〈房產〉4月五大銀行新承做房貸金額大減逾百億元 創1年來次低

台灣央行今 (23) 日公布 4 月五大銀行 (包括台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款金額為 340.98 億元，較上月大減 104.38 億元，創一年來次低，央行說明，主要是 4 月有清明連假使工作天數減少，屬季節性因素，實際上，近期貸利率並無太大變動，今年以來六都買賣移轉動數年增 5.8%，顯示「目前看起來房市還 OK」。

購屋貸款創 1 年來次低，房貸利率雖微幅增加 0.001 個百分點至 1.629%，已是連 2 月在 1.63% 之下，央行指出，近期房貸利率大約都處在 1.6-1.7% 左右，隨著房市以自住需求並提供擔保品，使風險偏低，銀行會較積極爭取優質客戶。

根據各地政局公布的 4 月買賣移轉棟數資料顯示，六都單月合計移轉數量為 14943 戶，月減 19.8%，年減 1.9%，六都買賣移轉量均較上月衰退。

不過，房仲業者指出，主要是因今年 3 月交易量創 27 個月來新高，且有較多新成屋年後移轉，因此 4 月有明顯落差，實際上今年以來雙北市交易量較去年同期成長，顯示買氣穩定復甦中。

另一方面，央行統計 4 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.477%，月增 0.157 個百分點，主要是因周轉金和資本支出貸款利率上升所致。

若不含國庫借款，則 4 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.504%，較上月上升 0.080 個百分點。