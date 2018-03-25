〈觀察〉看好房市回春 公股行庫房貸大戰一觸即發

今 (2018) 年房市回春有譜，繼土地銀行表達樂觀看待買氣回溫，且在建商讓利趨勢明顯下，估土建融放款年增率可望達 5% 至 10% 後，公股行庫龍頭臺灣銀行也喊出要拚新增千億房貸授信餘額。而近年除公股行庫，民營銀行也積極搶攻房貸市場，在兩大公股行庫信心喊話下，今年房貸大戰將持續開打！

據金管會統計，至 2018 年 1 月底購置住宅貸款 (房貸) 餘額，前五名銀行依序為土地銀行、臺灣銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行、華南銀行。

過去房貸市場多半是公股行庫的天下，近年包括北富銀、中信銀等民營銀行也積極搶攻房貸市場。不過，因臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大行庫房貸業務市占率近 4 成，至今仍被視為房市景氣風向球。

不動產放款龍頭土地銀行統計，最新不動產放款突破 1.1 兆元，再創歷年新高。對於今年房市景氣，土地銀行董事長凌忠嫄認為，今年採實坪登記新制、國內利率暫不調整、軍公教加薪效應，以及建商讓利趨勢明顯等四大利多因素下，將帶動買氣升溫。

同樣看好今年房市的，還有公股銀行龍頭臺灣銀行。在臺銀新春記者會上，臺銀董事長呂桔誠喊出要拚千億房貸的目標，業界認為，連最保守的臺銀都喊出要大力投入房貸，意味著房市回春有譜，未來再壞下去空間有限。

其實，去年 7 月金管會公布房貸餘額銀行排名時，結果就跌破市場眼鏡。北富銀和中信銀擠進房貸餘額排名前五，當時市場人士分析，公股行庫房貸市占下滑，關鍵在公股銀行房貸餘額快逼近銀行法 72-2 不得超過存款 3 成的限制，加上不動產未有明顯復甦，而民營銀受惠政策性業務，並推出利率優惠等方式積極搶市，使房貸銀行排名大洗牌。

過往房貸多是公股行庫承作的天下，在民營銀行不斷出招進逼下，也讓公股行庫更積極承作房貸業務。公股行庫龍頭臺灣銀行目前房貸授信餘額 5000 多億元，今年房貸目標喊出新增千億元，為近 5 年來設定的最高目標，引發市場關注。

整體看來，在公股行庫看好房市並積極搶食房貸商機下，估計在房貸業務風險進一步控制和管理之下，去年公股行庫和民營銀行的房貸大戰，將持續延燒。