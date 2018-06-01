軟銀向出行領域再出手：22.5億美元投資通用汽車自動駕駛業務

「史上最牛 VC」軟銀願景基金 (Vision Fund) 再次向出行領域出手，這一次投資標的是通用汽車的自動駕駛業務。

5 月 31 日，通用汽車宣布，軟銀願景基金將對通用旗下的自動駕駛汽車初創公司 GM Cruise Holdings（下文簡稱通用 Cruise）投資 22.5 億美元。如果軟銀的投資敲定，通用汽車也將對 Cruise 投資 11 億美元。

此輪投資完成後，願景基金將獲得通用 Cruise 19.6% 的股權。據介紹，願景基金投資將分兩批進行，第一筆注資資金為 9 億美元，當 Cruise 完成自動駕駛汽車商業化部署準備時，願景基金會完成第二筆 13.5 億美元的注資。

軟銀投資顧問管理合夥人 Michael Ronen 表示：「在打造全自動駕駛汽車方面，通用汽車取得了顯著進展，最終將極大地減少車禍、尾氣排放和交通堵塞情況。」通用汽車預計，隨著願景基金資金的注入，其自動駕駛汽車有望在 2019 年實現規模商業化。

軟銀投資通用汽車消息發布後，通用汽車盤前股價大漲逾 11%。

軟銀構建「出行帝國」聚焦自動駕駛

軟銀集團總裁孫正義被媒體稱為「全球最激進共享出行服務投資者」，有知情人士稱，孫正義希望建立一個鎖定重要市場的全球打車公司網路，或許能夠在未來 20 年或 30 年控制汽車車隊，協助掌控人們的出行方式。

近年來，孫正義和他創立的軟銀願景基金「馬不停蹄」地將全球各大打車平台收入麾下。截至目前，軟銀已成為 Uber、滴滴出行、印度 Ola、東南亞 Grab、巴西 99Taxis、歐洲 Taxify、中東 Careem 等多家共享出行平台的股東，對這些公司的投資金額累計超過 200 億美元。

在構建出行帝國的過程中，自動駕駛技術越來越受到軟銀的重視，去年 8 月，孫正義在一場新聞發布會上公開表示，共享出行領域的服務將會在共享經濟和自動駕駛領域中占據更為重要的戰略地位。

去年 7 月，軟銀聯合通用汽車、寶馬、豐田等公司，對美國自動駕駛汽車創業公司 Nauto 進行了 1.59 億美元的投資，該公司專注自動駕駛數據收集與相關軟體的研發。去年 10 月，軟銀又帶領向美國地圖服務提供商 Mapbox 投資了 1.64 億美元，該公司主要為自動駕駛汽車提供導航服務。

除了對外投資布局，軟銀自己也在培育自動駕駛研發團隊，2016 年 4 月，由軟銀集團和 Advanced Smart Mobility 聯合成立了 SB Drive 公司，專注研發自動駕駛公共汽車。日本時事通訊社今年 1 月報導稱，軟銀在東京丸之內大街進行了自動駕駛巴士的道路實測。用以測試的自動駕駛巴士最多可搭載 15 人，運行時速約 5km/H。