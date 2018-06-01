商務部：2018年社會消費品零售總額預計增長10%左右

商務部6月1日消息，近日，商務部發布《2017年中國國内貿易發展回顧與展望》，對2017年國内貿易發展情況進行了回顧，對下一步趨勢進行了展望。

2017年，國内貿易保持平穩較快發展，規模穩步擴大，結構持續優化，質量和效益不斷提升。社會消費品零售總額達36.6萬億元，比上年增長10.2%，連續第14年保持兩位數增長，消費品市場規模穩居世界第二;國内貿易主要行業實現增加值10.7萬億元，首次突破10萬億元大關，佔GDP的比重約為13%，佔比僅次於製造業，成為名副其實的國民經濟大産業;網絡零售額達7.2萬億元，比上年增長32.2%，其中實物商品網絡零售額5.5萬億元，增長28%，佔社零總額比重達15%，比上年提高2.4個百分點，網絡零售市場規模繼續位居世界首位;社會物流總費用與GDP之比為14.6%，比上年下降0.3個百分點，比2013年下降3.4個百分點，連續第4年呈現回落態勢。

展望2018年，國内貿易總體將繼續呈現平穩發展勢頭，預計全年社會消費品零售總額比上年增長10%左右，網絡零售額增長30%左右，國内貿易主要行業增加值增長7%左右，消費對GDP增長的貢獻率穩定在60%以上，繼續保持經濟增長第一驅動力地位。

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