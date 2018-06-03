〈觀察〉AI、大數據與個人隱私的拉鋸戰才剛開始

近期最火熱的話題，就非大數據莫屬，包括中國大力舉辦的 2018 數博會，不可諱言，大數據最重要的就是資料的收集，但是歐盟又公布了 General Data Protection Regulation (GDPR)，堪稱是有史以來最嚴格的個人資料保護法，也點燃大數據發展與個人資料與的爭議。

大數據之所以能夠成為有效的數據，重點是資料的蒐集及分析，而且越多的數據，才能分析出最貼近的資料，成為有用的數據。

不過數據資料的來源，卻成為大家議論的焦點，在國家主義下，個人似乎有被迫犧牲自身權益，讓國家得以遂行政策，這在中國最為明顯，中國在大數據的發展相當迅速，政府也規劃很多政策，甚至還有所謂的扶貧、脫貧等，宛如有了大數據，一切問題都不是問題，但很多大數據資料，其實都是當事人犧牲個人資料權利，這在強調個人隱私的國家，是不可能發生的事。

台灣企業發展的方向集中在工業大數據，其中最發展最迅速的還是鴻海 (2317-TW)，長達 40 年的生產數據，是鴻海最大的優勢，也是台灣在發展大數據有機會的地方。

不過台灣如果要發展像中國那樣的大數據，關乎到人民隱私的領域，基本上，有很多窒礙難行之處，光是一個 ETC 紀錄，就會引發侵犯隱私的可能，更不用說是有關直接有關個人隱私的大數據，大數據到底能否成功，恐怕還要在公共利益及個人隱私的天平上繼續拔河。