【華冠投顧】武傑電台: 下週台股多頭即將…再來一次!

◆ 再來一次

雖然昨晚歐美股市還是『歐債風暴』重挫，但是亞股提前止穩轉強。早盤台股小漲 + 7 點開出，在內資買盤持續延燒下；加權指數震盪走，收盤上漲 + 74 點作收，收在 10949 點，成交量 1364 億。

國際股市果然昨天在一日強彈後，又全面拉回，歐股甚至還是破底的表現。不過，今天亞股卻已經提前出現轉強表現，台股立即回補空方缺口。這星期雖然因為『歐債風暴』影響，讓台股沒有『離開地球表面』，進入多方攻擊結構。但是從結構來看，內資主導 otc 指數已經提前來創高；只是受到外資提款影響，盤勢又多洗了一次。因此對多頭而言，就有非漲不可的壓力；所以展望下星期… 雖然本周沒有『離開地球表面』，但下星期可望 1234…『再來一次』!!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，而五月贈送的復仇者聯盟資料中，好股不寂寞，一檔接一檔接棒演出，其中 2481 強茂、5469 瀚宇博、3596 智易、2027 大成鋼、8936 國統、6168 宏齊… 等好股，都是五月份表現亮眼的個股，有拿到賺到的朋友們，武傑也在此恭喜您，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4912 聯德 KY、1795 美時、3596 智易、2481 強茂、2027 大成鋼、5309 系統電、3362 先進光… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4609 唐鋒、2444 友旺、4803VHQ-KY、6284 佳邦、6207 雷科… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估