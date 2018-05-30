IMF：中國經濟錶現良好 關鍵領域改革取得進展

國際貨幣基金組織(IMF)亞太部門助理主任詹姆斯·丹尼爾30日在北京錶示，中國經濟錶現良好，一些關鍵領域的改革取得了進展。

丹尼爾在30日的記者會上介紹與中國進行的2018年度第四條款磋商的初步結論時說，中國一些關鍵領域的改革取得了進展：金融部門防風險工作加快實施;信貸增速放緩;削減過剩産能繼續推進;控製污染力度加大;開放進程不斷推進。

他錶示IMF歡迎中國更果斷地將政策重點從高速增長轉向高質量發展的戰略，併建議繼續控製信貸增長、進一步促進消費、加快對外開放等。

“鑒於中國過去幾十年的成功改革以及當局的堅定承諾和決心，我們相信中國能夠實現經濟的再平衡調整，轉向可持續的發展模式。”丹尼爾說。

此外，他錶示，“一帶一路”倡議是一項值得歡迎、具有變革性的倡議。建立總體框架，開展有效協調以及適當關註夥伴國的債務可持續性等措施將促進這項倡議的成功實施。

IMF人員預計2018年中國經濟增速將達到6.6%。所謂第四條款磋商，是指根據IMF協定第四條款，IMF派出工作人員小組訪問成員國，收集經濟和金融信息併與該國官員討論經濟發展情況和政策。回到總部後，工作人員準備一份報告，這份報告構成執董會討論的基礎。

來源： 新華網

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