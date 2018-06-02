〈Q3投資看這裡〉聚焦2大投資風向球 擇優布局一股兩債

時序進入第 3 季，本季最重要的莫過於 A 股入摩生效以及美國升息預期 2 大投資風向球，其中，A 股入摩生效，又以金融股受惠最大；而面對美國升息，建議可擇優布局高收益債、新興市場債。

凱基亞洲護城河基金經理人張逸敏表示，A 股納入 MSCI 新興市場指數將分 2 階段進行，6 月 A 股將有 2.5% 市值、9 月達 5% 市值納入，約佔 MSCI 新興市場指數 0.78% 權重，初期將吸引全球約 165 億美元資金流入，未來若 100% 全數納入後，將可吸引約 3600 億美元資金流入。

張逸敏表示，觀察過去台灣、印尼及南韓的入摩效應，長線而言對股市都具有正面利多，因此正面看待 A 股入摩後的中長期資金活水效應。在 A 股納入 MSCI 下，預期權重大、評價低、盈利穩定的大型股最為受益，其中看好占比最大的金融股。

不只金融股，張逸敏表示，中國政策去槓桿調結構基軸未變，近年處於內需轉型期，個別產業將有所表現，其中特別看好消費與產業升級受惠股。至於香港股市部分，近期修正後使評價更具吸引力，看好產業龍頭以及中國內需轉型類股，如金融、科技及地產類股等。

台新 MSCI 中國 ETF 經理人陳彥霓則表示，國際資金在投資新興市場股市時，主要配置的參考為 MSCI 新興市場指數，而中國也一直是 MSCI 新興市場指數的主要配置區域，這次 MSCI 半年度調整，其實 MSCI 中國指數除了新增 A 股，也有新增其他 H 股及海外掛牌 ADR，整體中國的配置佔新興市場指數也提升至 31% 以上，建議投資人欲參與中國經濟發展的前景，投資時可參考國際資金配置中國的主要指標 MSCI 中國指數，利用追蹤該指標的 ETF，一次性完整掌握中國的投資配置。

除了 A 股入摩題材，美國 6 月升息的預期也牽動全球資本市場的神經，摩根新興市場高收益債券基金經理人郭世宗表示，美國近期經濟數據頻傳捷報，聯準會最新 5 月會議記錄顯示，官員認為目前景氣前景明朗，「可能不久有必要」調升基準政策利率，而債市資金動能也同步反應市場對聯準會 6 月升息的高度預期。

郭世宗分析，一般投資級企業債因發債天期較長，利率敏感度偏高，較易受公債殖利率波動影響，眼見美國 6 月升息機率高，後續債市波動風險仍存，因應利率可望續揚，建議對固定收益有需求的投資人不妨適度佈局利率敏感度相對較低，又有利差收斂空間的債券，像是有較高票息性質的高收益債，或是具有高度經濟成長的新興市場區域債券等。