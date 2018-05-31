【異動股】MSCI成分股白馬板塊持續受追捧 伊利股份(600887-CN)漲超6%

今日早盤，食品飲料、家用電器、醫療、白酒等白馬板塊持續受追捧，截止發稿，伊利股份(600887-CN)大漲6.02%報29.92元，順鑫農業(000860-CN)漲5.66%報34.18元，王府井(600859-CN)漲5.46%報24.92元，酒鬼酒(000799-CN)漲5.09%報28.48元，小天鵝A(000418-CN)漲4.02%報67.3元，青島海爾(600690-CN)、愛爾眼科(-CN)等個股均漲超3%，樂普醫療(300003-CN)、老板電器(002508-CN)漲超2%，五糧液(000858-CN)、水井坊(600779-CN)、國藥股份(600511-CN)等股均紛紛上漲近2%。

消息面上，MSCI於5月30日發布臨時公告稱，海南橡膠、上海建工和西南證券從6月11日被限製交易僅可賣出，按規定將從MSCI中國指數、MSCI A股全球通指數等相關A股指數剔除;東方園林、海南橡膠、中國中鐵、太鋼不鏽和中興通訊5隻停牌股也暫不被納入上述指數，皖新傳媒將重新調整納入。上述調整自6月1日生效。

據上證報消息，5月30日盤後數據顯示，借道滬股通、深股通的北上資金淨流入12.7億元，其中滬股通小幅淨流出3.78億元，深股通淨流入16.48億元。截至昨日收盤，5月以來北上資金累計淨流入達451.04億元，刷新了2016年12月深港通開通以來單月資金淨流入新高，其中滬股通淨流入237.97億元，深股通淨流入213.06億元。5月以來，北向資金僅5個交易日出現淨流出，其餘多數交易日均維持淨流入狀態。其中，5月14日，在MSCI正式宣布即將納入MSCI新興市場指數的成分股名單前夕，北向資金單日淨流入56.86億元，創下月内最高紀錄。

具體到個股層面，5月以來，外資增持最為突出、持股比例變動排名前三的滬股通標的分别為王府井、飛科電器和水井坊，外資持股比例變動均超過2%。持股比例變動較大的還有國藥股份、中國軟件、山鷹紙業、海螺水泥等。深股通方面，大族激光成為外資增持比例變化最為明顯的標的，變動量超過2%。此外，老板電器、承德露露、五糧液、樂普醫療等個股增持比例也在1%以上。

總體來看，在增持比例排名前100的滬股通、深股通標的中，大金融及以醫藥生物為代錶的大消費依然是外資主要配置方向。

富達國際基金經理馬磊稱，機構投資者傾向於進行長線投資，而非短期炒作。在消費及工業升級的推動下，消費、技術及工業板塊在未來三到五年有望實現持續而穩健的增長，因此有較大機會成為機構投資者的長線投資對象。

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