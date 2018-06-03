超商雙雄殺手級冰品來了 旺季營收創高樂觀

5 月氣溫創歷史新高，超商也進入了冰品銷售旺季，為挹注旺季營運動能，統一超 (2912-TW) 7-ELEVEN 宣布 6 日起推出全台首見冰沙加珍珠的新品，而全家 (5903-TW) 則是強打季節限定啤酒口味霜淇淋，由於目前新品在網路討論聲量高，堪稱殺手級冰品，再加上鮮食銷售旺季報到，法人樂觀看待，兩大超商旺季創高可期。

統一超 CITY CAFE 珍珠撞奶上市 6 個月熱銷超過 400 萬杯，以每杯 50 元單價計算，等於單一品項就貢獻營收 2 億元。

統一超表示，由於此商品高度受到消費者歡迎，因此，乘勝追擊於 6 日起將推出全台首見冰沙加珍珠新喝法的「黑糖珍珠樂冰鯊」，首波搶先在南部地區共 700 店限定販售，預計將再掀起一波搶購熱潮。

全家則表示，夏季是「冰」家必爭之地，據食力問卷調查，超過 7 成國人透過吃冰抗暑，其中霜淇淋穩居國人最愛冰品類型前兩名，為了讓超商霜淇淋更有討論度，今年夏季首發季節新口味，攜手國內精釀啤酒龍頭金色三麥 5 日起推出季節限定「金色三麥啤酒」口味霜淇淋，為超商霜淇淋再添新話題。

隨著超商鮮食新品不斷推陳出新，再加上超商咖啡買氣熱絡，統一超今年前 4 月合併營收 786.54 億元，年增幅高達 11.08%，而全家也年增 10.32% 至 220.46 億元，均創同期新高，法人樂觀看待，隨著超商鮮食銷售維持成長動能，旺季有望見營收新高。

統一超股價日 K 線圖。