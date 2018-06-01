羅尤美：義大利政局添亂流 黑天鵝風險仍偏低

過去一週牽動全球金融市場走勢震盪的關鍵因素莫過義大利。富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，義大利總統馬塔雷拉於 5/28 否決疑歐派學者薩沃納 (Paolo Savona) 出任經濟部長，轉向任命前國際貨幣基金官員柯達雷利 (Carlo Cottarelli) 擔任過渡時期總理，籌備選舉及 2019 年預算案，但組閣失敗的五星運動黨及聯盟黨表示將動員 6/2 民眾示威抗議，投資人擔心義大利下次選舉可能意味對其歐元區成員國地位的公投，重燃歐元區瓦解的擔憂，導致全球投資人風險意識上升。

所幸事隔幾日，媒體報導五星運動黨與聯盟黨重啟談判，希望尋找新的經濟部長人選共組聯合政府、降低重新舉行大選的機率，加以義大利順利標售長天期公債，甚至吸引超額資金認購，市場信心獲得提振，帶動義大利與全球金融市場反彈。

羅尤美表示，義大利新政府能否順利組成或最終仍將付諸選民重啟大選仍在未定之天，市場消息將持續牽動投資人敏感神經，惟短線因政治口水引發的恐慌性賣壓實已過度，雖然民粹政府確實是市場最不樂見的情境，但過去一年五星運動黨與聯盟黨對於歐盟的言論其實有些軟化，且對照至其他國家也可觀察到，希臘及葡萄牙的民粹主義政府也能跟歐盟進行有效的合作。

羅尤美指出，五星運動黨黨魁迪馬尤 (Di Maio) 近日表示，從未想過退出歐元區，加上義大利擁有穩固的憲政及法治體系，賦予總統在確保義大利政府履行國際承諾的巨大權力，義大利現行的憲法並不允許該國就歐元或歐盟成員國身分來進行公民投票，且目前聯盟黨及五星運動黨也不可能在議會中擁有修憲所必要有的的四分之三多數，降低義大利退出歐元區的風險。

以基本面觀察，雖然政府負債佔 GDP 比重有擴增的趨勢，惟財政赤字狀況已有明顯縮減，經常帳餘額甚至由赤字轉為盈餘，義大利經濟體質相較過去歐債危機時期有所改善，預期短線政治紛擾不致演變成最極端的悲觀情境。西班牙首相拉霍伊也將面臨國會不信任投票，但這主要是執政黨涉及貪腐案造成的政治風波，與義大利狀況截然不同，評估近期市場擔憂西義兩國政治局勢發展可能演變為驚擾金融市場的兩隻黑天鵝的機率應相對偏低。