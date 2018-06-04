長建(01038-HK)擬購Cory Riverside Energy 估值156.8億港元

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
近年積極投資海外能源及環保項目的長江基建(01038-HK)，最新據《星期日泰晤士報》報道，英國公司Cory Riverside Energy從事轉廢為能業務，其股權出售一事有新進展，最後一輪的報價料於今日(4日)結束，長江基建是其中一家有意收購該公司的財團。 據公司網站資料，Cory RiversideEnergy為資源管理、回收及能源循環利用的公司，於英國泰晤士河畔設有焚燒垃圾的發電廠，每年處理75萬噸垃圾，提供電力相當於16萬個家庭用電量。公司於2016年收入約1.035億英鎊(約10.8億港元)，經營利潤約4,310萬英鎊(約4.5億港元)，兩者均按年增長約3%。 事實上，去年9月已有市場傳聞，指Cory Riverside Energy持有人與財務顧問商討放售的事宜，當時有報道稱長建、中國光大和北京控股(00392-HK)均是潛在競購者。 根據最新的報道，南韓國家養老基金National Pension Service(NPS)與澳洲昆士蘭投資公司及英國基礎設施投資公司Equitix聯手提出收購要約，長建亦有意競逐。 長建目前在英國的業務涉及多個範疇，包括食水及污水處理服務、發電、配電及配氣，以及鐵路車輛租賃，去年集團來自英國業務的盈利貢獻為52.83億元。