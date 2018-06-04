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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月01日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型10        本盟              昶和     福壽     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  元大台商50        大山              大統染   大統益   達欣工
嘉裕          群益臺灣加權反1 富邦摩台          和康生            海悅     天仁
東華          正道            富邦發達          科妍              銘旺科   興泰
大東          同開            富邦金融          上緯投控          卓越     宏亞
立益                          元大MSCI台灣      麗豐-KY           統領     達新
佳和                          永豐臺灣加權      信昌化                     立益
昶和                          國泰日經225       中鋼構                     怡華
三洋紡                        元大歐洲50        世紀鋼                     昶和
本盟                          元大日經225       中環                       大統染
瑞利                          國泰20年美債反1   國巨                       程泰
樂士                          元大美債7-10正2   錸德                       永記
正峰新                        元大美債7-10反1   承啟                       展宇
億泰                          元大S&P日圓反1    統懋                       科妍
毛寶                          富邦歐洲          友旺                       鑫永銓
燁興                          FH彭博高收益債    奇力新                     六暉-KY
中鴻                          FH彭博新興債      大毅                       隴華
聚亨                          FH富時不動產      華新科                     銘旺科
千興                          元大台灣高息低波  嘉晶                       奇力新
威致                          FH富時高息低波    禾伸堂                     大毅
華豐                          國泰RMB短期報酬   日電貿                     禾伸堂
首利                          宏洲              玉晶光                     日電貿
麗正                          嘉裕              揚明光                     玉晶光
東訊                          東華              銘鈺                       世芯-KY
華泰                          大東              瀚宇博                     圓展
錸德                          立益              柏承                       拓凱
倫飛                          佳和              嘉聯益                     科嘉-KY
威盛                          昶和              達方                       嘉聯益
國碩                          三洋紡            台船                       亞弘電
銘旺科                        本盟              益航                       悅城
統懋                          瑞利              杜康-DR                    鈺邦
翔耀                          樂士              陽光能源-DR                華友聯
太空梭                        正峰新            佐登-KY                    遠雄來
新利虹                        億泰              潤泰材                     夏都
麗臺                          毛寶                                         欣欣
華映                          勝一                                         統領
吉祥全                        燁興                                         友佳-DR
憶聲                          中鴻                                         一零四
科風                          聚亨                                         欣天然
和鑫                          千興                                         新海
力特                          威致                                         秋雨
喬鼎                          華豐                                         欣高
正達                          首利                                         全國
晟鈦                          麗正                                         jpp-KY
同泰                          東訊                                         台數科
新世紀                        華泰                                         南六
誠創                          錸德                                         基勝-KY
嘉威                          倫飛                                         波力-KY
力銘                          威盛                                         泰昇-KY
亞太電                        國碩                                         政伸
達能                          銘旺科                                       吉源-KY
清惠                          統懋
慧友                          翔耀
勁永                          太空梭
捷泰                          新利虹
互億                          友旺
天瀚                          麗臺
迅杰                          華映
華上                          吉祥全
光麗-KY                       憶聲
元晶                          科風
華冠                          和鑫
裕豐                          力特
寶徠                          喬鼎
皇普                          正達
日勝生                        晟鈦
台船                          同泰
六福                          新世紀
台南-KY                       誠創
康師傅-DR                     嘉威
聖馬丁-DR                     力銘
神州-DR                       亞太電
耀傑-DR                       達能
同方友友-DR                   清惠
晨訊科-DR                     慧友
友佳-DR                       勁永
陽光能源-DR                   捷泰
精熙-DR                       互億
中福                          天瀚
雷虎                          迅杰
中視                          華上
秋雨                          光麗-KY
慶豐富                        元晶
國光生                        華冠
                              裕豐
                              寶徠
                              皇普
                              達欣工
                              日勝生
                              台船
                              六福
                              京城銀
                              國泰金
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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