股價創歷史新低 德銀無奈發聲明：我們財務很健康

德銀再遭重創，這一次是因為一年前的一份聯準會報告，盤後德銀 CEO 很無奈地發布了一份長篇聲明加以解釋。

周四，德銀股價重挫 7.2% 至 9.16 歐元，創下歷史新低。

（圖片來自 zerohedge）

市場收盤後，德國法蘭克福當地時間晚 8 點，德銀新任 CEO Christian Sewing 發布聲明表示，德銀（Deutsche Bank AG）母公司德意志銀行集團（Deutsche Bank Group）的財務非常健康，資本狀況良好，流動性儲備充足，並一再強調德銀財務穩定無需擔憂。

聲明還表示，德銀一直都在對自身問題進行修復，以加強其內部管控環境和基礎建設，緩解公司內部和監管部門的擔憂。目前德銀正在高度集中精力解決其美國子公司的問題，未來也將繼續努力。

針對聯準會一年前報告所指出的業務問題，Christian Sewing 還在聲明中表示，德銀所有的美國分公司都擁有強勁的資產負債表，這和提交的監管文件中提到的一樣。美國的三家分公司在德銀總資產負債表中的占比不到 10%。同時也強調德銀非常重視美國市場，也對其在美國的業務非常關切。

此前，在那份一年前的報告中，聯準會把德意志銀行在美業務歸為「困境」一類， 這是聯準會採用的最低標準。

另外，英國《金融時報》周四還引用知情人士消息稱，德意志銀行美國部門已經被列入聯邦存款保險公司的「問題銀行」名單，即那些存在危及到其金融生存的弱點的銀行。

美國監管機構今年 3 月曾警告德銀，必須緊急地解決過去幾年聯準會所指出的問題。去年，德銀因外匯交易監管不力，以及「沃爾克規則」合規項目存在缺陷，遭聯準會重罰 1.57 億美元。

德銀過去三年連續虧損，4 月又遭受人事巨震。臨危受命的 CEO Christian Sewing 正試圖恢復銀行盈利，調整德銀投行部門的「營收、成本和資本結構」 ，並減少向美國市場業務的傾斜，而將重心轉移到德國和歐洲市場。

過去三年，在上任 CEO John Cryan 任職期間，德銀股價下跌 60%。在 2016 年參加聯準會壓力測試的 33 家銀行中，只有德意志銀行和桑坦德銀行的美國部門不及格。

在過去 8 年，德銀已經進行 3 次融資，共籌集近 270 億歐元，儘管伴隨著數輪裁員，利潤也沒有成功扭轉。

4 月德銀公布的一季報顯示，受匯率波動及投行部門營收下降影響，德銀當季凈營收 69.8 億歐元，低於市場預期 72.7 億歐元。當季股票業務營收年增率下降 21%；投行業務營收年增率下降 13%；環球交易銀行營收年增率下降 12%；私人及商業銀行業務營收年增率下降 2%；資產管理規模出現 80 億歐元凈流出。