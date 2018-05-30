和泰車斥3億元打造全新LEXUS濱江保修據點 盼全年銷量超越1.6萬台目標

和泰車 (2207) 斥資 3 億元重新改裝打造 LEXUS 濱江保修據點，完全顛覆車廠傳統設計，總經理蘇純興指出，該保修據點佔地 250 坪休息室，預計 6 月 4 日正式對外開幕，同時也首創導入 UCC 精品咖啡，成為品牌在台最高規格保修據點，盼今年 LEXUS 品牌銷售量能優於原先預期的 1.6 萬台。全新濱江據點光是 4 樓客休室裝潢費用就逾 4000 萬元，總投資金額達 3 億元，除了搭配整片玻璃落地窗可近距離觀賞飛機起降，還因應顧客不同需求，打造新型態複合功能客休空間，同時與 UCC 合作，引進旗下頂級咖啡 COFFEE LOVER’s PLANET (CLP)概念，未來車主在車子進廠維修保養時，可一邊享受絕佳視野景致一邊品嚐高級咖啡。



蘇純興表示，LEXUS 近年持續以提升車主在軟硬體設施及服務滿意度為目標，此次全新 LEXUS 濱江保修據點，將成為品牌未來服務新典範，將吸引附近內湖及南港車主。



以每個高級車品牌在客休室最常見的咖啡為例，都蘇純興指出，LEXUS 濱江據點與 UCC 合作，提供 10 款不同產區、風味的精選咖啡豆，其中還包含 UCC 為 LEXUS 特別打造的 LEXUS 經典綜合豆。



除咖啡豆提供不同選擇，蘇純興表示，另外還引進 4 種沖泡萃取方式 (仿手沖、虹吸式、氣泡、義式)，未來車主抵達濱江，現場咖啡師將會引導車主藉由聞香挑選自己喜歡的咖啡豆，並會依顧客的選擇進行沖泡萃取，打造專屬客製化的精緻咖啡服務體驗。



蘇純興分析，若以服務效率與動線為優先考量，將客休室安排在 1 樓是最有效率的選擇，但考量到 LEXUS 濱江面對松山機場，是全台北欣賞飛機起降的最佳位置，所以評估後決定首創將客休室規劃於四樓，就是希望將美景留給 LEXUS 車主。



蘇純興表示，藉由濱江廠率先推動高樓層休息室，寵愛 LEXUS 車主無極限，讓顧客滿意度再向上提升，結合軟硬體的優勢，讓今年 LEXUS 品牌銷售量能優於原先預期的 1.6 萬台。