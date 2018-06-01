〈2018世足賽〉從歷史經驗來看 現在是市場保持冷靜的時刻

再過兩周，令人狂熱的世足賽將揭開序幕，但對於市場投資人來說，從以往歷史經驗來看， 市場的波動可能遠比不上球場賽事來得精彩。

今年世足賽將於 6 月 15 日至 7 月 15 日在俄羅斯舉行，將有來自 32 個國家的球隊與賽，但從過去世足賽期間的股市波動率來看，投資人可能不用對股市寄望太深，因為「夏季市場平靜無波」恐怕還會重演。

作為人類最受歡迎的運動，四年一度的世足賽杯是全球大事之一 ，理論上世足賽足以吸引交易員的注意力，使得市場表現黯然失色。

安聯全球投資（倫敦）的債券交易員 Greg Saichin 表示，沒有什麼比世足賽更能讓人徹底分散注意力的，並直言希望波動率能下降，好能世足賽期間分神關注賽事 。

事實上，根據彭博社的分析，在過去五屆世足賽中，有四次出現市場波動率在 6 月份下滑，僅有 2002 年由日、韓兩國聯合主辦世足賽時，波動率明顯上升。尤其當比賽在歐洲舉行時，波動率下降幅度更大，若賽事剛好在繁忙的交易時段內，市場波動更是平靜。

過去五屆世足賽中，有四次市場波動率在 6 月份下滑。

波動率起伏平緩，這意味著交易員可能無法在賽事期間專注於交易上，不過，好消息是大多數世足賽國家來自近期市場動盪的歐洲和新興國家，意味著近期忙於應付市場動盪的交易員，可能可以稍微分心看賽事。