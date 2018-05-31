【華冠投顧】多頭行情關鍵看明天

◆盤勢分析

焦點個股：2492 華新科、2327 國巨、2349 錸德、2456 奇力新

振鴻觀察股：2332 友訊、3189 景碩、3661 世芯 - KY、2362 藍天

加權指數今天收 10874 漲 53 點，量能上升至 2371 億，今日量能大增主要是因為尾盤 MSCI 季度調整，所以大家別被嚇到了以為發生甚麼事，而昨天盤中跌破 10819 多頭結構已成事實，幸好是尾盤並沒有收破，但昨天也說，週四週五將會是關鍵，只要這邊能守住止穩，多頭都還有機會，今天大盤收漲站回月季線是好事，但短線危機尚未解除，從 30 分 K 來看，接下來能否在短線重新走出多頭浪相當關鍵，若失敗往下攻擊，對短線多方氣勢會有很大的影響。

從指標觀察，KD 的 %K 已經有跌破 50 的狀況，明天大概要大漲才能扭轉劣勢，關鍵就先看好 %D 能否守住吧，不然從指標還看相當不利多頭發展。且小時線 MACD 自 05/07 以來首次跌破零軸，這也是短線不利多頭的部分。

從資券狀況來看，昨天外資大賣百億，本來期待可以洗出一些融資，但融資也增加近 8 億，這是比較不樂見的狀況代表昨天大跌時的籌碼都被融資接走，這會是接下來行情的隱憂，由於小時線多頭結構被破壞，加上今天大主流被動元件也修正，建議投資人近期輕倉短打為主，若盤勢不如預期，請記的嚴守出場條件與停損。

回到台股的部分，今日大盤雖然是漲盤，但是被動元件領頭羊 2327 國巨大跌 8% 收最低、2478 大毅也收跌 8%、3026 禾伸堂跌 7%、3090 日電貿跌 5%。連漲一週的 mosfet 概念股今天也出現休息，矽晶圓也是漲跌互見，有接棒跡象的則是二極體的 5425 台半、2434 統懋，與光學股 3362 先進光、4976 佳凌。主流股休息不是壞事，只要這段時間盤可以撐住，等主流股走出有利進場的型態就會是下一波獲利的機會。

缺水概念股則是再度有表現，8936 國統漲 5%、1737 台鹽漲 4%，棉花漲價受惠股 1440 南紡則是續漲。個股方面本週日振鴻即將發佈新的選股週報

【壓軸集破量選股週報】第四集標的：

【2332 友訊】截至今天目前已經漲超過 20%

【壓軸集破量】是振鴻獨特的選股技巧

【壓軸集破量選股周報】

週報的標的都是籌碼集中，技術面符合起漲結構，風險空間小的標的

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

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