能源增產疑慮降，原物料緩步墊高

原油價格週三上漲，六個交易日以來，首度收高。報導指出 OPEC 將維持減產，至少到年底，為市場利多。近幾個交易日，因擔憂 OPEC 與俄羅斯可能決定增產，彌補委內瑞拉與伊朗的減少的產量，油價因而下跌。 新聞來源: 鉅亨網 2018-5-31

上周五 (5/25)，沙烏地阿拉伯以及俄羅斯能源部長雙雙放話準備放寬石油限產的舉動後，原油價格創一年以來最大單日跌幅。但很快的有消息指出 OPEC 將持續減產協議，至少到今年年底。對於原物料基金的投資人來說，是該低接還是避開近期的不確定性? 鉅亨基金交易平台認為原物料基金投資行情仍在。

通常原物料在弱勢美元環境下表現較為突出，根據彭博分析師自 1991 年至 2017 年的歷史資料統計，美元若平均一年表現下跌約 5% 時，黃金及原物料指數的漲勢強勁，漲幅甚至可達約為標普 500 指數的 2 倍。

4 月以來，美元受到美債殖利率走升拉抬，然而決定美元長期走勢的主要關鍵須回到整體經濟狀況以及市場避險情緒。美國與主要國家國債利差擴大，加上近期市場的不確定性，確實可能為美元帶來支持，但此趨勢能長久持續嗎? 鉅亨基金交易平台認為此屬短暫因素，有 2 個主要原因。第一，美國以外的主要央行也開始上調利率或收緊貨幣政策，縮小與美國的利差；第二，全球景氣跟隨美國腳步逐漸增溫，投資人眼光也放遠到美國以外的資產，都將壓抑美元上升的空間。

2. 全球對原物料需求強勁

原物料類股通常在景氣循環中後期表現較好，因為在此階段全球經濟環境逐步加溫，帶動消費、推動對原物料需求。其中占原物料類股比重較大的能源以及貴金屬商品，近期因為供給收緊、中國環保政策落實和開採能源有限性等因素，都為價格帶來支撐。下圖以美國商用石油庫存為例，可以看出今年庫存累積的速度較過去 5 年平均來的緩慢，顯示市場需求強勁。其餘軟性商品將進入關鍵觀察期，後續也值得持續留意。

2018 年美國商用石油庫存 (2013-2018)

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 商品價格逐步走高，有利股價表現

作為綜合商品指標的 CRB 指標，常被用作衡量商品價格的參考指標。而商品價格的走勢，也能幫助我們判斷原物料商品公司未來獲利表現。由下圖可以看出，商品價格自 2015 年觸底以來呈現上升趨勢。

商品價格與原物料公司獲利高度相關

資料來源：Bloomberg，採 CRB 商品指數以及 CRB 全球商品證券指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

一般而言原物料上游廠商，因為價格轉嫁較容易，所以在原物料商品價格上漲或在市場預期商品價格會持續上漲的期間，可以獲得較好的銷售收入和獲利，進而推升股價表現。因此在目前的市場狀況下，投資原物料產業是投資人一個理想的選擇。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

謹慎挑選原物料基金，降低單一風險才能長線參與原物料行情

過去經濟成長而通膨達到 2% 而逐步攀升時，原物料產業大部分都能有較好的表現。但同時投資人也要注意不同原物料基金差異相當大，有些偏重能源類股，有些則偏重金礦類股，而且由於原物料產業相對波動大，可以考慮產業分佈較為分散的基金。

鉅亨精選基金

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