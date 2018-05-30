房價下修 一銀房貸逾放比提高至0.39% 高於全體銀行平均

第一金 (2892-TW) 今 (30) 日舉行第 1 季線上法說會，旗下第一銀行房貸逾放比提高至 0.39%，高於全體銀行平均的 0.26%，較去年底增加 7 個基本點(bp)，其中更以大台北地區房貸逾放比 0.47% 最高。一銀主管表示，房貸逾放比的提升，與房價下修和大台北都會區投資客較多有關。

根據第一金資料顯示，第一銀行第 1 季底房貸放款的逾放比提高至 0.39%，較去年底 0.32% 提升 7 個基本點 (bp)，絕對金額增加超過 3 億元，創近 3 年來新高。若進一步觀察各地區房貸逾放比，以大台北都會區的 0.47% 最高，桃竹苗及大台中地區為 0.39%，大台南地區則為 0.27%，大高雄地區為 0.11%。

一銀主管分析，房貸逾放比提升，與近期經濟成長趨換、房價下修有關，若以地區來看，由於大台北都會區占整體房貸比重高達 5 成，且投資客相對較多，因此逾放比相對偏高。

一銀主管強調，內部積極強化風險控管，由於平均貸放比 65%，等於客戶需自備 35% 的款項，根據銀行過去經驗，一般可在二拍前脫手，目前銀行均有設定損失下限，因此房貸逾放比提升，對銀行獲利影響在可控制範圍內。

第一金今 (2018) 年第 1 季稅後純益 45.9 億元，年增 6.6%，每股純益 (EPS) 為 0.38 元；旗下子公司一銀則揮別慶富呆帳陰影，重拾獲利動能，在手續費收入與金融交易分別年成長 13% 及 31%，推升銀行的整體淨收益強勁躍進 10.2%。

此外，財管整體收益部分，也有年成長 28% 的表現，其中基金與銀行保險手續費收入分別年增 37% 、25%。

至於一銀總放款年成長達 3.7%，主要是來自外幣放款年成長 10.3% 與房貸成長 4.4% 的優異成長表現，除了國內房市回穩而帶動購屋需求外，海外分行放款部分也成長近 14%。

第一金副總李嘉祥表示，受惠美國聯準會持續緩步升息，台美利差進一步擴大，資金運用轉向換匯交易創下高峰，使得金融商品收益順勢走高，首季年成長突破 30%，為美國升息的首波受益者。

李嘉祥表示，接下來預期美國聯準會今年將多次加息，連同國際油價屢創新高，台灣央行有機會在年底跟進，對於擁有龐大存款基礎的一銀來說，存放利差可望進一步放大，有助核心獲利的提升。



海外佈局方面，今年第 1 季的海外分行 (含 OBU) 全年獲利貢獻占比達 31.5%，目前金管會已核准一銀重返歐陸的法蘭克福增設據點，將持續評估其他適合佈點之可行性。

目前雅加達辦事處規劃於今年年底成立，而德國法蘭克福分行力拼明年第一季開業，明年下半年可望於美國德州增設分行。