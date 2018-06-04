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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月01日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     永捷     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   美時     松崗       
易威     凱衛     富邦美債7-10          唐鋒              謚源     寶利徠              
穆拉德   海灣     富邦美債20年          台蠟              東林     強生                
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          美磊              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     太普高   富邦中國政策債          振維              友銓     中華食              
精確              元大美債1-3          光頡              達威     世坤                
宏易              元大投資級公司債          友銓              松崗     萬國通              
唐鋒              元大中國債3-5          華韡              三圓     新昕纖              
榮群              群益15年IG電信債          撼訊              雙喜     光明                
天宇              群益15年IG科技債          信昌電            力泰     聚紡                
新零售            群益10年IG金融債          蜜望實            理銘     銘旺實              
力新              國泰5Y+新興債          奧斯特            亞都     興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          英格爾            東凌-KY  永彰                
李洲              合世              昇華              關中     方土霖              
凱柏實業          易威                                隆中     至興                
遠昇              穆拉德                              時報     萬在                
及成              南璋                                欣泰     瑞穎                
鑫龍騰            勝昱                                         大恭                
和進              精確                                         永純                
耀勝              宏易                                         致振                
倚強              唐鋒                                         康聯訊              
錦明              榮群                                         韋僑                
鑫創              天宇                                         威潤                
廣寰科            新零售                                       唐榮                
點晶              力新                                         晉椿                
建舜電            恩得利                                       世豐                
泰谷              李洲                                         強新                
典範              美磊                                         松和                
長天              凱柏實業                                     富強                
哲固              遠昇                                         力新                
益通              及成                                         凌網                
振維              鑫龍騰                                       恩得利              
鴻翊              和進                                         李洲                
迎輝              耀勝                                         港建                
欣厚-KY           倚強                                         至寶電              
兆遠              錦明                                         點晶                
系統電            鑫創                                         杭特                
世紀              廣寰科                                       鼎天                
華容              點晶                                         幸康                
建榮              建舜電                                       泰谷                
立衛              泰谷                                         迎輝                
天揚              典範                                         堡達                
鈺創              長天                                         重鳥鵬              
佳總              哲固                                         光頡                
合正              益通                                         合正                
寶聯通            振維                                         青雲                
昇益              鴻翊                                         達威                
凱鈺              迎輝                                         凱鈺                
德宏              欣厚-KY                                      三聯                
合邦              兆遠                                         合邦                
萬旭              系統電                                       業強                
驊宏資            世紀                                         撼訊                
久正              華容                                         安碁                
上揚              建榮                                         合晶                
全譜              立衛                                         易通展              
易通展            天揚                                         沛波                
安鈦克            鈺創                                         迅德                
元隆              佳總                                         倉和                
沛亨              合正                                         光菱                
九暘              寶聯通                                       星雲                
凱碩              昇益                                         森田                
全達              凱鈺                                         三圓                
奧斯特            德宏                                         力泰                
保銳              合邦                                         富裔                
越峰              萬旭                                         惠普                
英格爾            驊宏資                                       中連貨              
士開              久正                                         安心                
志嘉              上揚                                         漢來美食            
富裔              全譜                                         燦星旅              
正德              易通展                                       富驛-KY             
燦星旅            安鈦克                                       易飛網              
富驛-KY           元隆                                         高野                
劍湖山            沛亨                                         亞都                
德記              九暘                                         滿心                
泰偉              凱碩                                         東凌-KY             
華義              全達                                         德記                
昇華              奧斯特                                       誠品生活            
得利影            保銳                                         得利影              
鼎創達            越峰                                         時報                
花王              英格爾                                       琉園                
邦泰              士開                                         旭然                
                  志嘉                                         鼎創達              
                  富裔                                         捷必勝-KY            
                  正德                                         明揚                
                  燦星旅                                       旭源                
                  富驛-KY                                      紅木-KY             
                  劍湖山                                       花王                
                  德記                                         欣雄                
                  泰偉                                         欣泰                
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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