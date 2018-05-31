【異動股】啤酒股拉升走強 重慶啤酒(600132-CN)漲近6%

臨近午盤，啤酒股再度拉升走強。截止發稿，重慶啤酒(600132-CN)漲5.71%報32.95元，珠江啤酒(002461-CN)漲3.85%報7.29元，燕京啤酒(000729-CN)漲2.37%報8.65元，惠泉啤酒(600573-CN)漲逾2%，蘭州黃河(-CN)、西藏發展(000752-CN)、青島啤酒(600600-CN)等漲逾1%。

消息面上，6月14日，俄羅斯世界杯即將開幕，除了世界杯的影響以外，啤酒的行業景氣度也在持續向上。

國金證券分析認為，啤酒行業基本面2016年見底、2017年築底併穩步向好，2018年預計加速向好。競爭趨緩已於2016-2017年形成共識，因此今年在收入端大概率不下滑的前提下，上市公司EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)大概率加速好轉。今年年初以來，華潤、燕京、青島在多個區域對主要産品提價，同時費用端各企業均執行壓縮戰略，預計世界杯營銷也不會過多投放，加之今年大概率關廠動作將持續，今年啤酒行業整體業績彈性有望大增。

啤酒業内人士認為，經歷了將近30年的“低價期”、價格戰，中國啤酒行業將在2018年炎熱天氣、體育大年的雙重利好下重新崛起，但行業分化將繼續加劇，併且要面臨進口啤酒逐利而來的愈來愈強勢的“攻擊”。

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