軟銀確定出售全部21% Flipkart持股給沃爾瑪

軟銀 (9984-JP) 已確認將其 Flipkart 的全部 21% 股權出售給沃爾瑪 (WMT-US)，為這個全球最大零售鉅子收購印度最大網上零售商 77% 股權做出最後貢獻。

一位軟銀發言人在聲明中表示：「軟銀確認將 Flipkart 全部股份出售給沃爾瑪。」

軟銀透過 Vision 基金向 Flipkart 投資近 25 億美元，預計投資近 40 億美元。

軟銀早前曾在討論中繼續投資於 Flipkart，並由於與短期資本收益有關的稅務問題而延遲出售。Vision 基金在澤西島註冊，澤西島與印度沒有稅收協定。此外，由於 Flipkart 的估值預期會增加，軟銀原本也有意維持持股。

接近這家日本投資公司的消息人士表示，它最終決定對 Flipkart 及其餘的投資者如騰訊、微軟和聯合創始人 Binny Bansal 做出最好的決定。即使軟銀沒有出售其股份，沃爾瑪也有可能對 Flipkart 新增投資 30 億美元，這將稀釋既有投資者的股權。Flipkart 也正在談判引入谷歌母公司 Alphabet 作為投資者。

本月稍早，沃爾瑪宣布將以約 160 億美元收購 Flipkart 77% 的股份。預計將有 140 億美元用於收購 Flipkart 的一些最大股東的持股，如紐約投資公司 Tiger Global 和南非媒體巨頭 Naspers 的股票，另外約 20 億美元將投資於該公司。目前持有 20% 股權的 Tiger Global 預計在交易結束後持股 5%。