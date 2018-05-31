

◆盤勢分析

1. 義大利成功發債，義大利 2 年期債券殖利率自 2.1% 下降至 1.72%。聯準會 (Fed) 公布褐皮書經濟評估報告指出，由 4 月底至 5 月初，美國經濟溫和成長，顯示央行將於 6 月升息。美國 ADP 公司週三公布美國私人企業上週新增就業 17.8 萬人。紐約原油期貨收高，支? 能源股上漲逾。週三美股上漲，漲幅介於 0.65 至 1.27％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻量須大於 20 日均量方能確保多頭續攻動能。

（2）均線：支撐為半年線至年線，壓力為 5 日線至 05/22 高點 11,034 點。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線偏多整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在半年線之上並收復季線，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

4. 美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6 月 2 日至 4 日能否順利抵京進行新一輪的中美高層會談，關鍵就在近日兩方交涉成果。昨日，美方派出逾 50 人龐大先遣團已抵達北京，將與中方官員就具體落實中美雙方聯合聲明共識，展開全方位的談判，期能敲定兩國貿易關係的具體框架。美國貿易保護主義恐侵蝕全球景氣擴張的成果。

5. 義大利成功標售 5 年期與 10 年期公債，且義國民粹政黨試圖力挽狂瀾，據傳五星運動黨再度尋求與聯盟黨籌組政府，可能避免再次進行國會改選，減緩投資人對義國政局的疑慮，激勵歐元強勁反彈、歐美股市走高，義國股市本身應聲大漲逾 1%。

6. 台股今（31）日逢 MSCI 明晟季度調整權重盤後生效，法人提醒，須提防尾盤爆量，其中受到調整的 2330 台積電、2317 鴻海、2492 華新科、1326 台化、1303 南亞、2454 聯發科、2882 國泰金等，將是量能擴增焦點。

7. 指紋辨識 IC 廠神盾（6462）業績傳捷報，已經獨家拿下三星 Note9 訂單，預計今年第三季將開始放量出貨。法人看好，神盾今年第三季合併營收將可望季增雙位數，每股淨利也將明顯優於第二季水準。長線需觀察人臉辨識滲透率的提升速度對神盾業績的影響。

8. 威剛（3260）董事長陳立白昨（30）日指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）下半年價格將持平或小幅回升，到 2020 年都會很不錯；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）今年價格緩跌，第 3 季底至 10 月前有機會趨穩，但未來變數較多。留意手機市場成長趨緩對記憶體價格的變化。

