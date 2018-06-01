三大法人買超37億元 外資2天大敲多單近萬口 連7賣台積電

台股今 (1) 日在電金傳類股齊揚，指數開平走高，終場上漲 74.12 點，以 10949.08 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 23.29 億元，外資自營商買超 0.37 億元，投信買超 1.46 億元，自營商自行買超 4.53 億元，自營商避險買超 8.52 億元，合計買超 37.82 億元。外資 2 天大敲多單近萬口，減緩對電子三雄賣壓，僅台積電遭連 7 賣。

期貨部分，三大法人則是繼續同步偏多，外資加碼多單 5024 口，淨部位多單升破 4 萬口，來到 44594 口；投信回補空單 20 口，淨部位空單來到 24241 口；自營商回補空單 73 口，淨部位空單降到 2229 口，合計三大法人加碼多單 5117 口，淨部位多單為 18124 口。

外資今天買盤轉向傳產及金融股，包括中鋼、大成鋼、新纖、統一、南亞、中鴻、亞泥、遠東新等，外資買超都超過 1500 張，另外金融股部分，包括玉山金、台新金、合庫金、永豐金、中信金、元大金、國票金等也均獲外資買超。

電子股部分，面板雙虎友達及群創依然獲得外資青睞，瀚宇博、奇鋐、智易、嘉聯益也見到外資買盤湧入。

電子三雄部分，台積電遭外資連 7 賣，不過鴻海及大立光則是雙雙獲得外資買超。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50，轉為買超；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 2 天買超，轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名群創，買超張數 14577 張，第 2 名中鋼，買超張數 12952 張，第 3 名玉山金，買超張數 8360 張，第 4 名大成鋼，買超 4727 張，第 5 名新纖，買超 4718 張。

外資集中市場賣超第 1 名為錸德，賣超張數 21336 張，第 2 名亞太電，賣超 11840 張，第 3 名新光金，賣超 6318 張，第 4 名中環，賣超 4603 張，第 5 名中石化，賣超 3985 張。

法人表示，外資今天重新轉為買超，顯示日前賣超主要還是因為調整 MSCI 權重，就目前來看，雖然國際上又有貿易戰問題，但是隨著時間進入電子業旺季，資金逐漸回流電子族群，加上新台幣如果有機會維持接近 30 元兌換 1 美元的水準，預料指數要站穩萬一的難度並不高。