最近頻跳電是因為偷降壓？台電再次否認：與缺電無關

近一個月以來，跳電事件頻傳，供電穩定、夏季缺電問題再度成為各界關注焦點，台電也因此備受質疑。對於外傳「跳電停電事件，最可能原因就是供電不足，偷偷降壓運轉」，台電今（3）日表示，停電約有 7 成比例是外力造成，與降壓降頻或缺電無關，台電將就各地區事故種類、肇因進一步分析、重新檢討，6 月底前向經濟部提報配電系統強韌計畫。

天氣越來越熱，光是 5 月以來，雙北市就發生 10 多起大規模跳電停電事件，使得本就陷入供電緊繃的台電，供電穩定、夏季缺電問題再度搬上檯面，甚至有網路瘋傳「跳電停電事件，最可能原因就是供電不足，偷偷降壓運轉」，對此，台電今日做出澄清。

台電表示，停電事件除了電線電纜、變壓器等電力設施異常造成之外，約有 7 成比例是民眾吊臂車碰觸、鳥獸害、颱風、雷害或管線施工不慎等外力造成，與降壓降頻或缺電無關。

台電說明，系統電壓及頻率本就會隨負載高低而有微幅變動，並不會影響用戶用電設備及發電設備安全，在備轉容量率偏低又遇機組故障或氣溫突升的情況下，採行非常態、小幅度降低供電電壓，除可維持電力供需平衡外，並確保系統穩定與供電安全。

對於近日數起因設備故障等因素所造成的停電事故，台電指出，無論這些停電事件究係設備故障、工程施工或其他外力所造成，將會依照 6 月 2 日檢討會議中的結論，就各地區事故種類、肇因進一步分析，重新檢討研擬各項精進措施、落實巡檢制度，作好績效管控並建立起分層負責機制，清楚分工以確定負責層級並計劃在 6 月底前向經濟部提報配電系統強韌計畫。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』