81990 -0.05350 -0.60658 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.10460 9.13170 -0.02710 -0.29677 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.99840 9.03310 -0.03470 -0.38414 統一全球債券組合基金 11.95010 11.95630 -0.00620 -0.05186 統一全球新科技基金(人民幣) 15.77000 15.85000 -0.08000 -0.50473 統一全球新科技基金(美元) 15.94000 15.96000 -0.02000 -0.12531 統一全球新科技基金(新台幣) 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557 統一亞太基金 27.48000 27.19000 0.29000 1.06657 統一亞洲大金磚基金 13.24000 13.11000 0.13000 0.99161 統一奔騰基金 67.05000 66.08000 0.97000 1.46792 統一強棒貨幣市場基金 16.64350 16.64330 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 統一強漢基金(美元) 9.95000 9.81000 0.14000 1.42712 統一強漢基金(新台幣) 25.42000 25.13000 0.29000 1.15400 統一統信基金 35.69000 35.42000 0.27000 0.76228 統一黑馬基金 67.46000 66.37000 1.09000 1.64231 統一新亞洲科技能源基金 19.90000 19.69000 0.21000 1.06653 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.15120 8.16810 -0.01690 -0.20690 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.22280 10.24400 -0.02120 -0.20695 統一經建基金 52.62000 52.21000 0.41000 0.78529 統一龍馬基金 76.66000 75.88000 0.78000 1.02794 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.57000 25.41000 0.16000 0.62967 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.45000 52.14000 0.31000 0.59455 野村中國機會基金 14.85000 14.67000 0.18000 1.22699 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600 野村台灣高股息基金 22.71000 22.50000 0.21000 0.93333 野村台灣運籌基金 39.52000 39.18000 0.34000 0.86779 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.69890 9.71010 -0.01120 -0.11534 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.68170 9.69670 -0.01500 -0.15469 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.68620 9.70100 -0.01480 -0.15256 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.78040 9.79170 -0.01130 -0.11540 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.74630 9.76140 -0.01510 -0.15469 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.71280 9.72760 -0.01480 -0.15214 野村平衡基金 20.35000 20.23000 0.12000 0.59318 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.96000 13.02000 -0.06000 -0.46083 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 野村全球生技醫療基金 16.46000 16.53000 -0.07000 -0.42347 野村全球品牌基金 28.71000 28.69000 0.02000 0.06971 野村全球氣候變遷基金 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.02000 13.12000 -0.10000 -0.76220 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.26000 11.32000 -0.06000 -0.53004 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.23000 19.38000 -0.15000 -0.77399 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47980 10.48470 -0.00490 -0.04673 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.34390 10.35540 -0.01150 -0.11105 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60610 9.62510 -0.01900 -0.19740 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.35510 9.37710 -0.02200 -0.23461 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.85610 8.88650 -0.03040 -0.34209 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06120 11.08300 -0.02180 -0.19670 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57980 10.60480 -0.02500 -0.23574 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06760 10.10200 -0.03440 -0.34053 野村成長基金 28.80000 28.61000 0.19000 0.66410 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.54500 9.52380 0.02120 0.22260 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.54630 9.52850 0.01780 0.18681 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.51760 9.51840 -0.00080 -0.00840 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.79360 9.77180 0.02180 0.22309 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.74330 9.72520 0.01810 0.18611 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.71760 9.71840 -0.00080 -0.00823 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.45000 9.30000 0.15000 1.61290 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.41000 13.19000 0.22000 1.66793 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.84410 9.86230 -0.01820 -0.18454 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.79120 9.81590 -0.02470 -0.25163 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.74340 9.78320 -0.03980 -0.40682 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.24800 10.26700 -0.01900 -0.18506 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.12720 10.15270 -0.02550 -0.25116 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.08340 10.12470 -0.04130 -0.40791 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.84090 8.88820 -0.04730 -0.53217 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54110 9.57730 -0.03620 -0.37798 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.41790 9.45640 -0.03850 -0.40713 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.25320 13.32420 -0.07100 -0.53287 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.35970 12.40640 -0.04670 -0.37642 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.11410 10.15550 -0.04140 -0.40766 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22540 10.22080 0.00460 0.04501 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.90890 9.90760 0.00130 0.01312 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37330 9.38050 -0.00720 -0.07675 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00280 11.01120 -0.00840 -0.07629 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.02740 10.03500 -0.00760 -0.07573 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.18620 11.17960 0.00660 0.05904 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.75640 10.75390 0.00250 0.02325 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.37720 10.38580 -0.00860 -0.08281 野村泰國基金 42.29000 42.26000 0.03000 0.07099 野村高科技基金 13.11000 13.02000 0.09000 0.69124 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.03990 10.06500 -0.02510 -0.24938 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.40500 10.40370 0.00130 0.01250 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.50360 10.49730 0.00630 0.06002 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.83680 9.83870 -0.00190 -0.01931 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.56460 9.58480 -0.02020 -0.21075 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.64330 9.64940 -0.00610 -0.06322 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.83850 11.83700 0.00150 0.01267 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.75120 12.74100 0.01020 0.08006 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.89230 10.89440 -0.00210 -0.01928 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.59530 10.61770 -0.02240 -0.21097 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.91720 10.92390 -0.00670 -0.06133 野村貨幣市場基金 16.25060 16.25040 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.24000 16.23000 0.01000 0.06161 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96560 7.97090 -0.00530 -0.06649 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67440 11.68220 -0.00780 -0.06677 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.45000 7.49000 -0.04000 -0.53405 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 野村精選貨幣市場基金 12.07150 12.07150 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.23000 12.19000 0.04000 0.32814 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 野村歐洲高股息基金季配型 7.96000 7.99000 -0.03000 -0.37547 野村歐洲高股息基金累積型 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287 野村積極成長基金 12.16000 12.08000 0.08000 0.66225 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.91000 35.56000 0.35000 0.98425 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61950 8.60980 0.00970 0.11266 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.01580 8.01160 0.00420 0.05242 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82540 7.82340 0.00200 0.02556 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.49800 11.48510 0.01290 0.11232 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48830 10.48290 0.00540 0.05151 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26860 10.26600 0.00260 0.02533 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 野村環球基金-人民幣計價 15.55000 15.56000 -0.01000 -0.06427 野村環球基金-美元計價 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.79000 16.84000 -0.05000 -0.29691 野村鴻利基金 23.29000 23.11000 0.18000 0.77888 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85050 16.85040 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.46000 21.29000 0.17000 0.79850 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.04000 12.98000 0.06000 0.46225 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.87000 14.86000 0.01000 0.06729 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.00650 10.01560 -0.00910 -0.09086 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.12800 13.14110 -0.01310 -0.09969 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.71740 9.73520 -0.01780 -0.18284 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.71190 9.72290 -0.01100 -0.11313 凱基台商天下基金 13.51000 13.42000 0.09000 0.67064 凱基台灣精五門基金 21.30000 21.20000 0.10000 0.47170 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.66980 10.71150 -0.04170 -0.38930 凱基亞太高股息基金 13.34000 13.17000 0.17000 1.29081 凱基亞洲四金磚基金 18.18000 17.90000 0.28000 1.56425 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.84000 13.65000 0.19000 1.39194 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.40670 13.20530 0.20140 1.52515 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.86000 12.69000 0.17000 1.33964 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53260 11.53240 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.88000 27.73000 0.15000 0.54093 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.47000 21.49000 -0.02000 -0.09307 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.37930 21.35190 0.02740 0.12833 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.37000 18.19000 0.18000 0.98955 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.03100 17.81900 0.21200 1.18974 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.11000 11.20000 -0.09000 -0.80357 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.60650 11.68300 -0.07650 -0.65480 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.80000 10.90000 -0.10000 -0.91743 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.27250 11.33460 -0.06210 -0.54788 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.24000 11.33000 -0.09000 -0.79435 凱基護城河基金-台幣計價A 12.88000 12.92000 -0.04000 -0.30960 凱基護城河基金-美元計價B 12.97030 12.97590 -0.00560 -0.04316 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.53000 14.52000 0.01000 0.06887 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.85000 31.99000 -0.14000 -0.43764 富邦NASDAQ-100基金 28.64000 28.80000 -0.16000 -0.55556 富邦上証180基金 30.81000 31.18000 -0.37000 -1.18666 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23970 0.23670 0.00300 1.26743 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.19000 7.12000 0.07000 0.98315 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.46000 41.76000 -0.30000 -0.71839 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.95260 11.80170 0.15090 1.27863 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.27520 11.13890 0.13630 1.22364 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.01920 10.92000 0.09920 0.90842 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.53650 10.40350 0.13300 1.27842 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.85920 9.74000 0.11920 1.22382 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.64390 9.55710 0.08680 0.90823 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.66980 20.76140 -0.09160 -0.44120 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.25550 11.25440 0.00110 0.00977 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.73780 10.77650 -0.03870 -0.35911 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84790 12.86600 -0.01810 -0.14068 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90040 1.90390 -0.00350 -0.18383 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52100 9.53450 -0.01350 -0.14159 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45570 1.45850 -0.00280 -0.19198 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.59680 11.60110 -0.00430 -0.03707 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73840 1.74020 -0.00180 -0.10344 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09160 10.09530 -0.00370 -0.03665 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53200 1.53360 -0.00160 -0.10433 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.57000 14.65000 -0.08000 -0.54608 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.85000 23.63000 0.22000 0.93102 富邦日本東証基金 22.26000 22.23000 0.03000 0.13495 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.76000 42.58000 0.18000 0.42273 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.43000 47.87000 0.56000 1.16983 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.39000 50.04000 0.35000 0.69944 富邦台灣心基金 24.20000 24.07000 0.13000 0.54009 富邦台灣釆吉50基金 47.17000 46.81000 0.36000 0.76907 富邦台灣科技指數基金 50.82000 50.64000 0.18000 0.35545 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.88890 39.99960 -0.11070 -0.27675 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.88880 39.99950 -0.11070 -0.27675 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29580 0.29470 0.00110 0.37326 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.34640 2.34560 0.00080 0.03411 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34140 0.34180 -0.00040 -0.11703 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.67130 10.68170 -0.01040 -0.09736 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.04260 2.04200 0.00060 0.02938 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32860 0.32890 -0.00030 -0.09121 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23910 9.24810 -0.00900 -0.09732 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.02000 22.88000 0.14000 0.61189 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.70000 14.85000 -0.15000 -1.01010 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.87000 28.48000 0.39000 1.36938 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62550 15.62530 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 70.13000 69.90000 0.23000 0.32904 富邦科技基金 27.36000 27.22000 0.14000 0.51433 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.40930 39.57740 -0.16810 -0.42474 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.12970 39.22740 -0.09770 -0.24906 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.31190 38.42640 -0.11450 -0.29797 富邦恒生國企ETF基金 21.49000 21.50000 -0.01000 -0.04651 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.22000 33.07000 0.15000 0.45358 富邦高成長基金 26.65000 26.54000 0.11000 0.41447 富邦基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164 富邦深証100基金 11.04000 11.21000 -0.17000 -1.51650 富邦富時歐洲ETF基金 20.32000 20.40000 -0.08000 -0.39216 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40170 0.40200 -0.00030 -0.07463 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17000 12.16900 0.00100 0.00822 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.51520 9.51440 0.00080 0.00841 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30150 0.30170 -0.00020 -0.06629 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88900 8.88830 0.00070 0.00788 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.74100 9.71290 0.02810 0.28931 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99970 9.99420 0.00550 0.05503 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.74100 9.71290 0.02810 0.28931 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99970 9.99420 0.00550 0.05503 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.78000 19.59000 0.19000 0.96988 富邦精準基金 50.69000 50.34000 0.35000 0.69527 富邦精銳中小基金 13.10000 12.98000 0.12000 0.92450 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 21.10000 20.99000 0.11000 0.52406 富邦臺灣公司治理100基金 21.17000 21.04000 0.13000 0.61787 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.73000 7.76000 -0.03000 -0.38660 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.01000 14.87000 0.14000 0.94149 富邦標普美國特別股ETF基金 19.62000 19.72000 -0.10000 -0.50710 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.27690 10.21820 0.05870 0.57447 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.08150 11.03750 0.04400 0.39864 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.89160 10.87800 0.01360 0.12502 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.07630 10.01870 0.05760 0.57492 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.82080 10.77790 0.04290 0.39804 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.61420 10.60090 0.01330 0.12546 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.26000 29.98000 0.28000 0.93396 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.95120 8.96150 -0.01030 -0.11494 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.46050 9.47450 -0.01400 -0.14777 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25370 9.26870 -0.01500 -0.16183 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.76600 9.77710 -0.01110 -0.11353 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.74740 9.76170 -0.01430 -0.14649 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.53380 9.54910 -0.01530 -0.16022 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.59010 9.60490 -0.01480 -0.15409 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59360 8.58940 0.00420 0.04890 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.59330 9.59190 0.00140 0.01460 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15040 9.15040 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.52160 10.51640 0.00520 0.04945 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.25800 10.25650 0.00150 0.01462 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84160 9.84160 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.26150 9.26110 0.00040 0.00432 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65630 9.65640 -0.00010 -0.00104 富達卓越領航全球組合基金 14.91000 14.95000 -0.04000 -0.26756 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81630 8.81540 0.00090 0.01021 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.49350 9.49580 -0.00230 -0.02422 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25430 9.25760 -0.00330 -0.03565 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.88550 9.88450 0.00100 0.01012 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.82250 9.82490 -0.00240 -0.02443 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.60720 9.61070 -0.00350 -0.03642 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.32840 9.33160 -0.00320 -0.03429 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.65290 9.65680 -0.00390 -0.04039 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.56000 10.29000 0.27000 2.62391 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.15000 11.85000 0.30000 2.53165 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.38000 10.15000 0.23000 2.26601 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.96000 8.78000 0.18000 2.05011 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.01000 10.80000 0.21000 1.94444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.46000 10.28000 0.18000 1.75097 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.56660 9.57350 -0.00690 -0.07207 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.25410 9.26650 -0.01240 -0.13382 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77530 8.79810 -0.02280 -0.25915 富蘭克林華美中華基金 14.70000 14.41000 0.29000 2.01249 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.24000 21.02000 0.22000 1.04662 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.72000 20.52000 0.20000 0.97466 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.88860 7.87950 0.00910 0.11549 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.09930 9.07950 0.01980 0.21807 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.68640 9.66530 0.02110 0.21831 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.17000 9.15950 0.01050 0.11464 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.98890 10.97880 0.01010 0.09200 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.83360 8.82550 0.00810 0.09178 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.31510 9.30660 0.00850 0.09133 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.01130 12.99680 0.01450 0.11157 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40830 10.39670 0.01160 0.11157 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.06950 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9.55000 -0.02000 -0.20942 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.06200 13.06990 -0.00790 -0.06044 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美第一富基金 44.14000 43.53000 0.61000 1.40133 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29260 10.29250 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.44000 13.49000 -0.05000 -0.37064 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.15000 15.25000 -0.10000 -0.65574 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95670 7.92410 0.03260 0.41140 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.21070 11.17710 0.03360 0.30061 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.79610 9.80280 -0.00670 -0.06835 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.00470 11.01230 -0.00760 -0.06901 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.07040 7.08310 -0.01270 -0.17930 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.34050 9.34990 -0.00940 -0.10054 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.27530 10.28560 -0.01030 -0.10014 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.63450 10.65370 -0.01920 -0.18022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.89000 19.97000 -0.08000 -0.40060 復華人民幣貨幣市場基金 11.55250 11.55150 0.00100 0.00866 復華人生目標基金 41.29900 41.15240 0.14660 0.35624 復華大中華中小策略基金 10.54000 10.42000 0.12000 1.15163 復華中小精選基金 83.19000 82.76000 0.43000 0.51957 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.02000 9.77000 0.25000 2.55885 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.31000 9.11000 0.20000 2.19539 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.53000 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-0.30272 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 景順全球科技基金 21.48000 21.50000 -0.02000 -0.09302 景順全球康健基金 17.57000 17.73000 -0.16000 -0.90243 景順貨幣市場基金 15.92460 15.92450 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.59000 35.21000 0.38000 1.07924 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 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10.13960 10.19460 -0.05500 -0.53950 華頓中小型基金 28.08000 27.81000 0.27000 0.97087 華頓中國多重機會平衡基金 12.81180 12.69380 0.11800 0.92959 華頓台灣基金 34.23000 34.04000 0.19000 0.55817 華頓平安貨幣市場基金 11.50830 11.50820 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.18000 18.05000 0.13000 0.72022 華頓全球高收益債券基金A 13.31990 13.33820 -0.01830 -0.13720 華頓全球高收益債券基金B 8.39370 8.40530 -0.01160 -0.13801 華頓全球黑鑽油源基金 6.05000 6.06000 -0.01000 -0.16502 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.96280 2.89670 0.06610 2.28191 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.85720 13.59850 0.25870 1.90242 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46220 0.45250 0.00970 2.14365 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.82140 11.73620 0.08520 0.72596 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.76360 10.67960 0.08400 0.78655 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.99190 10.95320 0.03870 0.35332 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.99720 9.96200 0.03520 0.35334 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.53940 11.47190 0.06750 0.58839 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.57660 10.51150 0.06510 0.61932 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.01000 11.92000 0.09000 0.75503 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.43140 2.43310 -0.00170 -0.06987 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97500 1.97210 0.00290 0.14705 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.11970 12.14600 -0.02630 -0.21653 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.96330 9.98500 -0.02170 -0.21733 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37870 0.37940 -0.00070 -0.18450 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32110 0.32150 -0.00040 -0.12442 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.52000 3.46000 0.06000 1.73410 匯豐中國動力基金(台幣) 16.46000 16.24000 0.22000 1.35468 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.54000 0.01000 1.85185 匯豐太平洋精典基金 18.21000 18.10000 0.11000 0.60773 匯豐台灣精典基金 24.69000 24.48000 0.21000 0.85784 匯豐全球趨勢組合基金 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424 匯豐全球關鍵資源基金 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 匯豐安富基金 25.67000 25.56000 0.11000 0.43036 匯豐成功基金 40.13000 39.70000 0.43000 1.08312 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45660 2.45240 0.00420 0.17126 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25310 2.24860 0.00450 0.20012 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.66820 11.67300 -0.00480 -0.04112 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.13050 8.13520 -0.00470 -0.05777 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38400 0.38380 0.00020 0.05211 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34670 0.34660 0.00010 0.02885 匯豐金磚動力基金 14.38000 14.31000 0.07000 0.48917 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97390 14.97380 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.17000 5.18000 -0.01000 -0.19305 匯豐新鑽動力基金 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.46610 5.51600 -0.04990 -0.90464 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99100 9.04100 -0.05000 -0.55304 匯豐龍鳳基金-A類型 53.08000 52.60000 0.48000 0.91255 匯豐龍鳳基金-I類型 53.08000 52.60000 0.48000 0.91255 匯豐龍騰電子基金 38.98000 38.69000 0.29000 0.74955 匯豐雙高收益債券組合基金 12.23630 12.25310 -0.01680 -0.13711 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.38000 22.31000 0.07000 0.31376 新光中國成長基金(人民幣) 11.84000 11.62000 0.22000 1.89329 新光中國成長基金(美元) 12.74000 12.48000 0.26000 2.08333 新光中國成長基金(新臺幣) 12.36000 12.13000 0.23000 1.89613 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.02100 10.04260 -0.02160 -0.21508 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.97640 9.96700 0.00940 0.09431 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.98870 10.00880 -0.02010 -0.20082 新光台灣富貴基金 23.57000 23.48000 0.09000 0.38330 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 新光全球生技醫療基金(美元) 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98110 9.98340 -0.00230 -0.02304 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.48120 9.51130 -0.03010 -0.31647 新光全球債券基金(B配息)美元 9.67160 9.67180 -0.00020 -0.00207 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.17760 9.20670 -0.02910 -0.31607 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 新光吉星貨幣市場基金 15.42960 15.42950 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.86000 24.43000 0.43000 1.76013 新光亞洲精選基金-新台幣 24.48000 24.14000 0.34000 1.40845 新光兩岸優勢基金 13.85000 13.64000 0.21000 1.53959 新光店頭基金 27.83000 27.69000 0.14000 0.50560 新光南非幣保本基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 新光創新科技基金 16.60000 16.54000 0.06000 0.36276 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75680 9.76910 -0.01230 -0.12591 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.04120 10.05420 -0.01300 -0.12930 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.70160 9.72150 -0.01990 -0.20470 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.33660 9.34840 -0.01180 -0.12622 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.62180 9.63490 -0.01310 -0.13596 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.28860 9.30730 -0.01870 -0.20092 新光澳幣八年期保本基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95080 9.96270 -0.01190 -0.11945 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87080 9.88260 -0.01180 -0.11940 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.78910 9.80080 -0.01170 -0.11938 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.85480 9.86660 -0.01180 -0.11960 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84290 9.84490 -0.00200 -0.02032 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.77440 9.77650 -0.00210 -0.02148 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75590 9.75860 -0.00270 -0.02767 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82470 9.82750 -0.00280 -0.02849 瑞銀全球創新趨勢基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82280 9.88220 -0.05940 -0.60108 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55690 9.61470 -0.05780 -0.60116 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.79150 9.84060 -0.04910 -0.49895 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.56790 9.61590 -0.04800 -0.49917 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.62350 9.67720 -0.05370 -0.55491 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91150 9.96660 -0.05510 -0.55285 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.74670 13.83420 -0.08750 -0.63249 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.57820 8.63280 -0.05460 -0.63247 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.77370 36.64860 0.12510 0.34135 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.89090 37.84210 0.04880 0.12896 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.91910 38.82500 0.09410 0.24237 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11390 11.11290 0.00100 0.00900 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34370 10.34000 0.00370 0.03578 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.03600 13.80020 0.23580 1.70867 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.27820 11.05990 0.21830 1.97380 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.34000 11.15000 0.19000 1.70404 群益大印度基金-人民幣 13.14630 13.03950 0.10680 0.81905 群益大印度基金-美元 13.29120 13.14890 0.14230 1.08222 群益大印度基金-新臺幣 12.25000 12.15000 0.10000 0.82305 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.01780 12.10310 -0.08530 -0.70478 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.45860 12.51440 -0.05580 -0.44589 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.37000 11.45000 -0.08000 -0.69869 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.21960 11.29930 -0.07970 -0.70535 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.61410 10.66170 -0.04760 -0.44646 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.64360 9.71210 -0.06850 -0.70531 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.15970 9.20070 -0.04100 -0.44562 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.36980 9.43640 -0.06660 -0.70578 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.19770 9.23890 -0.04120 -0.44594 群益中小型股基金 52.46000 51.93000 0.53000 1.02060 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.90320 9.87180 0.03140 0.31808 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.88360 9.82670 0.05690 0.57903 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.01120 8.98020 0.03100 0.34520 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.81260 8.78460 0.02800 0.31874 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.79480 8.74420 0.05060 0.57867 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.01930 7.99170 0.02760 0.34536 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39040 11.39130 -0.00090 -0.00790 群益中國高收益債券基金-美元 11.18240 11.18280 -0.00040 -0.00358 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52170 10.52380 -0.00210 -0.01995 群益中國新機會基金N-人民幣 9.91350 9.74850 0.16500 1.69257 群益中國新機會基金N-美元 9.78600 9.59800 0.18800 1.95874 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.17000 9.99000 0.18000 1.80180 群益中國新機會基金-人民幣 8.79210 8.64570 0.14640 1.69333 群益中國新機會基金-美元 10.46370 10.26270 0.20100 1.95855 群益中國新機會基金-新臺幣 9.70000 9.54000 0.16000 1.67715 群益平衡王基金 19.53670 19.44120 0.09550 0.49122 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.91000 -0.01000 -0.16920 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.15020 10.14630 0.00390 0.03844 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.41510 10.38400 0.03110 0.29950 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.21660 9.21300 0.00360 0.03908 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.45710 9.42880 0.02830 0.30014 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.98740 9.98390 0.00350 0.03506 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.80600 9.80550 0.00050 0.00510 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.48130 9.47810 0.00320 0.03376 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.39070 9.39020 0.00050 0.00532 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.04480 10.04140 0.00340 0.03386 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.11330 10.11280 0.00050 0.00494 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.64820 9.64490 0.00330 0.03421 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.03030 10.02970 0.00060 0.00598 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06850 10.10520 -0.03670 -0.36318 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.39020 7.41710 -0.02690 -0.36268 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.01310 10.00250 0.01060 0.10597 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.93890 9.93290 0.00600 0.06041 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.99970 10.00650 -0.00680 -0.06796 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.01300 10.00240 0.01060 0.10597 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93890 9.93290 0.00600 0.06041 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99970 10.00650 -0.00680 -0.06796 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.01310 10.00250 0.01060 0.10597 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.93900 9.93300 0.00600 0.06040 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.99970 10.00650 -0.00680 -0.06796 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01310 10.00250 0.01060 0.10597 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93900 9.93300 0.00600 0.06040 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99970 10.00650 -0.00680 -0.06796 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526 群益全球關鍵生技基金-美元 15.00590 15.05750 -0.05160 -0.34269 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.39000 14.47000 -0.08000 -0.55287 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 群益印度中小基金N-美元 9.96570 9.95200 0.01370 0.13766 群益印度中小基金N-新臺幣 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 群益印度中小基金-人民幣 14.95020 14.96860 -0.01840 -0.12292 群益印度中小基金-美元 14.25360 14.23400 0.01960 0.13770 群益印度中小基金-新臺幣 16.02000 16.04000 -0.02000 -0.12469 群益多利策略組合基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 群益多重收益組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.55000 15.51000 0.04000 0.25790 群益安家基金 27.40170 27.22980 0.17190 0.63129 群益安穩貨幣市場基金 16.06830 16.06810 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.64000 21.72000 -0.08000 -0.36832 群益亞太中小基金 13.88000 13.78000 0.10000 0.72569 群益亞太新趨勢平衡基金 17.51000 17.47000 0.04000 0.22896 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62430 9.64740 -0.02310 -0.23944 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47330 7.49120 -0.01790 -0.23895 群益店頭市場基金 115.10000 113.85000 1.25000 1.09794 群益東方盛世基金 9.43000 9.35000 0.08000 0.85561 群益東協成長基金-人民幣 13.74140 13.74180 -0.00040 -0.00291 群益東協成長基金-美元 12.96610 12.93280 0.03330 0.25748 群益東協成長基金-新臺幣 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.20100 11.19420 0.00680 0.06075 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.72290 10.71630 0.00660 0.06159 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.08980 10.09560 -0.00580 -0.05745 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.97800 9.97190 0.00610 0.06117 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.55540 9.54950 0.00590 0.06178 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.98900 8.99420 -0.00520 -0.05782 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.06080 10.05470 0.00610 0.06067 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76420 9.75830 0.00590 0.06046 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.72520 9.71920 0.00600 0.06173 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.04210 10.04790 -0.00580 -0.05772 群益長安基金 31.68000 31.05000 0.63000 2.02899 群益美國新創亮點基金-美元 14.57370 14.65630 -0.08260 -0.56358 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.68000 13.79000 -0.11000 -0.79768 群益真善美基金 18.20840 18.11280 0.09560 0.52780 群益馬拉松基金 135.88000 135.13000 0.75000 0.55502 群益深証中小板基金 14.97000 15.26000 -0.29000 -1.90039 群益創新科技基金 36.51000 36.25000 0.26000 0.71724 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.32030 10.04850 0.27180 2.70488 群益華夏盛世基金N-美元 10.21040 9.91560 0.29480 2.97309 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.33000 10.05000 0.28000 2.78607 群益華夏盛世基金-人民幣 11.23880 10.94280 0.29600 2.70497 群益華夏盛世基金-美元 11.25840 10.93340 0.32500 2.97254 群益華夏盛世基金-新臺幣 18.04000 17.56000 0.48000 2.73349 群益奧斯卡基金 30.73000 30.52000 0.21000 0.68807 群益新興金鑽基金-美元 13.20640 13.16900 0.03740 0.28400 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 26.77000 26.51000 0.26000 0.98076 群益道瓊美國地產ETF基金 19.18000 19.30000 -0.12000 -0.62176 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.19000 13.07000 0.12000 0.91813 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.65620 11.62160 0.03460 0.29772 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.38750 11.34930 0.03820 0.33658 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26760 11.24470 0.02290 0.20365 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68960 8.66380 0.02580 0.29779 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.33370 9.30240 0.03130 0.33647 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.92320 8.90510 0.01810 0.20325 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.16000 30.92000 0.24000 0.77620 德信中國精選成長基金 12.39000 12.24000 0.15000 1.22549 德信台灣主流中小基金 20.78000 20.62000 0.16000 0.77595 德信新興股票組合基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 德信萬保貨幣市場基金 11.92190 11.92170 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.73270 10.74380 -0.01110 -0.10332 德信數位時代基金 28.80000 28.50000 0.30000 1.05263 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64940 11.64930 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.95000 16.78000 0.17000 1.01311 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.28000 19.42000 -0.14000 -0.72091 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.91080 9.89480 0.01600 0.16170 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.97890 13.95630 0.02260 0.16193 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14910 8.15500 -0.00590 -0.07235 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22100 11.21910 0.00190 0.01694 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36730 11.36530 0.00200 0.01760 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.84540 12.85620 -0.01080 -0.08401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.08000 18.07000 0.01000 0.05534 摩根中小基金 26.13000 25.84000 0.29000 1.12229 摩根中國A股基金 15.47000 15.02000 0.45000 2.99601 摩根中國A股基金(美元) 12.50000 12.11000 0.39000 3.22048 摩根中國亮點基金 14.62000 14.42000 0.20000 1.38696 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.92100 11.73500 0.18600 1.58500 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.86480 12.64830 0.21650 1.71169 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.27040 10.09330 0.17710 1.75463 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.24130 13.03470 0.20660 1.58500 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.75120 14.50300 0.24820 1.71137 摩根台灣金磚基金 21.55000 21.32000 0.23000 1.07880 摩根台灣增長基金 52.34000 51.86000 0.48000 0.92557 摩根平衡基金 28.25000 28.12000 0.13000 0.46230 摩根全球α基金 18.82000 18.92000 -0.10000 -0.52854 摩根全球平衡基金 15.17970 15.13060 0.04910 0.32451 摩根全球發現基金 12.23000 12.30000 -0.07000 -0.56911 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.73020 9.72200 0.00820 0.08434 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.58130 10.56460 0.01670 0.15808 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11170 10.09730 0.01440 0.14261 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27940 11.27000 0.00940 0.08341 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.89770 9.88360 0.01410 0.14266 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.81020 10.78520 0.02500 0.23180 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.68810 13.65650 0.03160 0.23139 摩根亞洲基金 58.24000 57.63000 0.61000 1.05848 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.68750 8.69130 -0.00380 -0.04372 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.05250 10.04580 0.00670 0.06669 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.99560 8.99120 0.00440 0.04894 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.41240 12.41880 -0.00640 -0.05153 摩根東方內需機會基金 18.44000 18.25000 0.19000 1.04110 摩根東方科技基金 36.98000 36.78000 0.20000 0.54377 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141 摩根金龍收成基金 23.55000 23.26000 0.29000 1.24678 摩根第一貨幣市場基金 15.06730 15.06720 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 15.04000 14.86000 0.18000 1.21131 摩根新金磚五國基金 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 摩根新絲路基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 摩根新興35基金 13.61000 13.56000 0.05000 0.36873 摩根新興日本基金 25.17000 24.93000 0.24000 0.96270 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.62050 7.64370 -0.02320 -0.30352 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83600 9.86780 -0.03180 -0.32226 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.68080 9.70340 -0.02260 -0.23291 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.75430 10.78600 -0.03170 -0.29390 摩根新興科技基金 61.54000 60.83000 0.71000 1.16719 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34630 8.36110 -0.01480 -0.17701 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48200 10.50060 -0.01860 -0.17713 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.69780 8.68490 0.01290 0.14853 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.49370 9.45880 0.03490 0.36897 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.09090 9.05770 0.03320 0.36654 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.87570 9.86020 0.01550 0.15720 摩根龍揚基金 35.21000 34.78000 0.43000 1.23634 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 摩根環球股票收益基金-累積型 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32380 9.33090 -0.00710 -0.07609 摩根總收益組合基金-累積型 11.18200 11.19050 -0.00850 -0.07596 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.73000 27.27000 0.46000 1.68684 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72650 11.73170 -0.00520 -0.04432 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.09280 11.10320 -0.01040 -0.09367 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95260 9.97280 -0.02020 -0.20255 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36610 10.37070 -0.00460 -0.04436 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.84130 9.85060 -0.00930 -0.09441 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.82390 8.84180 -0.01790 -0.20245 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.49290 10.49170 0.00120 0.01144 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.26100 10.28370 -0.02270 -0.22074 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.87990 9.87950 0.00040 0.00405 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.75280 9.77520 -0.02240 -0.22915 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.70840 9.70800 0.00040 0.00412 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58330 9.60530 -0.02200 -0.22904 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.46900 11.48490 -0.01590 -0.13844 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.27330 11.29290 -0.01960 -0.17356 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17760 10.21450 -0.03690 -0.36125 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.96080 10.97600 -0.01520 -0.13848 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.75720 10.77590 -0.01870 -0.17354 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71440 9.74960 -0.03520 -0.36104 聯邦金鑽平衡基金 25.68210 25.32940 0.35270 1.39245 聯邦貨幣市場基金 13.15050 13.15040 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.01000 13.79000 0.22000 1.59536 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.84620 15.87040 -0.02420 -0.15249 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.64060 12.62380 0.01680 0.13308 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.52930 12.53240 -0.00310 -0.02474 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.05800 12.06100 -0.00300 -0.02487 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76110 11.75250 0.00860 0.07318 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.99170 11.00780 -0.01610 -0.14626 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62720 10.61940 0.00780 0.07345 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65510 8.66780 -0.01270 -0.14652 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.70000 37.39000 0.31000 0.82910 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.44000 15.44000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.69000 12.79000 -0.10000 -0.78186 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.34000 13.46000 -0.12000 -0.89153 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.54000 12.63000 -0.09000 -0.71259 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.98000 8.05000 -0.07000 -0.86957 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.21000 12.30000 -0.09000 -0.73171 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.72000 15.77000 -0.05000 -0.31706 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.66000 15.69000 -0.03000 -0.19120 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.47000 20.49000 -0.02000 -0.09761 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.64000 18.67000 -0.03000 -0.16069 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.70000 12.74000 -0.04000 -0.31397 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.76000 -0.11000 -0.69797 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.35000 16.49000 -0.14000 -0.84900 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.44000 15.53000 -0.09000 -0.57952 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.64000 15.74000 -0.10000 -0.63532 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.12000 14.26000 -0.14000 -0.98177 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.12000 14.25000 -0.13000 -0.91228 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.81000 14.95000 -0.14000 -0.93645 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.31000 0.01000 0.05461 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.52000 13.61000 -0.09000 -0.66128 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.26000 14.38000 -0.12000 -0.83449 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.38000 13.45000 -0.07000 -0.52045 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.25000 8.31000 -0.06000 -0.72202 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.33000 13.41000 -0.08000 -0.59657 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.54000 14.63000 -0.09000 -0.61517 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.51000 14.59000 -0.08000 -0.54832 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 聯博貨幣市場基金 14.98680 14.98670 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.39450 10.42080 -0.02630 -0.25238 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.90340 13.99050 -0.08710 -0.62257 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.60620 7.66860 -0.06240 -0.81371 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.27000 -0.09000 -0.63069 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.21000 14.29000 -0.08000 -0.55983 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.79000 24.49000 0.30000 1.22499 瀚亞中國基金-人民幣 13.37000 13.15000 0.22000 1.67300 瀚亞中國基金-新台幣 14.60000 14.38000 0.22000 1.52990 瀚亞外銷基金 45.97000 45.50000 0.47000 1.03297 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.87000 9.88000 -0.01000 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