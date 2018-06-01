A股入摩權重降 騰訊(00700-HK)ADR仍可重上400元關

美股收跌，在ADR交易的港股升跌不一，港股ADR指數收報30508點，升39點。
A股納入MSCI中國指數後，預計權重下降最大的海外中資股包括騰訊控股(00700-HK)和阿里巴巴。騰訊控股ADR重上400元關，收報400.55元，較港收市升1.35元。港交所(00388-HK)特別獨立戶口急升60%，反映市場為入摩做準備，港交所ADR收報258.84元，較港收市升5.04元。
其他藍籌方面，匯豐控股(00005-HK)ADR收報75.89元，較港收市跌0.06元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.85元，較港收市跌0.05元。
油股靠穩，中石油(00857-HK)ADR收報6.52元，較港收市升0.03元；中海油(00883-HK)ADR收報13.27元，較港收市升0.07元；中石化(00386-HK)ADR收報7.64元，較港收市跌0.03元。
中移動(00941-HK)ADR收報70.47元，較港收市升0.47元；聯通(00762-HK)ADR收報10.66元，無升跌；中電信(00728-HK)ADR收報3.65元，較港收市跌0.01元。
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