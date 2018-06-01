聯想控股(03396-HK)完成H股全流通試點股份境外上市相關審批工作

聯想控股(03396-HK)公布，於本公告日，公司已完成H股「全流通」試點股份境外上市相關審批工作。公司，代表參加股東，已在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司完成就參加股東持有的參加轉換的内資股股份註銷登記手續。

公司已向聯交所上市委員會申請批準8.8億股H股上市及買賣，且有關批準已於2018年5月31日授出。

公司H股股份過戶登記處已接獲指示，且轉換H股相關股票將於2018年6月6日寄發。轉換H股已獲香港中央結算有限公司接納為合資格證券，以作寄存、結算及交收。預期轉換H股將於2018年6月7日上午九時正開始於聯交所上市。待境内參加股東完成本公告所述的境内必要程序後，其持有試點股份方可以進行買賣。

於本公告日，持有8.8億股内資股參加股東已從中國結算存置的公司内資股股東名冊内除名。公司8.8億股轉換H股股票將於2018年6月6日發行予中國結算戶口名下或境外參加股東名下，公司H股股份過戶登記處將於同日相應地對公司H股股東名冊進行登記及更新。

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