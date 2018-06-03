美銀美林：6月全球金融市場的表現，看這三個關鍵風險

美銀美林的 Michael Hartnett 指出，在 6 月，全球金融市場必須注意來自債市、新興市場和美國的三大風險。

在 Hartmett 看來，全球 320 兆美元的債務加上銀行的不良貸款以及全球經濟增速疲弱，很可能意味著去槓桿周期的開始。

實際上，和美國相比，在一些德國銀行中，信用違約掉期（CDS）正在迅速擴大。

圖表來源：美銀美林

第二個風險來自新興市場。在過去幾個月中，阿根廷、土耳其等新興市場國家遭遇股債匯多重利空。Hartmett 預測，如果中國出口增長率下降，投資者將預期人民幣貶值和並且恐慌情緒將向其他新興市場地區傳染。目前，市場對中國央行進一步降準的預期較為強烈。值得注意的是，4 月 17 日中國央行宣布定向降准，與此同時美元和美國 10 年期公債殖利率的上漲。因此 Hartmett 認為，如果中國央行再次下調準備金率，美元匯率將進一步上漲，給美國公司和新興市場帶來非常不利的後果。

圖表來源：Zero Hedge

第三個風險來自美國。Hartmett 認為，終結美股狂歡的一個催化劑可能是美國滯脹數據的回歸，如美國工資增長激增和就業人數疲軟。儘管五月份的「壯觀」就業數據顯示，儘管這兩種情況都不會在今天發生，但這都是美國股市的潛在威脅。同時，對「最後牛市」的最大威脅仍然是對美國股票尤其是科技股的拋售。

除了上述三個風險，如果從更宏觀的角度來看全球經濟，Hartmett 認為，資產價格在未來三到六個月如果出現劇烈變動，將會迫使聯準會在升息兩到三次後暫停這一輪升息周期。

圖表來源：美銀美林

『新聞來源／華爾街見聞』