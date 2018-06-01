紐約梅隆銀行為互聯互通Ａ股提供推出三方擔保抵押資產服務

紐約梅隆銀行（BNY Mellon）宣佈，為首家通過香港互聯互通市場提供證券擔保服務的第三方經理人，以支持中國不斷增長的跨境成交量。

國際市場對股票市場交易互聯互通機制的興趣日益增強，這項特製的解決方案擴大了投資者可買賣合規的抵押產品範圍。

自2018年6月1日起，在上海證券交易所（SSE）和深圳證券交易所（SZSE）上市的中國A股將會首次被納入MSCI指數系列，當中包括MSCI新興市場指數。

A股正式納入MSCI指數將顯著增加投資組合中對中國A股的配置。MSCI預測納入中國A股帶來的資金流入規模將高達200億美元，以追蹤中國A股市場。

紐約梅隆銀行亞太區抵押資產管理部主管Natalie Wallder表示：「紐約梅隆銀行市場部一直致力為客戶發掘增強資產流動性的機會。我們針對互聯互通機制的解決方案正好達到這目標，通過開放這些資產作為抵押品，讓銀行和經紀商現在可以通過三方抵押服務，為庫存融資開闢新渠道，同時降低融資成本。」

這個專門為互聯互通機制而推出的三方合作方案，是由紐約梅隆銀行市場部、資產服務部和紐約梅隆銀行的附屬公司Pershing整合而成，每一個部門/機構都涉及不同的投資階段。

雖然三方擔保解決方案在大部分主要市場逐漸普及，但在紐約梅隆銀行推出此嶄新方案之前，中國A股市場上並未有在這樣的服務。這是因為上交所和深交所需要對中國A股抵押管理模式進行適度調整，務使與當地的法律和市場基礎設施相適應。

紐約梅隆銀行的三方抵押服務通過香港互聯互通機制，為市場參與者在中國A股市場的資產組合配置帶來更大的靈活性。

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