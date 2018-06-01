勝捷企業(06090-HK)擬1870萬英鎊收購英國一物業

勝捷企業(06090-HK)公布，於2018年6月1日，買方Centurion Investments (JS VII) Ltd(公司的間接全資附屬公司)與賣方PS 121 Limited訂立有關收購物業的合約，代價為1870萬英鎊(約1.97億港元)(除增值稅、印花稅及其他收購相關成本外)。

待收購的物業為：於HM Land Registry登記位於121 Princess Street, Manchester, M1 7AG, United Kingdom，業權編號為LA57971及LA82651，名為121 Princess Street的物業以及其上樓宇或其部分樓宇的永久産權和租賃權益。

該物業為高端建築，擁有127個床位的永久業權資産，主要面向學生。於完成後，其將由COIPL全資擁有併作運營及管理集團於英國的學生宿舍資産之用而建立之Centurion Student Services (UK) Ltd以集團學生宿舍品牌dwell管理。

該物業位於皮卡迪利車站及唐人街附近的曼徹斯特市中心的核心及距離曼徹斯特大學和曼徹斯特城市大學所在的牛津路知識走廊僅幾步之遙。

於完成之同時，新澤西島附屬公司、代理商及Stephen Beech先生(為賣方的股東)就委任代理商作為該物業出租的代理訂立出租協議。

此外，COIPL已就收購事項於新加坡共和國成立一間名為Centurion Accommodation (I) Holdings Pte. Ltd.(新新加坡附屬公司)的全資附屬公司及於海峽群島澤西島成立一間名為 Centurion Investments (JS VII) Ltd(新澤西島附屬公司)的間接全資附屬公司。

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