交通銀行(03328-HK)擬斥不超80億元於上海設立資管公司

交通銀行(03328-HK)公布，經該行2018年5月31日召開的第八屆董事會第十六次會議審議批準，該行擬出資不超過人民幣80億元，在上海投資設立全資子公司交銀資産管理有限公司。

交銀資管註冊資本擬為不超過人民幣80億元，註冊地在上海，該行持股比例為100%。交銀資管的經營範圍計劃為「接受投資者委託，對受託的投資者財産進行投資和管理的金融服務」，最終經營範圍將以監管部門審批為準。

交銀資管將依照《中華人民共和國公司法》、《商業銀行公司治理指引》及有關公司治理規則的相關規定，設立完善的公司治理架構，作為該行所屬一級子公司管理。

公告稱，本次投資的資金來源為該行自有資金。本次投資是該行適應内外部經濟金融環境變化，努力提升市場競爭力的客觀需要。有利於該行在資管領域新的監管政策和市場環境下，強化風險管控和風險隔離，實現對資管業務的專業化運營和管理；有利於提升對該行客戶的綜合金融服務水準，增強該行服務實體經濟、價值創造和整體抗風險能力。

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