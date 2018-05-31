【華冠投顧】賴昇楷: 被動元件殺很兇、OTC指數震很大 內資出貨? 甩轎?

焦點個股: 2492 華新科、5299 杰立、3016 嘉晶、3532 台勝科、3406 玉晶光

昨夜美股大漲，將前天 "義大利政治動盪利空" 跌幅連本帶利討回來，今日台股隨之反彈，但觀察盤中的預估量降幅有限且權值股相對疲弱，暗示還有外資因台幣貶值而調節的賣壓（通常大盤要先見量極縮才算正式止穩），也導致今天大盤高點止步於五日線與十日線之前，終場 + 53 點收復季線，成交量則因最後一盤 MSCI 季度調整爆出近 2400 億的超級大量。

今天 OTC 指數領先大盤創今年新高，但讓市場比較擔心的是爆量留長上影線，不免懷疑是否內資利用假突破來真出貨，從盤面幾個現象研判這樣的機率並不高：(1)通常拉高出貨會發生在市場夠激情的時候，這樣才具備狂熱追價的買盤，然而台股近半個月以來的氛圍沒多好，大盤限縮在 200 點的空間內來回震盪，OTC 指數即使較強也僅是緩步墊高，更何況昨天市場才剛經歷過國際股市全面大跌的震撼教育，都還驚魂未定，怎可能轉為積極追進；(2)今天 OTC 指數會從高檔壓回，主因是內資控盤神主牌「被動元件」族群 (尤其是三巨頭 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂) 出現急殺，帶動近期各強勢族群如矽晶圓 (6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、3016 嘉晶…)、光學鏡頭(3406 玉晶光、3504 揚明光…)、MOSFET (5299 杰立、8261 富鼎、6435 大中…) 跟著倒頭栽，然而這些族群普遍都屬創高後的壓回，先前既沒有盤頭，今天也鮮少爆巨量，更有甚者還在分盤交易關禁閉，主力在這種時機用這種方式出貨，豈非搬石頭砸自己的腳？

細看今天強勢族群的回檔，盤中的共同特色是下殺振幅很大、下殺速度很快，日Ｋ棒的共同特色則是價普遍創高、量普遍沒創高，這些特色說明今天賣出的籌碼幾乎都賣在波段高點，由於通通都是賺錢的，砍起來不太在乎價格使得下殺速度相當快，這種不計價的賣法，沒賣幾張就會破壞價格，實非主力出貨的慣常方式，而是散戶獲利入袋的賣法，因此以刻意甩轎的機率較大，如果今天 OTC 指數爆了大量留上影線，未來幾日卻跌不破五日線，甚至量縮就能再創新高，就可確認今日只是洗盤甩轎，連帶也就可以判斷距離上攻「萬一」的時間點已經接近了。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。