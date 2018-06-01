【日盛投顧】月線與季線黃金交叉 中線多方轉強

◆盤勢分析

1. 週五台股在 2330 台積電、3008 大立光以及 1301 台塑、1303 南亞、與部分金融股上漲帶動下，指數終場上漲 74.12 點，以 10949.08 點作收，漲幅為 0.68%，成交量 1364.82 億元。

2. 台股近期受到中美貿易戰再度升溫以及義大利政局動盪等利空影響，指數呈現較大震盪，但從技術面看，台股回檔守穩月線，且轉強過程站回季線，季線與月線呈現黃金交叉，週五指數亦站回到五日均線之上，走勢仍屬強勢，後續觀察 11100 點附近到套牢反壓區能否突破。

3. 三大法人合計買超 38.21 超億元：外資 + 23.67 億元、投信 + 1.47 億元、自營商 + 13.07 億元。

傳產留意生技、化纖 電子以光學鏡頭、二極體、網通較強

1. 電子類股指數站回到年線之上，且低檔月線在回檔過程中皆未跌破，走勢轉強，其中櫃買電子類股維持沿五日均線走高態勢，顯示資金仍偏好中小型業績股，亦為操作與選股方向。其中被動元件近期震盪加大，MOSFET 相關個股如 6435 大中、5299 杰力、8261 富鼎、3317 尼克森沿五日均線走強，光學鏡頭 3008 大立光獲得外資調高評等，股價走高，帶動業績維持強勢的 3406 玉晶光走高，其他如產能倍增的 3362 先進光亦維持強勢。LED 在 3D 感測轉熱下，2448 晶電走強帶動 2499 東貝、6168 宏齊等轉強。IC 設計 2454 聯發科即將進入旺季，股價走強，3443 創意週五除息並當日完成填息；3545 敦泰受惠急單，低檔轉強、4947 昂寶 - KY 在手機快充變標配下，股價帶量創高。下游組裝在 6 月 5 日~ 9 日 COMPUTEX 展帶動下，包括 2382 廣達、2362 藍天、2357 華碩等轉強。蘋果開發者大會 (WWDC) 將於 6 月 4 日到 8 日舉行，每年 WWDC 大會都會提到的內容包括 iOS、macOS、watchOS 和 tvOS 等系統更新，相關概念股包括 2317 鴻海、2439 美律、2382 廣達、6153 嘉聯益、3376 新日興、3189 景碩、6121 新普、2474 可成、3211 順達等，可留意股價表現。二極體在國際大廠產能轉向車用市場，3C 消費缺口擴大，2481 強茂、5425 台半、5305 敦南等走強。受惠於光通訊市場回溫以及 5G 題材轉熱，3234 光環、4979 華星光漲停、相關網通股 3596 智易、2345 智邦等亦走強。

2. 傳產以鋼鐵、化纖與生技表現較佳，其中鋼鐵在熱軋供需改善下帶動 2014 中鴻走高，2027 大成鋼受惠於子公司 8415 大國鋼在美國設立子公司帶動，雙雙走強。化纖 1402 遠東新受惠於棉價上揚以及世足賽題材，股價走高，1476 儒鴻在機能性布料占比提升以及世足賽有望帶動需求下，維持多頭型態。1409 新纖受惠於 PET、工程塑膠以及化纖事業三動力拉升，股價創波段新高。生技 1795 美時三大產線陸續取得藥證上市，股價漲停，4174 浩鼎新藥獲得美國 FDA 一 / 二期臨床試驗申請，股價轉強，4162 智擎與法商合作有望打入中國大陸市場，6497 亞獅康開發中新藥數據正面，美國 ADR 股價上揚，激勵股價低檔轉強。

3. 金融股近期為穩盤重心，但在 MSCI 季度調整中成為重災區，包括 2892 第一金、2886 兆豐金、2888 新光金、2801 彰銀與 2891 中信金等皆逢外資賣壓，但周五股價止穩轉強，多方指標股可觀察 2886 兆豐金、2892 第一金、2891 中信金、2883 開發金等。