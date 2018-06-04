分析師：別理地緣政治噪音 應專注企業獲利基本面

儘管美國總統川普大殺四方，但華爾街資深分析師 Edward Yardeni 並不認為今年地緣政治擔憂的上升將摧毀美股。

Yardeni Research 總裁 Edward Yardeni 表示：「我從未見過一位總統多空並進。」

Edward Yardeni 表示，一方面川普的減稅政策讓美國經濟更加強大。但與此同時，Yardeni 指出，川普的保護主義政策也正在引起很多市場焦慮。

他說，「市場上目前充滿了噪音，但這其中將大有賺頭。」

有多少呢？Yardeni 認為：非常多。

他預估標準普爾 500 指數年終目標價為 3100，比目前水平高出約 13%。

Yardeni 同時也是前紐約聯準會 (Fed) 經濟學家，他表示，「財報營收非常棒，因為去年底企業稅率遭到大幅削減。」「我們應該專注於市場的基本面訊號，而最強的訊號就是財報營收。」

Yardeni 認為，景氣循環性類股將協助標普 500 指數達到他預測的水平。他特別看好消費性必需品、工業、金融和科技產業。

此外，他認為小型股漲勢將繼續進行。

Yardeni 說：「小型股走勢紅火，迭創新高，因為小型股並沒有在貨幣和保護主義中有太多全球曝險。」