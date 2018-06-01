聯準會認為德銀在美業務陷入「困境」 收盤價創歷史新低

摘要：據華爾街日報，聯準會認為德意志銀行的美國業務存在問題，聯準會的這份評估大約在一年前做出，此前一直未公開。在德上市的德意志銀行（DBK）下跌 7.2%，刷新收盤至 9.16 歐元，創 1992 年以來最低。

據華爾街日報，聯準會認為德意志銀行的美國業務存在問題，聯準會的這份評估大約在一年前做出，此前一直未公開。周四在德國法蘭克福上市的德意志銀行（DBK）下跌 7.2%，刷新收盤至 9.16 歐元，創 1992 年以來最低。

周四早盤，在美上市德意志銀行（DB）下跌 7.7%，盤中最低觸及 10.57 美元，逼近 2016 年 9 月創下的盤中紀錄低點 9.98 美元。

聯準會把德意志銀行在美業務歸為「困境」一類， 這是聯準會採用的最低標準。英國《金融時報》周四還引用知情人士消息稱，德意志銀行美國部門已經被列入聯邦存款保險公司的「問題銀行」名單，即那些存在危及到其金融生存的弱點的銀行。

德意志銀行的一位發言人在聲明中說，「根據我們的政策，我們不會對具體的監管反饋做出評價。」 聲明稱，「德意志銀行集團的母公司資本充足，並擁有大量的流動性儲備。」

美國監管機構今年 3 月曾警告德銀，必須緊急地解決過去幾年聯準會所指出的問題。去年，德銀因外匯交易監管不力，以及「沃爾克規則」合規項目存在缺陷，遭聯準會重罰 1.57 億美元。

德銀過去三年連續虧損，4 月又遭受人事巨震。臨危受命的 CEO Christian Sewing 正試圖恢復銀行盈利，調整德銀投行部門的「營收、成本和資本結構」 ，並減少向美國市場業務的傾斜，而將重心轉移到德國和歐洲市場。

過去三年，在上任 CEO John Cryan 任職期間，德銀股價下跌 60%。在 2016 年參加聯準會壓力測試的 33 家銀行中，只有德意志銀行和桑坦德銀行的美國部門不及格。

在過去 8 年，德銀已經進行 3 次融資，共籌集近 270 億歐元，儘管伴隨著數輪裁員，利潤也沒有成功扭轉。

4 月德銀公布的一季報顯示，受匯率波動及投行部門營收下降影響，德銀當季凈營收 69.8 億歐元，低於市場預期 72.7 億歐元。當季股票業務營收年增率下降 21%；投行業務營收年增率下降 13%；環球交易銀行營收年增率下降 12%；私人及商業銀行業務營收年增率下降 2%；資產管理規模出現 80 億歐元凈流出。

德銀股價今年截止目前已經下跌 42%。