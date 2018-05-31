【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

周三美國股市上揚，昨天大跌之後，股市受能源股的帶動，出現反轉向上的格局，當然，義大利的事件也暫告一段落。另外，俄羅斯的減產計劃維持不變，目的在於抵消伊朗和委內瑞拉的減產損失，油價短線可望維持穩定價格

5 月份美國就業人數，私人企業增加 17.8 萬個就業機會，高於四月份的 16.3 萬人。而聯準會在最新的經濟評估中表示，四月下旬到五月初，經濟持續溫和增長，這也代表六月升息的機率大增。美股接下來必須接連上漲，才能跟上扣抵的速度，否則仍會維持震盪整理的格局

#台股盤前重點

美股大漲將會激勵台股表現，MOSFET 族群整理而言，仍會走向漲價的風潮。主要的原因是，目前中國的交貨期間，普遍性的拉長，已有部份廠商開始漲價，台廠這邊不排除跟進。另外，北美半導體指數四月份，平均出貨金額已經來到 27 億美元，這已經創下歷史新高，台廠方面不妨多加留意。

#均線扣抵推算法「法人動向」

1309 台達化、1597 直得、1605 華新、2367 燿華

2456 奇力新、2481 強茂、2492 華新科、3016 嘉晶

3056 總太、3090 日電貿、3527 聚積、3532 台勝科

3707 漢磊、4736 泰博、4947 昂寶 KY、5299 杰力

5443 均豪、6118 建達、6175 立敦、6182 合晶

6284 佳邦、6435 大中、8111 立碁、8163 達方

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

