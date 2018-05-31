盤前財經大事搶先讀2018年5月31日

今日操盤前瞻

央行公布金融穩定報告

美國 4 月個人支出與所得

中國 5 月官方製造業 PMI

日本 4 月工業生產

法說會：豐興、旺宏、聯強、興勤、京元電子、可成、穩懋、敦泰、遠傳

股東會：中化生、精材、力旺、宣德、艾華、宇智、崑鼎、智捷、華宏、實威等

終止掛牌：中美冠科 - KY

川普鐵了心！傳美國將不延長歐盟鋼鐵關稅豁免權

《CNBC》已經證實，白宮沒有計畫延長歐盟的鋼鐵關稅豁免權。知情人士向《CNBC》證實，川普團隊預計週四發布相關聲明。《華爾街日報》率先報導了這則消息。閱讀全文...

轉攻電競挖到寶 宏碁轉型看高成長、高獲利 力拚 6 家小金雞上市

宏碁 (2363-TW) 董事長陳俊聖談到公司轉型，他認為必須要做到「高成長」、「高獲利」。電競讓宏碁好像「挖到寶」，讓 PC 市場重新找到消費者，營業額翻倍成長；而旗下安碁資訊等 6 家子公司的上市櫃計畫，則可讓外界檢驗宏碁轉型是否真正落實。閱讀全文...

〈台北國際電腦展〉388 家新創企業參加 innoVEX 創新高

Computex 即將開展，參加新創科技展覽 innoVEX 的廠商家數共 388 家，年增 43%，增加百餘家廠商；其中 29 個團隊有望在 Computex 中脫穎而出獲得贊助獎金。Computex 從一開始的硬體規格競比，轉為軟硬整合解決方案，顯示出台灣產業轉型的縮影，今年的新創科技特展格外令人期待。閱讀全文...

談虛擬貨幣公開發行 顧立雄：依三大類採個案管理

對於虛擬貨幣未來可否上創櫃板或群眾募資等議題，金管會主委顧立雄今 (30) 日表示，虛擬貨幣交易平台納入實名制管理，而虛擬貨幣公開發行 (ICO) 可分為 3 類型，未來將視情況採取個案管理。閱讀全文...

褐皮書對經濟樂觀 將促使 Fed 於 6 月升息

聯準會 (Fed) 在最近的經濟評估報告中說，由 4 月底至 5 月初，美國經濟溫和成長，顯示央行將於下個月升息。雖然企業以提高工資與總報酬，回應長期缺少技術工人，但 Fed 發現在美國大多地方，工資上升仍屬溫和。閱讀全文...