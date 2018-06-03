MLB／佩卓亞又進傷兵林子偉返大聯盟有望

繼 Mookie Betts 受傷之後，波士頓紅襪又傳出壞消息，當家明星二壘手 Dustin Pedroia（佩卓亞），好不容易才傷癒歸隊，如今動過手術的左膝又發炎，他再度進了 10 天傷兵名單，為了填補 Pedroia 和 Mookie Betts 的位置，球團緊急從 3A 拉上一壘手 Sam Travis，以及左打的 Bobby Poyner。

Pedroia 去年 10 月左膝軟骨動刀，上周末才回到紅襪先發陣容，如今又受傷，紅襪總教練 Alex Cora 說：「他昨天一時無法接受，但我認為這是明智的安排，我知道他有點挫折，但事實就是這樣，畢竟這是大手術。」

Pedroia 明天將飛回波士頓接受治療，下周也會到紐約和醫生會面進行傷勢評估，總教練希望他能在 10 天後可以回到先發陣容，Cora 表示：「對我們來說很煎熬，但希望他能盡快歸隊，很顯然的，我們的重點是放在十月的比賽，我們需要 Pedroia 高水準的表現，所以我認為讓他暫時離開很重要，等他準備好了，很快就會回來。」

效力紅襪 3A 的台灣好手林子偉，打擊狀況逐漸回溫，在 Pedroia 和 Mookie Betts 缺席這段期間，有極高的機會重返大聯盟。





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