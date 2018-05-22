美國財富500強榜單：沃爾瑪連續六年居首 蘋果最賺錢

台北時間 5 月 21 日晚間，《財富》發布了最新一期的美國 500 強排行榜。沃爾瑪連續第六年蟬聯榜首，蘋果公司排在第四位，但它是 500 強中最賺錢的公司，亞馬遜首次進入前 10。

今年的《財富》美國 500 強依然根據營收由高到低排行。榜上全部 500 家公司總收入達 12.81 兆美元，總量和增速都超越了去年。

從榜單來看，前十名依次為沃爾瑪、埃克森美孚、波克夏海瑟威、蘋果、聯合健康集團 (UnitedHealth)、Mckesson、CVS Health、亞馬遜、AT&T、通用汽車。

連鎖零售巨頭沃爾瑪已經連續第六年高居榜首，今年總營收達 5003.43 億美元，是排名第二的石油天然氣巨頭埃克森美孚的兩倍多，後者的營收為 2443.63 億美元。

蘋果公司以其 2292.34 億美元的營收排在第四位，不過在科技公司中位列最高。同時，它也是 500 強中最賺錢的公司，盈利 483.51 億美元。

此外，電商巨頭亞馬遜以其 1778.66 億美元的營收排在第八位，也是亞馬遜首次進入《財富》美國 500 強榜單的前十。從 12 位躍升至第八位的亞馬遜收入增幅遠超其它前十強的公司，達到了 30.8 的增長。

以下是美國財富 500 強排行榜前 22 位：

此外，從盈利能力來看，除蘋果穩居榜首之外，波克夏海瑟威上升一名位居第二，利潤大漲 86.7%，突破 449 億美元，威瑞森電信大幅上升至第三，利潤達到 301.01 億。

在最賺錢的前 10 家公司中，科技和金融行業公司占據 8 家。

以下是美國財富 500 強排行榜最賺錢公司前 22 位：

分行業來看，天然氣和電力行業匯集了最多的美國 500 強公司，達到 22 家。

以下是美國財富 500 強排行榜上榜公司最多的前 22 行業：