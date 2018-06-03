〈名師解盤〉國際政經局勢多空夾擊 台股衝破萬一惟量是問

台股上周內資持續力抗外資，成為指數朝 11000 點挺進的關鍵，而外資也在上周五開始由賣轉買，還在台指期大舉加碼多單。展望本周，法人表示，6 月國際呈現多事之秋，包括美國將升息、川金會、貿易戰等變數都陸續出現，台股只要成交值能續增，指數還是有機會突圍 11000 點大關。

分析師陳龍表示，國際經濟情勢目前最大的問題還是貿易戰，尤其由美國對中國及歐盟發動的貿易戰，如果有繼續加遽的動作，而美國將在 6 月 15 日公布約當 500 億美元的產品，是否確定將加徵 25% 關稅，都將是變數。

陳龍指出，對於台股來說，基本面部分，現在欠缺的是強而有力的大題材，如果蘋果在 WWDC 能有較具重量級的新機出現，就有利於蘋概股續攻。資金面部分，當美元續漲，外資資金就有匯出壓力，尤其外資的動向更是直接影響台股漲跌，而內資近期一直是推升台股的重要動能，如果內資快速撤離，例如被動元件及矽晶圓未能續強，則指數就有壓力。

分析師林隆炫表示，台股上周是自 7203 點以來的第 144 周轉折周，但是單周卻是收黑，換言之，本周指數應該有機會反轉向上，不過因為量先價行，因此基本上要有 1500 億元以上，最好能有 1700 億元。

林隆炫指出，台股目前從日線角度來看，從之前 11120 點整理以來，最低來到 10458 點，而現在的右肩部位，反彈高點 11034 點有超過左右，低點 10799 點也沒有跌破左肩低點 10758 點，顯示台股已經有完成頭肩底的整理格局，就看成交值能否持續放大，如果成交值夠，指數有機會維持 10800-11200 點的高檔整理；反之，若成交值還不夠推升指數攻克 11000 點，則可能會在 10600-11000 點之間整理。

如果投資人如果看好台股行情有機會放量增溫，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指富邦 7B 購 01(074093-TW)、臺股指群益 7B 購 05(079342-TW)、臺股指元大 79 購 18(075691-TW) 等。