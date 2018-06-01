澳優(01717-HK)收購Ozfarm Australia餘下50%股權及Ozfarm HK42.5%股權

澳優(01717-HK)公布，於2018年6月1日(交易時段後)，買方Spring Choice Limited(為公司的直接全資附屬公司)與Joe Zhou先生及Lisa Xiang Shi女士(該等賣方)訂立買賣契據，據此，買方有條件同意按初步代價向該等賣方收購Ozfarm Australia已發行股份的50%，方式為由公司按初步代價股份價格每股10.00港元向該等賣方發行及配發1298萬股初步代價股份(相等於約1.3億港元或約2178萬澳元)。初步代價可予調整(如有)，有關調整將基於估值作出，最高上限約為5822萬澳元，相等於約3.47億港元。

根據買賣契據，買方亦有條件同意向該等賣方收購Ozfarm HK已發行股份的42.5%，代價為現金1.00港元。Ozfarm HK持有澳滋中國全部權益。

於完成後，Ozfarm Australia將由買方擁有100%權益，成為公司的間接全資附屬公司，而Ozfarm HK將由買方擁有85%權益，成為公司的間接非全資附屬公司。

Ozfarm Australia為一家於澳洲註冊成立的有限公司，主要從事嬰幼兒配方奶粉及營養品業務，經營自家品牌Oz Farm®之嬰兒、幼兒、孕婦至長者配方奶産品。Oz Farm®品牌於1998年創立，一直廣受市場認可，産品「綠色、天然、安全及優質」，當中孕婦配方奶更加是澳洲最暢銷孕婦配方奶。此外，Oz Farm® 多種産品近年屢獲澳洲乳製品工業聯會(Dairy Industry Association of Australia)頒發金獎或銀獎等殊榮。

Ozfarm HK為一家於香港註冊成立的公司，主要業務為投資控股，持有澳滋中國全部權益，而澳滋中國為一家於中國成立的公司，主要於中國從事營銷及分銷Ozfarm品牌配方奶産品業務。

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