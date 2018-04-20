跨汽車業合作添佳績 宏達電VIVE Focus攜手和泰車推VR安全模擬體驗

宏達電 (2498)VR 在汽車產業繼已和 Volkswagen 集團、Audi、BMW、Mercedes、GM、Honda 及 Jaguar 等汽車品牌合作後；今(20) 日宣布 VIVE Focus 正式在台進入企業應用 VR 解決方案市場。HTC VIVE 與 TOYOTA 總代理和泰汽車 (2207) 攜手運用 VR 科技的高度沉浸感及擬真性，推出「TOYOTA VR 安全模擬體驗」，讓顧客在賞車時，透過 VIVE Focus VR 裝置，不用上路也能感受實際道路駕駛時全新升級的安全配備的威力；也是全球首度於中國地區以外、透過 VIVE Focus 開啟新商機的成功案例。宏達電指出，VIVE Focus 為世界市售首款擁有 6 自由度 (6DOF) 的 VR 一體機，採用 inside-out 追蹤技術，實現 World-Scale 大空間定位，搭配超高畫質 3K AMOLED 螢幕，能夠在 VR 環境中近觀、遠望、旋轉、跳躍，提供最具沉浸感的 VR 互動方式。



宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，很高興能成功將 Vive Focus 推廣應用到企業用戶，證明頂級高階 VR 一體機的應用前景廣闊，可運用於吸引顧客注意、虛擬實境體驗商品和服務、員工訓練或是商品研發等。企業導入 VR 解決方案是未來的趨勢，成功的經驗將可複製、推廣到全世界，宏達電也會持續探索、發展更多企業應用 VR 解決方案的多樣可能性。



宏達電致力於將 VR 引入各大企業之中，在汽車產業已和 Volkswagen 集團、Audi、BMW、Mercedes、GM、Honda 及 Jaguar 等汽車品牌合作；TOYOTA 總代理和泰汽車 (台灣) 是台灣首家採用 VIVE Focus 應用於 VR 解決方案的企業，於全台 109 處 TOYOTA 展示據點配備 VIVE Focus 導入「TOYOTA VR 安全模擬體驗」，並特別打造三大試駕情境，包含國道高速公路、夜間山路以及市區尖峰時段，更具備「360 度全環景」、「第一人稱視角」以及「模擬台灣道路街景」等特色；透過 VIVE Focus 使用者可以充份體驗各種突如其來的事件，並且如身歷其境般一覽無遺地欣賞車內質感及車外環境。



宏達電指出，VIVE Focus 攜帶方便，無需連接手機或電腦，輕鬆戴上 VIVE Focus，可隨時隨地體驗、無限自由；奠基於兼備完善開發工具的 VIVE Wave VR 開放平台，跨平台支援眾多一體機與行動 VR 設備，並完美結合 VR 內容應用商店 VIVEPORT，使得行動 VR 內容開發變得更加簡單，旨在將便利且強大的行動 VR 體驗，提供給全球市場。



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