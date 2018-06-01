每日1美元學費 沃爾瑪砸重金留人才

為了減少員工流失率和提升員工待遇，批評而推出的最新福利，全美最大僱主、零售巨擘沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 將推出新福利資助員工大學學費。沃爾瑪目前已有給付高中學歷的福利措施。

沃爾瑪週三 (30 日) 發布申明，旗下 150 萬員工可在 3 所非營利大專院校以每日 1 美元的學費就讀商業或供應鏈管理科系。沃爾瑪將補貼學費、書籍、和費用，並為申請和註冊流程提供支持。

沃爾瑪高曾預估，多達 68,000 名員工可享此福利。沃爾瑪美國人力創新副總裁 Drew Holler 在接受採訪時提道，「我們公司很多員工都沒有機會獲得學位，我們強烈地認為這會改善他們的生活，並幫助我們開展更好的業績」。

沃爾瑪拒絕透露潛在成本。

據一間協助企業的教育福利 Guild Education 的數據顯示，這樣的計劃花費估達每人每年 6000 美元至 10,000 美元不等。而沃爾瑪並不是唯一敢砸成本的企業，咖啡連鎖店星巴克 Starbucks (SBUX-US) 之前也宣布將給付員工全額學費。

今年初，沃爾瑪將小時工的起薪提高至每小時 11 美元 (約台幣 330 元)，擴大了產假和育兒假政策，並增加了領養福利等。

據了解，3 所被選中的大學為佛羅里達大學 (U of Florida)、加州布蘭德曼大學 (Brandman) 或內布拉斯加州的貝爾維尤 (Bellevue) 大學。沃爾瑪稱，這 3 所大學最能給予彈性的上課時間，在其他方面也符合公司的需求。

沃爾瑪慷慨的提道，企業給付學費的員工不受捆綁，補助中及獲得學位後無須留任於沃爾瑪。