喜憂參半：義大利「反建制」政黨組閣成功 新財長也持歐元懷疑論

在上周日義大利總統馬塔雷拉否決歐元懷疑論的財長提名人選，導致義大利「反建制」政黨組閣失敗，並引爆國際金融市場動盪的五天後，義大利政府組閣事宜終現曙光。

5 月 31 日（當地周四晚間），據新華社援引義大利總統府發言人稱，曾被總統授權組建技術性政府的經濟學家科塔雷利（Carlo Cottarelli）宣布退出，為政治黨派重新嘗試組閣鋪平道路。

義大利支持率最高的第一大黨、民粹主義的五星運動黨，和極右翼的北方聯盟黨隨後發表聯合聲明，稱已經達成組閣協議。

此前沒有從政經驗的法學教授孔特（Giuseppe Conte）重新被提名為總理，五星運動黨首麥歐（Luigi Di Maio）將被任命為經濟發展部長兼副總理，北方聯盟黨首薩爾維（Matteo Salvini）將擔任內政部長兼副總理，前歐盟事務部長米拉內西（Enzo Moavero Milanesi）將擔任外長。

路透社和義大利安莎通訊社的消息稱，義大利總統已經重新授權法學教授孔特組閣，他與內閣部長們將在當地時間周五中午 11 點宣誓就職，孔特下一個「大考」是下周初面臨議會的信任投票。

市場最關心的兩個重要內閣職位提名人選也基本落定。

被外媒稱為「名不見經傳」的義大利國家行政學院院長、羅馬第二大學政治經濟學教授特里亞（Giovanni Tria）將擔任財長。被總統否決的前財長提名人、持歐元懷疑論的經濟學家薩沃納（Paolo Savona）可能擔任義大利的歐盟事務部長，但候任總理孔特尚未宣布對他的任命事宜。

（上圖為候任義大利財長特里亞）

路透社指出，現年 69 歲的候任財長特里亞雖也批評歐盟的經濟結構，但不像 82 歲的薩沃納想要著手退出歐元區。特里亞像很多主流經濟學家一樣，批評德國持續獲得大額的經常帳戶盈餘。他認為這比大額赤字問題更嚴重，因此建議改變歐盟的財政規則，允許公共投資幫助增長。

彭博社分析稱，義大利若最早在夏季重新大選，被市場普遍視為對歐元區成員國身份的一次公投，本周前期一度令人極為不安。但組閣成功將避免重新大選，對義大利和歐洲金融市場來說都是不錯的解決方案。

風險情緒回潮，義大利富時 MIB 股指大盤和銀行股板塊周四一度轉漲，兩年期義大利與德國公債利差在美股時段進一步下跌 40 個基點，歐元兌美元漲近 0.3%，接近 1.17 關口。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge 和谷歌財經）

但《華爾街日報》稱，義大利組閣成功只是結束了此前五天的政治鬧劇，以及 3 月 4 日大選形成「懸浮議會」以來的僵局，歐元區第三大經濟體還是會產生一個持歐元懷疑論的政府。彭博社也認為，薩沃納若真擔任歐盟事務部長，說明義大利還是可能在債務和赤字問題上與歐盟不和。

雖然義大利政治危機暫時平息，全球金融市場從周三起逐漸平靜，兩年期義大利公債殖利率從周二的近五年新高 2.73% 回落至 1.044%，義大利公債拍賣也勉強過關，但金融部落格 Zerohedge 警告稱，新任財長特里亞總體還算是歐元懷疑論者，提倡用各國財政政策的靈活性，來彌補歐盟財政規則的刻板，代表義大利新一年的財政預算可能會過度膨脹，現在急着「抄底」義大利公債和銀行股為時過早。

（上圖來自財經媒體 CNBC）