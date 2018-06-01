【華冠投顧】林驛銘:法人轉買超，台股再度站回所有均線以及10900點!

美股昨晚四大指數全數收跌，台股今龍頭權值回穩，指數開紅震盪走高，收盤漲 74 點，以 10949 作收，站上 10900 點，也收復所有均線，成交量 1364 億元，價漲量縮格局，周線漲 6 點。

台股今不畏美股大跌 251 點一路震盪走高，重新站上 10900 點整數關卡之上，表現抗跌。晶圓代工龍頭台積電 (2330)收平盤 224 元；系統組裝代工服務大廠鴻海 (2317) 來到 86.6 元，上漲 1.06%；蘋果光學鏡頭供應商大立光 (3008) 來到 4245 元，上漲 3.54%。盤面熱門題材焦點: 生醫族群也因基期較低，今展開攻勢，寶齡富 (1760)，美時(1795) 漲停。進入炎熱夏季，電價調漲，帶動 LED 節能族群走揚包括東貝 (2499)，宏齊(6168)，華興(6164)，榮創(3437)，光磊(2340)。還有 NCC(國家通訊委員會) 公告「我國 5G 頻譜整備規劃」公開諮詢文件，由於網通廠早已積極備戰 5G，智易 (3596)，光環 (3234)，華星光(4979) 漲停，智邦 (2345) 大漲。其它強勢股方面: 錸德 (2349) 中國大陸廣設監視器，儲存需求大增，股價再大漲 5.85%。先進光 (3362)深耕車用鏡頭多年，下半年效應可望顯現，配合產業旺季來臨，股價漲 8.4%。至於之前強勢族群被動元件，矽晶圓，以及 MOSFET 等漲多休息，漲跌互見。

台股利空不跌，法人回補轉買，外資買超 23 億元，期貨市場增加 5024 口多單，連續 2 日增加，籌碼對台股下周續漲有利，操作建議: 拉回找買點，